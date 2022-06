Daily Summary - Northwoods League

May 31, 2022 - Northwoods League (Northwoods) News Release







Traverse City Pit Spitters 9 @ Battle Creek Battle Jacks 10

Game Date: Tuesday May 31st, 2022

Final/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E

Pit Spitters 2 3 0 0 0 1 2 1 0 9 7 4

Battle Jacks 0 3 0 0 2 5 0 0 X 10 11 3

W: Hann (1-0, 18.00 ERA) L: Whelton (0-1, 99.99 ERA) SV: Sanchez (1)

Pit Spitters AB R H RBI YTD

AVG

Orzech, Evan DH 4 2 2 3 .375

Truitt III, Trey RF 5 2 0 1 .250

Smallwood, Jake C 3 1 0 0 .000

Jatczak, Hayden 3B 4 1 1 1 .111

White, Lukas 1B 4 0 0 0 .000

Atkinson, Alec CF 5 1 0 1 .125

Traficante, Camden SS 4 1 2 2 .429

Smitz, Dane 2B 2 1 0 0 .333

Summerhill, Brendan LF 4 0 2 0 .333

35 9 7 8

Battle Jacks AB R H RBI YTD

AVG

Merced, Robbie SS 5 1 1 3 .091

Mills, Patrick LF 4 2 2 0 .444

Grabanski, Joey 1B 3 1 0 0 .286

Dolney, Aaron DH C 3 2 1 1 .250

Hancock, Billy C 3 1 1 2 .286

Pyatt, Fisher 2B 4 1 4 2 .625

Kark, Dillon 3B 4 0 0 0 .000

Gibbs, Isaiah RF 4 0 0 1 .000

Gomez Jr, Rafael CF 4 2 2 0 .286

- Sanchez, Brett P 1 0 0 0 .000

35 10 11 9

Traverse City Pit Spitters

3B: E. Orzech 1 (1);

RBI: H. Jatczak 1 (1); E. Orzech 3 (5); T. Truitt III 1 (3); C. Traficante 2 (3); A. Atkinson 1 (1);

HBP: D. Smitz 1 (2);

SB: C. Traficante 1 (1); D. Smitz 1 (1);

CS: T. Truitt III 1 (1);

E: C. Traficante 1 (2); D. Smitz 1 (1); H. Jatczak 2 (3);

Team LOB: 12;

Battle Creek Battle Jacks

2B: R. Merced 1 (1);

3B: R. Gomez Jr 1 (1);

RBI: I. Gibbs 1 (1); R. Merced 3 (3); B. Hancock 2 (2); F. Pyatt 2 (3); A. Dolney 1 (3);

HBP: D. Kark 1 (1); B. Hancock 1 (2); F. Pyatt 1 (2);

SB: B. Hancock 1 (1); R. Merced 1 (1);

E: D. Kark 1 (1); R. Merced 2 (2);

Team LOB: 10;

Pit Spitters IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Ramirez, Anthony 5.0 8 5 5 2 5 0 9.00

- Whelton, Chris 0.0 1 5 3 3 0 0 99.99

- Lutz, Duncan 2.2 2 0 0 0 3 0 0.00

- Clark, Derek 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00

8.0 11 10 8 5 8 0

Battle Jacks IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Davies, Nick 2.0 2 5 5 5 1 0 22.50

- Batka, Keegan 3.2 1 1 0 3 7 0 0.00

- Hann, Dominic 1.0 2 2 2 2 2 0 18.00

- Sanchez, Brett 2.1 2 1 1 2 2 0 2.70

9.0 7 9 8 12 12 0

Traverse City Pit Spitters

HB: A. Ramirez 1 (1); C. Whelton 1 (1); D. Lutz 1 (1);

SO: A. Ramirez 5 (5); D. Lutz 3 (3);

BB: A. Ramirez 2 (2); C. Whelton 3 (3);

BF: A. Ramirez 27 (27); C. Whelton 6 (6); D. Lutz 11 (11); D. Clark 1 (1);

P-S: A. Ramirez 96-63; C. Whelton 23-8; D. Lutz 45-33; D. Clark 5-4;

Battle Creek Battle Jacks

WP: K. Batka 1 (1);

HB: D. Hann 1 (1);

SO: N. Davies 1 (1); K. Batka 7 (7); D. Hann 2 (2); B. Sanchez 2 (2);

BB: N. Davies 5 (5); K. Batka 3 (3); D. Hann 2 (2); B. Sanchez 2 (3);

BF: N. Davies 12 (12); K. Batka 16 (16); D. Hann 8 (8); B. Sanchez 1 (17); B. Sanchez 11 (17);

P-S: N. Davies 47-19; K. Batka 71-36; D. Hann 32-18; B. Sanchez 2-2; B. Sanchez 37-21;

Umpires: Plate: J. Rector 1B: A. Morken 3B: J. Poulin

Weather: Sunny

Start time: 11:00 am (Eastern)

Duration: 03:48:02

Attendance: 2442

Venue: C. O. Brown Stadium

Kalamazoo Growlers 4 @ Kenosha Kingfish 8

Game Date: Tuesday May 31st, 2022

Final/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E

Growlers 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4 8 3

Kingfish 1 0 1 1 0 3 1 1 X 8 8 1

W: Mclaren (1-0, 2.45 ERA) L: Nagelvoort (0-1, 13.50 ERA)

