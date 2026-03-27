ECHL Transactions - March 26
ECHL Transactions - March 26

Published on March 26, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Thursday, March 26, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Reading:

Garrett Devine, F

Wichita:

Jonathan Melee, F

OTHER TRANSACTIONS:

Allen:

Add Jax Dubois, F Signed ECHL SPC

Delete Hank Crone, F Placed on IR 14 Day

Delete Chase Maxwell, F Placed on IR 3 Day

Add Sam Sedley, D Returned From Loan by Belleville 3/23

Add Marco Costantini, G Activated from Reserve

Delete Brett Mirwald, G Placed on Reserve

Atlanta:

Add Evan Orr, D Activated from Reserve

Delete Andrew Jarvis, D Placed on Reserve

Florida:

Add Logan Lambdin, F Activated from Reserve 3/25

Delete Anthony Romano, F Placed on Reserve 3/25

Fort Wayne:

Add Reid Pabich, F Signed ECHL SPC

Add Caden Brown, F Signed ECHL SPC

Delete Blake Murray, F Placed on Family/Bereavement Leave

Add Logan Nelson, F Activated from Reserve

Delete Brady Stonehouse, F Recalled to Bakersfield by Edmonton

Delete Matt Brown, F Recalled by Bakersfield

Greensboro:

Add Casey Severo, F Signed Amateur Tryout

Indy:

Delete Kyle Bettens, F Placed on IR 14 Day

Delete Tyler Weiss, F Placed on Reserve

Delete Lee Lapid, F Placed on IR 14 Day

Add Owen Flores, G Assigned by Rockford

Delete Ryan Ouellette, G Placed on Reserve

Iowa:

Add Chase Wutzke, G Assigned from Iowa by Minnesota

Delete Chase Wutzke, G Placed on Reserve

Kansas City:

Add Robert Carpenter, F Activated from Reserve

Delete Ryan Jones, D Placed on IR 14 Day

Add Dylan Wells, G Activated from Reserve

Delete Jack LaFontaine, G Placed on Reserve

Orlando:

Add Michael Ladyman, D Signed ECHL SPC

Add Keegan McMullen, F Signed ECHL SPC

Add Harrison Meneghin, G Assigned from Syracuse by Tampa Bay

Reading:

Add Garrett Devine, F Activated from Reserve

Add Kyle Walker, D Signed ECHL SPC

Delete Kyle Walker, D Placed on Reserve

South Carolina:

Delete Ben Hawerchuk, F Placed on Reserve

Delete Bryan Moore, F Placed on IR 3 Day

Add Michael Brown, D Activated from IR 3 Day

Delete Jordan Klimek, D Placed on Reserve

Add Timothy Heinke, F Signed ECHL SPC

Toledo:

Delete Carter Gylander, G Recalled to Grand Rapids by Detroit

Utah:

Add Isak Posch, G Assigned from Colorado Eagles by Colorado Avalanche

Delete Jacob Mucitelli, G Placed on Reserve

Add Andrew Noel, D Activated from Reserve

Delete Luke Antonacci, D Placed on Reserve

Wheeling:

Delete Raivis Ansons, F Recalled by Wilkes-Barre/Scranton

Wichita:

Add Jonathan Melee, F Activated from IR 14 Day

Add Jake Wahlin, F Activated from Reserve

Delete Michal Stinil, F Placed on Reserve

