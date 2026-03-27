ECHL Transactions - March 26
Published on March 26, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Thursday, March 26, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Reading:
Garrett Devine, F
Wichita:
Jonathan Melee, F
OTHER TRANSACTIONS:
Allen:
Add Jax Dubois, F Signed ECHL SPC
Delete Hank Crone, F Placed on IR 14 Day
Delete Chase Maxwell, F Placed on IR 3 Day
Add Sam Sedley, D Returned From Loan by Belleville 3/23
Add Marco Costantini, G Activated from Reserve
Delete Brett Mirwald, G Placed on Reserve
Atlanta:
Add Evan Orr, D Activated from Reserve
Delete Andrew Jarvis, D Placed on Reserve
Florida:
Add Logan Lambdin, F Activated from Reserve 3/25
Delete Anthony Romano, F Placed on Reserve 3/25
Fort Wayne:
Add Reid Pabich, F Signed ECHL SPC
Add Caden Brown, F Signed ECHL SPC
Delete Blake Murray, F Placed on Family/Bereavement Leave
Add Logan Nelson, F Activated from Reserve
Delete Brady Stonehouse, F Recalled to Bakersfield by Edmonton
Delete Matt Brown, F Recalled by Bakersfield
Greensboro:
Add Casey Severo, F Signed Amateur Tryout
Indy:
Delete Kyle Bettens, F Placed on IR 14 Day
Delete Tyler Weiss, F Placed on Reserve
Delete Lee Lapid, F Placed on IR 14 Day
Add Owen Flores, G Assigned by Rockford
Delete Ryan Ouellette, G Placed on Reserve
Iowa:
Add Chase Wutzke, G Assigned from Iowa by Minnesota
Delete Chase Wutzke, G Placed on Reserve
Kansas City:
Add Robert Carpenter, F Activated from Reserve
Delete Ryan Jones, D Placed on IR 14 Day
Add Dylan Wells, G Activated from Reserve
Delete Jack LaFontaine, G Placed on Reserve
Orlando:
Add Michael Ladyman, D Signed ECHL SPC
Add Keegan McMullen, F Signed ECHL SPC
Add Harrison Meneghin, G Assigned from Syracuse by Tampa Bay
Reading:
Add Garrett Devine, F Activated from Reserve
Add Kyle Walker, D Signed ECHL SPC
Delete Kyle Walker, D Placed on Reserve
South Carolina:
Delete Ben Hawerchuk, F Placed on Reserve
Delete Bryan Moore, F Placed on IR 3 Day
Add Michael Brown, D Activated from IR 3 Day
Delete Jordan Klimek, D Placed on Reserve
Add Timothy Heinke, F Signed ECHL SPC
Toledo:
Delete Carter Gylander, G Recalled to Grand Rapids by Detroit
Utah:
Add Isak Posch, G Assigned from Colorado Eagles by Colorado Avalanche
Delete Jacob Mucitelli, G Placed on Reserve
Add Andrew Noel, D Activated from Reserve
Delete Luke Antonacci, D Placed on Reserve
Wheeling:
Delete Raivis Ansons, F Recalled by Wilkes-Barre/Scranton
Wichita:
Add Jonathan Melee, F Activated from IR 14 Day
Add Jake Wahlin, F Activated from Reserve
Delete Michal Stinil, F Placed on Reserve
- ECHL Transactions - March 26 - ECHL
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.