Growlers AB R H RBI YTD

AVG

Knight, Lawson CF 4 1 1 0 .250

Kirkpatrick, Sam SS 4 1 1 2 .222

Macdonald, Zach RF 4 0 0 0 .125

Dykstra, Ryan 1B 3 0 1 0 .400

Moore, Brandon 2B 3 0 2 1 .375

Schuman, Connor 3B 3 0 0 0 .250

Pruitt, Daniel C 4 1 1 0 .111

Smith, Carter LF 4 0 2 0 .625

Andrews, Gannon DH 3 1 0 0 .286

32 4 8 3

Kingfish AB R H RBI YTD

AVG

Lewis, Shane CF 5 0 0 0 .100

Mccoy, James 3B 4 3 2 3 .500

Westcott, Drake DH 2 0 0 0 .400

Iannantone, Nick RF 4 1 1 0 .250

Bushnell, Kevin 1B 4 0 2 2 .333

Stinson, Parker LF 4 0 0 0 .200

Counsell, Brady SS 4 1 0 0 .222

Collier, Ian C 3 3 2 1 .286

Loyd, Ben 2B 4 0 1 0 .250

34 8 8 6

Kalamazoo Growlers

2B: B. Moore 1 (1);

RBI: S. Kirkpatrick 2 (3); B. Moore 1 (1);

HBP: B. Moore 1 (1);

SB: R. Dykstra 1 (1); C. Smith 1 (2);

CS: S. Kirkpatrick 1 (1); C. Smith 1 (1);

E: S. Kirkpatrick 1 (2); C. Schuman 1 (1); B. Moore 1 (1);

Team LOB: 7;

Kenosha Kingfish

2B: I. Collier 1 (1);

3B: J. Mccoy 1 (1);

HR: J. Mccoy 1 (1); I. Collier 1 (1);

RBI: J. Mccoy 3 (4); K. Bushnell 2 (4); I. Collier 1 (1);

HBP: P. Stinson 1 (1);

SB: I. Collier 1 (1);

CS: P. Stinson 1 (1);

E: T. Mclaren 1 (1);

Team LOB: 11;

Growlers IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Meeks, Mason 5.0 3 3 1 3 4 1 1.80

- Nagelvoort, Sam 2.0 4 4 3 3 1 1 13.50

- Weyrich, Nick 1.0 1 1 1 2 2 0 9.00

8.0 8 8 5 8 7 2

Kingfish IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Baker, Will 4.1 4 3 2 1 4 0 4.15

- Mclaren, Tyler 3.2 3 1 1 2 6 0 2.45

- Fifer, Drew 1.0 1 0 0 1 2 0 0.00

9.0 8 4 3 4 12 0

Kalamazoo Growlers

WP: M. Meeks 2 (2);

HB: M. Meeks 1 (1);

SO: M. Meeks 4 (4); S. Nagelvoort 1 (1); N. Weyrich 2 (2);

BB: M. Meeks 3 (3); S. Nagelvoort 3 (3); N. Weyrich 2 (2);

BF: M. Meeks 24 (24); S. Nagelvoort 13 (13); N. Weyrich 6 (6);

P-S: M. Meeks 91-54; S. Nagelvoort 42-21; N. Weyrich 30-15;

Kenosha Kingfish

WP: D. Fifer 1 (1);

HB: W. Baker 1 (1);

SO: W. Baker 4 (4); T. Mclaren 6 (6); D. Fifer 2 (2);

BB: W. Baker 1 (1); T. Mclaren 2 (2); D. Fifer 1 (1);

BF: W. Baker 19 (19); T. Mclaren 14 (14); D. Fifer 5 (5);

P-S: W. Baker 72-48; T. Mclaren 57-35; D. Fifer 26-14;

Umpires: Plate: E. Kerr 1B: T. Mehlhop 3B: W. Yeager

Weather: Cloudy

Start time: 6:05 pm (Central)

Duration: 03:18:43

Attendance: 3581

Venue: Simmons Field

Lakeshore Chinooks 3 @ Madison Mallards 4

Game Date: Tuesday May 31st, 2022

Final/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E

Chinooks 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 2

Mallards 0 0 0 0 1 2 0 1 X 4 6 1

W: Lacey (1-0, 0.00 ERA) L: Reid (0-1, 0.00 ERA)

Chinooks AB R H RBI YTD

AVG

Cline, Marcus 3B 3 1 0 0 .250

Johnson, Josh CF 3 1 1 0 .143

Longwell, Aidan 1B 4 0 2 1 .333

Kaiser, Caden LF 2 0 0 0 .000

Lara, Victor 2B 4 0 0 0 .125

Williams, Josh DH 3 1 1 0 .167

Collett, Brayden RF 4 0 0 0 .000

Thompson, Bubba SS 4 0 0 0 .000

Stober, Bryce C 4 0 1 0 .125

31 3 5 1

Mallards AB R H RBI YTD

AVG

Brodil, Marcus CF 3 0 2 0 .333

Beal, Javier 3B 4 0 2 2 .500

Rivera, Christian C 5 0 0 0 .000

Smith, Payton LF 4 0 0 0 .250

Caron, Josh DH 3 0 0 0 .167

Taylor, Ryan 2B 2 1 0 0 .000

Hare, Tyler 1B 2 2 1 1 .333

Hodges, Jason RF 3 1 1 1 .333

Rosengard, Benjamin SS 3 0 0 0 .000

29 4 6 4

Lakeshore Chinooks

RBI: A. Longwell 1 (1);

E: B. Thompson 1 (1); M. Cline 1 (1);

Team LOB: 6;

Madison Mallards

RBI: J. Beal 2 (3); T. Hare 1 (1); J. Hodges 1 (2);

HBP: R. Taylor 1 (1); T. Hare 1 (1);

CS: M. Brodil 1 (1);

E: C. Rivera 1 (1);

Team LOB: 11;

Chinooks IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Rouse, Scott 4.0 3 1 1 2 4 0 2.25

- Strack, Caleb 3.0 2 3 3 4 3 0 9.00

- Reid, Jackson 1.0 1 0 0 1 1 0 0.00

8.0 6 4 4 7 8 0

Mallards IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Nichols, Beau 9.0 5 3 1 5 11 0 1.00

- Dixon, Markell 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00

- Lacey, Steven 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00

9.0 5 3 1 5 11 0

Lakeshore Chinooks

HB: C. Strack 2 (2);

SO: S. Rouse 4 (4); C. Strack 3 (3); J. Reid 1 (1);

BB: S. Rouse 2 (2); C. Strack 4 (4); J. Reid 1 (1);

BF: S. Rouse 18 (18); C. Strack 16 (16); J. Reid 5 (5);

P-S: S. Rouse 72-44; C. Strack 57-24; J. Reid 17-10;

Madison Mallards

WP: B. Nichols 1 (1);

SO: B. Nichols 11 (11);

BB: B. Nichols 5 (5);

BF: B. Nichols 36 (36);

P-S: B. Nichols 136-90;

Umpires: Plate: A. Reynolds 1B: A. Pinzon 3B: B. Bobeldyke

Weather: Sunny

Start time: 6:08 pm (Central)

Duration: 02:51:30

Attendance: 2300

Venue: Warner Park

St. Cloud Rox 5 @ Waterloo Bucks 3

Game Date: Tuesday May 31st, 2022

Final/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E

Rox 0 1 2 0 0 2 0 0 0 5 10 2

Bucks 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 5 3

W: Herrera (1-0, 0.00 ERA) L: Martinez (0-1, 18.00 ERA) SV: Grillo (1)

Rox AB R H RBI YTD

AVG

Nett, John CF 5 1 1 0 .273

Cowden, Josh LF 4 1 3 2 .750

Mann, Ethan RF 4 0 0 0 .000

Condon, Charlie 1B 5 1 1 2 .273

Steil, Jack 3B 4 1 1 0 .286

Hofstetter, Magnum 2B 4 0 0 0 .250

Prewit, Brady DH 5 0 3 1 .625

Falor, Blake SS 5 0 1 0 .300

Messenger, Peyton C 3 1 0 0 .143

39 5 10 5

Bucks AB R H RBI YTD

AVG

Rantz, Andrew 3B 3 0 0 0 .000

Patino, Alec 2B 5 1 3 0 .714

Guardino, Ryan CF 5 0 0 0 .125

Walton, Tai DH 2 0 0 0 .250

- Hill, Caleb DH PH 3 0 0 0 .000

Cheatham, Will LF 2 1 0 0 .200

Pelletier, Raphael C 4 0 0 0 .000

Treloar, Aaron RF 3 0 1 1 .500

Knox, Kaleb 1B 3 0 1 0 .333

Dobie, Mason SS 2 1 0 0 .000

32 3 5 1

St. Cloud Rox

2B: J. Steil 1 (1);

3B: J. Cowden 1 (2);

HR: C. Condon 1 (2);

RBI: B. Prewit 1 (3); C. Condon 2 (5); J. Cowden 2 (2);

SB: J. Cowden 1 (1);

E: C. Condon 1 (1); E. Mann 1 (1);

Team LOB: 12;

Waterloo Bucks

2B: A. Treloar 1 (1);

RBI: A. Treloar 1 (1);

E: D. Gotto 1 (1); A. Patino 1 (1); A. Rantz 1 (2);

Team LOB: 11;

Rox IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Krowka, Kaden 3.0 2 1 1 2 3 0 3.00

- Herrera, Logan 2.0 1 2 0 2 3 0 0.00

- Adams, Aiden 2.0 1 0 0 2 2 0 0.00

- Glenos, Danny 0.2 0 0 0 2 1 0 0.00

- Grillo, Chase 1.1 1 0 0 1 2 0 0.00

9.0 5 3 1 9 11 0

Bucks IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Gotto, Dylan 5.0 6 3 2 1 4 1 3.60

- Martinez, Jalen 1.0 2 2 2 2 0 0 18.00

- Hubka, Grant 2.0 1 0 0 2 3 0 0.00

- Day, Ernie 1.0 1 0 0 0 3 0 0.00

9.0 10 5 4 5 10 1

St. Cloud Rox

WP: L. Herrera 2 (2); D. Glenos 2 (2);

SO: K. Krowka 3 (3); L. Herrera 3 (3); A. Adams 2 (2); D. Glenos 1 (1); C. Grillo 2 (2);

BB: K. Krowka 2 (2); L. Herrera 2 (2); A. Adams 2 (2); D. Glenos 2 (2); C. Grillo 1 (1);

BF: K. Krowka 12 (12); L. Herrera 10 (10); A. Adams 9 (9); D. Glenos 4 (4); C. Grillo 6 (6);

P-S: K. Krowka 50-27; L. Herrera 33-18; A. Adams 29-17; D. Glenos 17-6; C. Grillo 25-16;

Waterloo Bucks

WP: J. Martinez 1 (1);

SO: D. Gotto 4 (4); G. Hubka 3 (3); E. Day 3 (3);

BB: D. Gotto 1 (1); J. Martinez 2 (2); G. Hubka 2 (2);

BF: D. Gotto 24 (24); J. Martinez 7 (7); G. Hubka 9 (9); E. Day 4 (4);

P-S: D. Gotto 83-51; J. Martinez 20-9; G. Hubka 45-27; E. Day 20-13;

Umpires: Plate: M. Demilio 1B: A. Machak 3B: M. Curtis

Weather: Sunny

Start time: 6:35 pm (Central)

Duration: 03:04:25

Attendance: 558

Venue: Riverfront Stadium

Willmar Stingers 16 @ Rochester Honkers 7

Game Date: Tuesday May 31st, 2022

Final/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E

Stingers 1 2 1 0 1 0 4 5 2 16 19 0

Honkers 0 0 5 0 0 0 0 0 2 7 4 2

W: Habeck (1-0, 0.00 ERA) L: Maruskin (0-1, 19.29 ERA)

Stingers AB R H RBI YTD

AVG

Bateman, Brett CF 7 0 2 0 .250

Byrne, Aidan SS 5 1 3 2 .500

Pokornowski, Tim RF 5 2 2 1 .333

Dirksen, Drey C 6 3 3 4 .500

Stevens, Elias DH 3 3 2 1 .500

Daly, Sam 1B 3 2 1 1 .333

Orellana , Lincoln LF 5 1 0 0 .125

Terrell, Nick 3B 4 2 2 1 .375

Payne, Kyle 2B 5 2 4 2 .556

43 16 19 12

Honkers AB R H RBI YTD

AVG

Ritzer, Alex 2B 2 1 0 0 .200

Regino, Nico CF 3 1 1 1 .167

Chester, Nate SS 3 1 0 2 .000

Asby, Will LF 3 0 1 1 .571

Fukofuka, Kimo DH 5 1 1 3 .250

Campbell, AJ 3B 4 0 0 0 .000

Meddings, Zachary 1B 4 0 0 0 .000

Guardado, Jakob RF 4 1 1 0 .125

Edwards, Jaxson C 2 2 0 0 .000

30 7 4 7

Willmar Stingers

2B: B. Bateman 1 (2); E. Stevens 1 (1); S. Daly 1 (1);

HR: E. Stevens 1 (1); D. Dirksen 2 (2); T. Pokornowski 1 (1);

RBI: D. Dirksen 4 (4); A. Byrne 2 (2); E. Stevens 1 (1); N. Terrell 1 (1); S. Daly 1 (1); K. Payne 2 (3); T. Pokornowski 1 (1);

HBP: L. Orellana 1 (1);

SB: L. Orellana 2 (2);

CS: N. Terrell 1 (1);

Team LOB: 12;

Rochester Honkers

HR: K. Fukofuka 1 (1);

RBI: N. Chester 2 (2); W. Asby 1 (5); K. Fukofuka 3 (3); N. Regino 1 (1);

HBP: A. Campbell 1 (1); J. Edwards 2 (2); N. Regino 1 (2); N. Chester 1 (2);

E: A. Ritzer 1 (1); A. Campbell 1 (1);

Team LOB: 8;

Stingers IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Wilkinson, Matt 3.1 1 5 5 1 5 1 13.50

- Habeck, Jack 4.2 2 0 0 2 6 0 0.00

- Dreher, Matt 1.0 1 2 2 3 1 0 18.00

9.0 4 7 7 6 12 1

Honkers IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Rooney, Noah 4.0 7 4 4 1 3 1 9.00

- Maruskin, Jack 2.1 4 5 5 8 3 0 19.29

- Mammenga, Cole 2.1 8 7 7 3 3 3 27.00

8.2 19 16 16 12 9 4

Willmar Stingers

WP: M. Dreher 1 (1);

HB: M. Wilkinson 4 (4); M. Dreher 1 (1);

SO: M. Wilkinson 5 (5); J. Habeck 6 (6); M. Dreher 1 (1);

BB: M. Wilkinson 1 (1); J. Habeck 2 (2); M. Dreher 3 (3);

BF: M. Wilkinson 16 (16); J. Habeck 18 (18); M. Dreher 8 (8);

P-S: M. Wilkinson 58-35; J. Habeck 86-54; M. Dreher 35-19;

Rochester Honkers

WP: N. Rooney 1 (1); J. Maruskin 3 (3);

HB: C. Mammenga 1 (1);

SO: N. Rooney 3 (3); J. Maruskin 3 (3); C. Mammenga 3 (3);

BB: N. Rooney 1 (1); J. Maruskin 8 (8); C. Mammenga 3 (3);

BF: N. Rooney 21 (21); J. Maruskin 18 (18); C. Mammenga 18 (18);

P-S: N. Rooney 74-48; J. Maruskin 71-30; C. Mammenga 56-30;

Umpires: Plate: N. Hall Jr 1B: J. Runge 2B: R. Garcia

Weather: Sunny

Start time: 6:35 pm (Central)

Duration: 03:30:38

Attendance: 478

Venue: Mayo Field

Wisconsin Rapids Rafters 3 @ Green Bay Rockers 0

Game Date: Tuesday May 31st, 2022

Final/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E

Rafters 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0

Rockers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

W: Lindsey (1-0, 0.00 ERA) L: Carter (0-1, 2.25 ERA) SV: Schulfer (1)

Rafters AB R H RBI YTD

AVG

Ross, Ben SS 5 1 2 2 .333

Osborn, Joe LF 4 0 0 0 .000

Owen, Harry DH 4 0 0 0 .111

Broussard, Garrett 3B 3 0 0 0 .167

Castillo, Marco RF 3 1 1 1 .143

Brewer, Aidan CF 3 0 0 0 .000

Rogers, Jack 1B 3 0 0 0 .000

Jensen, Levi C 3 1 0 0 .333

Conniff, Chris 2B 2 0 0 0 .167

30 3 3 3

Rockers AB R H RBI YTD

AVG

Garcia, Tristin 2B 4 0 0 0 .222

Hudson, Chase SS 3 0 0 0 .571

De Leon, Keniel DH 3 0 0 0 .250

Scannell, Matt 1B 3 0 2 0 .500

Stevens, Griffin LF 4 0 1 0 .222

Selby, Griffin RF 4 0 0 0 .125

Combs, Scott C 4 0 0 0 .000

Pena, Jonathan CF 2 0 0 0 .000

Miller, Glenn 3B 3 0 0 0 .143

30 0 3 0

Wisconsin Rapids Rafters

HR: M. Castillo 1 (1); B. Ross 1 (1);

RBI: M. Castillo 1 (1); B. Ross 2 (3);

HBP: G. Broussard 1 (1);

SB: B. Ross 1 (1); A. Brewer 1 (1);

Team LOB: 8;

Green Bay Rockers

HBP: C. Hudson 1 (1);

SB: J. Pena 1 (1); M. Scannell 1 (1);

E: M. Scannell 1 (2);

Team LOB: 8;

Rafters IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Lindsey, Michael 5.0 1 0 0 3 8 0 0.00

- Schulfer, Logan 4.0 2 0 0 1 5 0 0.00

9.0 3 0 0 4 13 0

Rockers IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Carter, Dylan 4.0 2 1 1 3 8 1 2.25

- Schaaf, Jacob 3.0 1 2 2 2 6 1 6.00

- Conover, Jacob 2.0 0 0 0 2 4 0 0.00

9.0 3 3 3 7 18 2

Wisconsin Rapids Rafters

HB: M. Lindsey 1 (1);

SO: M. Lindsey 8 (8); L. Schulfer 5 (5);

BB: M. Lindsey 3 (3); L. Schulfer 1 (1);

BF: M. Lindsey 20 (20); L. Schulfer 15 (15);

P-S: M. Lindsey 89-48; L. Schulfer 66-42;

Green Bay Rockers

HB: D. Carter 1 (1);

SO: D. Carter 8 (8); J. Schaaf 6 (6); J. Conover 4 (4);

BB: D. Carter 3 (3); J. Schaaf 2 (2); J. Conover 2 (2);

BF: D. Carter 18 (18); J. Schaaf 12 (12); J. Conover 8 (8);

P-S: D. Carter 80-45; J. Schaaf 53-30; J. Conover 34-20;

Umpires: Plate: P. Hess 1B: J. Berry 3B: S. Bartelstein

Weather: Sunny

Start time: 6:35 pm (Central)

Duration: 02:55:04

Attendance: 1706

Venue: Capital Credit Union Park

Eau Claire Express 5 @ La Crosse Loggers 1

Game Date: Tuesday May 31st, 2022

Final/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E

Express 0 0 3 1 0 1 0 0 0 5 9 2

Loggers 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0

W: Pease (1-0, 0.00 ERA) L: Chatman (0-1, 9.00 ERA)

Express AB R H RBI YTD

AVG

Conn, Clay 2B 4 0 0 1 .000

Conn, Cole C 5 1 2 3 .400

Szykowny, Charlie SS 2 0 0 0 .286

Kuchinski, Sam 3B 5 0 2 0 .286

Latimer, Reed 1B 5 0 1 0 .250

Hunt, Sam DH 3 0 1 0 .167

Richartz, Brigs LF 3 2 0 0 .125

Coupe, Max CF 4 1 2 0 .286

Marsh, Tanner RF 3 1 1 1 .333

34 5 9 5

Loggers AB R H RBI YTD

AVG

Rice, Zac CF 4 0 2 0 .500

Corona, Emilio RF 4 0 0 0 .143

Danford, Mac 3B 3 0 0 0 .000

Priester, Blaise C 4 0 0 0 .125

Frahm, Trey DH 1B 2 0 0 0 .200

Reeth, Ricky P LF 4 1 0 0 .143

Slack, Clayton SS 3 0 2 0 .500

Siegel, Sam 1B 1 0 0 0 .200

Ralston, Bill 2B 3 0 0 1 .000

- Stuessel, Brett P LF 1 0 0 0 .000

29 1 4 1

Eau Claire Express

2B: S. Kuchinski 2 (2); C. Conn 1 (1);

HR: C. Conn 1 (1);

RBI: C. Conn 1 (1); C. Conn 3 (3); T. Marsh 1 (1);

HBP: C. Szykowny 1 (1); C. Conn 1 (1);

SB: T. Marsh 1 (1); M. Coupe 1 (1);

CS: C. Szykowny 1 (1);

E: S. Kuchinski 1 (1); R. Latimer 1 (1);

Team LOB: 9;

La Crosse Loggers

RBI: B. Ralston 1 (1);

HBP: M. Danford 1 (1);

SB: Z. Rice 1 (2); M. Danford 1 (1);

CS: T. Frahm 1 (1);

Team LOB: 5;

Express IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Pease, JJ 6.0 3 1 0 1 6 0 0.00

- Badger, Trevyn 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00

- Ingram, Tyler 2.0 1 0 0 1 2 0 0.00

9.0 4 1 0 2 9 0

Loggers IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Chatman, Chase 4.0 6 4 4 0 5 1 9.00

- Derbyshire, Russell 1.0 1 0 0 1 1 0 0.00

- Stuessel, Brett 3.0 2 1 1 3 3 0 3.00

- Reeth, Ricky 1.0 0 0 0 1 1 0 0.00

9.0 9 5 5 5 10 1

Eau Claire Express

WP: T. Ingram 1 (1);

HB: J. Pease 1 (1);

SO: J. Pease 6 (6); T. Badger 1 (1); T. Ingram 2 (2);

BB: J. Pease 1 (1); T. Ingram 1 (1);

BF: J. Pease 22 (22); T. Badger 3 (3); T. Ingram 8 (8);

P-S: J. Pease 86-50; T. Badger 9-7; T. Ingram 26-16;

La Crosse Loggers

WP: C. Chatman 1 (1);

HB: C. Chatman 2 (2);

SO: C. Chatman 5 (5); R. Derbyshire 1 (1); B. Stuessel 3 (3); R. Reeth 1 (1);

BB: R. Derbyshire 1 (1); B. Stuessel 3 (3); R. Reeth 1 (1);

BF: C. Chatman 20 (20); R. Derbyshire 4 (4); B. Stuessel 14 (14); R. Reeth 3 (3);

P-S: C. Chatman 74-46; R. Derbyshire 13-8; B. Stuessel 62-33; R. Reeth 14-6;

Umpires: Plate: S. Rogers 1B: D. Phillips 3B: J. Duplessis

Weather: Sunny

Start time: 6:35 pm (Central)

Duration: 02:43:17

Attendance: 1722

Venue: Copeland Park

Kokomo Jackrabbits 8 @ Rockford Rivets 4

Game Date: Tuesday May 31st, 2022

Final/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E

Jackrabbits 0 0 0 0 0 0 1 6 1 8 9 2

Rivets 0 2 0 0 0 1 0 1 0 4 6 0

W: Barsotti (1-0, 0.00 ERA) L: Sclafani (0-1, 36.00 ERA) SV: Brush (1)

Jackrabbits AB R H RBI YTD

AVG

Gazdar, Jon Jon SS 4 0 0 1 .000

Voth, Brant C 4 0 1 2 .143

Galindez, Angel 3B 4 1 0 0 .333

Sartori, Luke CF 3 1 0 0 .000

Hagen, Ethan 1B 5 2 2 1 .333

Garczynski, Riley 2B 4 2 3 0 .444

Souza, Matt RF 5 0 1 1 .222

Breen, Cj DH 4 1 0 0 .000

Yaworski, Bo LF 3 1 2 2 .250

36 8 9 7

Rivets AB R H RBI YTD

AVG

Crittenberger, Ty CF 4 0 0 0 .400

Klein, Colton LF 3 0 1 0 .167

Hampe, Ryan C 5 0 0 0 .000

Mebane, Matthew 3B 5 1 2 0 .364

Haakenson, Johannes RF 4 1 1 0 .600

Sefcik, Luke 2B 3 2 1 1 .250

Sheffield, Garrett DH 2 0 0 0 .125

Lawrence, Trent 1B 2 0 0 2 .400

Bilotta, Jake SS 3 0 1 0 .500

- Jimenez, Julian PH SS 0 0 0 0 .000

31 4 6 3

Kokomo Jackrabbits

2B: R. Garczynski 1 (1); M. Souza 1 (1);

RBI: J. Gazdar 1 (2); E. Hagen 1 (2); B. Yaworski 2 (2); B. Voth 2 (2); M. Souza 1 (1);

SB: L. Sartori 3 (3); A. Galindez 1 (1); E. Hagen 1 (2);

E: R. Garczynski 2 (2);

Team LOB: 9;

Rockford Rivets

3B: L. Sefcik 1 (1);

RBI: L. Sefcik 1 (1); T. Lawrence 2 (4);

HBP: L. Sefcik 1 (1); G. Sheffield 1 (1);

Team LOB: 10;

Jackrabbits IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Garcia, Hector 3.0 3 2 2 1 4 0 6.00

- Stockman, Wil 2.1 2 1 0 3 3 0 0.00

- Barsotti, Chase 2.1 0 1 0 2 2 0 0.00

- Brush, Austin 1.1 1 0 0 0 2 0 0.00

9.0 6 4 2 6 11 0

Rivets IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Seebach, Kyle 6.0 1 0 0 3 8 0 0.00

- Ruen, Noah 1.0 3 3 0 3 2 0 0.00

- Sclafani, Michael 1.0 4 4 4 1 0 0 36.00

- Evans Jr, Kent 1.0 1 1 1 1 0 0 9.00

9.0 9 8 5 8 10 0

Kokomo Jackrabbits

HB: C. Barsotti 2 (2);

SO: H. Garcia 4 (4); W. Stockman 3 (3); C. Barsotti 2 (2); A. Brush 2 (2);

BB: H. Garcia 1 (1); W. Stockman 3 (3); C. Barsotti 2 (2);

BF: H. Garcia 13 (13); W. Stockman 12 (12); C. Barsotti 11 (11); A. Brush 5 (5);

P-S: H. Garcia 24-20; W. Stockman 28-16; C. Barsotti 38-15; A. Brush 29-18;

Rockford Rivets

SO: K. Seebach 8 (8); N. Ruen 2 (2);

BB: K. Seebach 3 (3); N. Ruen 3 (3); M. Sclafani 1 (1); K. Evans Jr 1 (1);

BF: K. Seebach 22 (22); N. Ruen 9 (9); M. Sclafani 8 (8); K. Evans Jr 5 (5);

P-S: K. Seebach 47-35; N. Ruen 36-15; M. Sclafani 40-26; K. Evans Jr 21-11;

Umpires: Plate: J. Allen 1B: A. Dooley 3B: B. Jiron

Weather: Rain-Intermittent

Start time: 6:35 pm (Central)

Duration: 03:40:42

Attendance: 467

Venue: Rockford Stadium

Fond du Lac Dock Spiders 10 @ Wausau Woodchucks 2

Game Date: Tuesday May 31st, 2022

Final/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E

Dock Spiders 1 0 0 0 0 4 5 0 0 10 7 3

Woodchucks 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 7 5

W: Gallant (1-0, 3.00 ERA) L: Chirico (0-1, 2.25 ERA)

Dock Spiders AB R H RBI YTD

AVG

Mitchell, Nick LF 5 1 2 2 .600

Macario, Alejandro SS 4 1 0 0 .250

Stevenson, Tommy C 3 0 0 1 .250

- Frechette, Anthony C 1 0 0 0 .500

Manthey, Connor 3B 5 2 0 1 .125

McDonald, Kyte RF 5 1 0 0 .000

Messina, Cole 1B 4 2 1 1 .250

Schissler, Stephen P DH 3 1 2 0 .375

Stone, Evan CF 5 1 1 1 .333

Novitske, Luke 2B 2 1 1 3 .286

37 10 7 9

Woodchucks AB R H RBI YTD

AVG

Bittner, Dean CF 4 0 0 0 .333

Mezzenga, Ike 1B 3 0 0 1 .429

Hondras, Tre 2B 5 0 1 0 .200

Ashby, Lenin LF 3 0 1 0 .429

Helfgott, Daniel SS 4 0 0 0 .250

Mcclure, Norris 3B 4 0 1 0 .125

Conway, Tim RF 4 1 0 0 .143

Anderson, Hamilton C 4 1 2 0 .250

Blanchard, Ryan DH 3 0 2 0 .333

34 2 7 1

Fond du Lac Dock Spiders

2B: C. Messina 1 (1); N. Mitchell 1 (1);

RBI: T. Stevenson 1 (2); C. Messina 1 (3); E. Stone 1 (1); L. Novitske 3 (3); N. Mitchell 2 (3); C. Manthey 1 (2);

HBP: K. McDonald 1 (1);

SB: A. Macario 2 (3); S. Schissler 1 (1); N. Mitchell 2 (2);

E: L. Novitske 2 (2); E. Stone 1 (1);

Team LOB: 13;

Wausau Woodchucks

RBI: I. Mezzenga 1 (2);

SB: H. Anderson 1 (1); R. Blanchard 1 (1);

E: I. Mezzenga 1 (1); D. Helfgott 1 (1); T. Conway 1 (1); N. Mcclure 2 (2);

Team LOB: 10;

Dock Spiders IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Schissler, Stephen 3.0 1 0 0 1 3 0 0.00

- Dean, David 1.0 0 0 0 2 1 0 0.00

- Gallant, Reed 3.0 4 1 1 1 4 0 3.00

- Middaugh, Taylor 2.0 2 1 0 1 1 0 0.00

9.0 7 2 1 5 9 0

Woodchucks IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Chirico, Dante 4.0 2 1 1 2 2 0 2.25

- Purser, Daxton 2.2 5 9 2 5 3 0 6.75

- King, Thomas 2.1 0 0 0 5 2 0 0.00

9.0 7 10 3 12 7 0

Fond du Lac Dock Spiders

WP: R. Gallant 1 (1);

SO: S. Schissler 3 (3); D. Dean 1 (1); R. Gallant 4 (4); T. Middaugh 1 (1);

BB: S. Schissler 1 (1); D. Dean 2 (2); R. Gallant 1 (1); T. Middaugh 1 (1);

BF: S. Schissler 10 (10); D. Dean 5 (5); R. Gallant 14 (14); T. Middaugh 10 (10);

P-S: S. Schissler 42-24; D. Dean 23-13; R. Gallant 56-31; T. Middaugh 34-22;

Wausau Woodchucks

WP: D. Purser 1 (1);

HB: D. Purser 1 (1);

SO: D. Chirico 2 (2); D. Purser 3 (3); T. King 2 (2);

BB: D. Chirico 2 (2); D. Purser 5 (5); T. King 5 (5);

BF: D. Chirico 17 (17); D. Purser 20 (20); T. King 13 (13);

P-S: D. Chirico 66-41; D. Purser 74-36; T. King 52-24;

Umpires: Plate: E. Bester 1B: K. Eastman 3B: C. Mckenzie

Weather: Sunny

Start time: 6:35 pm (Central)

Duration: 03:15:00

Attendance: 598

Venue: Athletic Park

Duluth Huskies 0 @ Mankato MoonDogs 2

Game Date: Tuesday May 31st, 2022

Final/9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E

Huskies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

MoonDogs 0 0 0 0 0 0 2 0 X 2 5 0

W: Boerema (1-0, 0.00 ERA) L: Martin (0-1, 9.00 ERA) SV: Neighbors (1)

Huskies AB R H RBI YTD

AVG

Marcelo, Noah CF 4 0 0 0 .125

Kligman, Elie 3B 4 0 0 0 .125

Campbell, Kristian SS 4 0 0 0 .222

Schelonka, Jake LF 3 0 0 0 .000

Sarhatt, Michael 1B 3 0 0 0 .143

Hallquist, Michael 2B 3 0 0 0 .167

Vos, Joe RF 3 0 1 0 .429

Leroy, Tyler DH 2 0 0 0 .000

Redmond, Mookie C 2 0 0 0 .000

28 0 1 0

MoonDogs AB R H RBI YTD

AVG

Roberts, Kai RF 4 0 0 0 .125

Merila, Boston 3B 4 0 0 0 .375

Ross, Sean CF 3 0 1 0 .500

Crane, Davis DH 3 0 0 0 .125

- Williams, Garrett DH PH 0 0 0 0 .000

Altermatt, Nick LF 4 1 1 1 .333

Salinas, Orlando SS 3 0 1 0 .333

Shoen, Derek 1B 3 1 1 0 .333

Stroh, Zach C 2 0 1 1 .500

Ebersole, Nathan 2B 3 0 0 0 .000

29 2 5 2

Duluth Huskies

Team LOB: 3;

Mankato MoonDogs

HR: N. Altermatt 1 (1);

RBI: N. Altermatt 1 (3); Z. Stroh 1 (1);

SB: S. Ross 1 (1); O. Salinas 1 (1);

Team LOB: 6;

Huskies IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Hamilton, Jake 5.0 2 0 0 1 6 0 0.00

- Burns, Mason 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00

- Martin, Trent 2.0 3 2 2 2 4 1 9.00

8.0 5 2 2 3 12 1

MoonDogs IP H R ER BB SO HR YTD

ERA

Boerema, Owen 8.0 1 0 0 1 11 0 0.00

- Neighbors, Tyson 1.0 0 0 0 1 2 0 0.00

9.0 1 0 0 2 13 0

Duluth Huskies

WP: J. Hamilton 1 (1); T. Martin 2 (2);

SO: J. Hamilton 6 (6); M. Burns 2 (2); T. Martin 4 (4);

BB: J. Hamilton 1 (1); T. Martin 2 (2);

BF: J. Hamilton 18 (18); M. Burns 3 (3); T. Martin 11 (11);

P-S: J. Hamilton 85-54; M. Burns 16-9; T. Martin 42-22;

Mankato MoonDogs

SO: O. Boerema 11 (11); T. Neighbors 2 (2);

BB: O. Boerema 1 (1); T. Neighbors 1 (1);

BF: O. Boerema 26 (26); T. Neighbors 4 (4);

P-S: O. Boerema 112-73; T. Neighbors 17-8;

Umpires: Plate: N. Barone 1B: J. Gaskin 3B: M. Fleites

Weather: Sunny

Start time: 6:35 pm (Central)

Duration: 02:09:18

Attendance: 804

Venue: ISG Field

Next day's games:

Battle Creek Battle Jacks @ Kalamazoo Growlers - 11:05 am (Eastern)

Madison Mallards @ Wisconsin Rapids Rafters - 6:05 pm (Central)

Waterloo Bucks @ Mankato MoonDogs - 6:35 pm (Central)

Minnesota Mud Puppies @ Duluth Huskies - 6:35 pm (Central)

Kenosha Kingfish @ Kokomo Jackrabbits - 6:35 pm (Eastern)

Traverse City Pit Spitters @ Rockford Rivets - 6:35 pm (Central)

Fond du Lac Dock Spiders @ Green Bay Rockers - 6:35 pm (Central)

St. Cloud Rox @ La Crosse Loggers - 6:35 pm (Central)

Lakeshore Chinooks @ Wausau Woodchucks - 6:35 pm (Central)

Eau Claire Express @ Willmar Stingers - 7:05 pm (Central)

Rochester Honkers @ Bismarck Larks - 7:05 pm (Central)

• Discuss this story on the Northwoods League message board...





Northwoods League Stories from May 31, 2022

The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.