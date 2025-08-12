Chihuahuas Announce 2026 Home Schedule
August 12, 2025 - Pacific Coast League (PCL)
El Paso Chihuahuas News Release
EL PASO - August 12, 2026 - The Chihuahuas released their 2026 home schedule Tuesday with Opening Day slated for Tuesday, April 7, when the Chihuahuas host the Albuquerque Isotopes (Colorado Rockies affiliate), in a six-game series through Sunday, April 12.
All home series will be played Tuesday through Sunday, with Mondays off, except for Friday, July 17-19, when the team faces the Sugar Land Space Cowboys (Houston Astros). The schedule features 75 home games across 13 series, including holiday-themed games for Mother's Day, Father's Day, Juneteenth, Independence Day, and Labor Day Weekend. April will feature 12 home games, May has 12, June has 13, while July has 12. August leads the way with 14, and the regular season wraps up with 12 games in September.
Following the opening series, April continues with a six-game set against the Reno Aces (Arizona Diamondbacks) from April 21-26. The Chihuahuas then welcome the Tacoma Rainiers (Seattle Mariners) from May 5-10, with Mother's Day on Sunday, May 10. The Round Rock Express (Texas Rangers) come to town May 19-24, leading right into Memorial Day Weekend.
Summer kicks off with Sugar Land from June 2-7, followed by a visit from Reno, June 16-21, which includes a Juneteenth matchup on Friday, June 19, and a Father's Day game on Sunday, June 21. The month closes with a homestand against the Sacramento River Cats (San Francisco Giants) from June 30-July 5, featuring an Independence Day celebration on Saturday, July 4.
The Chihuahuas will host the Space Cowboys July 17-19 before Albuquerque returns July 28-August 2. August also brings the Salt Lake Bees (Los Angeles Angels) from August 11 to 16 and the Round Rock Express from August 18 to 23.
The final stretch of the season begins with a Labor Day Weekend series against the Las Vegas Aviators (A's) from September 1-6, and the regular season concludes with the Oklahoma City Comets (Los Angeles Dodgers) from September 15-20.
Season Seat Membership deposits are being accepted now. Memberships offer up to 50% savings over individual game prices and are available in 9-game, 18-game, 36-game, and full-season (75-game) packages. For more information, visit epchihuahuas.com or call (915) 533-BASE.
Game times and promotions will be announced at a later date.
2026 CHIHUAHUAS HOME SCHEDULE
DOW
DATE
OPPONENT
AFFILIATE
Tuesday
April 7, 2026
Albuquerque Isotopes
Colorado Rockies
Wednesday
April 8, 2026
Albuquerque Isotopes
Colorado Rockies
Thursday
April 9, 2026
Albuquerque Isotopes
Colorado Rockies
Friday
April 10, 2026
Albuquerque Isotopes
Colorado Rockies
Saturday
April 11, 2026
Albuquerque Isotopes
Colorado Rockies
Sunday
April 12, 2026
Albuquerque Isotopes
Colorado Rockies
Tuesday
April 21, 2026
Reno Aces
Arizona Diamondbacks
Wednesday
April 22, 2026
Reno Aces
Arizona Diamondbacks
Thursday
April 23, 2026
Reno Aces
Arizona Diamondbacks
Friday
April 24, 2026
Reno Aces
Arizona Diamondbacks
Saturday
April 25, 2026
Reno Aces
Arizona Diamondbacks
Sunday
April 26, 2026
Reno Aces
Arizona Diamondbacks
Tuesday
May 5, 2026
Tacoma Rainiers
Seattle Mariners
Wednesday
May 6, 2026
Tacoma Rainiers
Seattle Mariners
Thursday
May 7, 2026
Tacoma Rainiers
Seattle Mariners
Friday
May 8, 2026
Tacoma Rainiers
Seattle Mariners
Saturday
May 9, 2026
Tacoma Rainiers
Seattle Mariners
Sunday
May 10, 2026
Tacoma Rainiers
Seattle Mariners
Tuesday
May 19, 2026
Round Rock Express
Texas Rangers
Wednesday
May 20, 2026
Round Rock Express
Texas Rangers
Thursday
May 21, 2026
Round Rock Express
Texas Rangers
Friday
May 22, 2026
Round Rock Express
Texas Rangers
Saturday
May 23, 2026
Round Rock Express
Texas Rangers
Sunday
May 24, 2026
Round Rock Express
Texas Rangers
Tuesday
June 2, 2026
Sugar Land Space Cowboys
Houston Astros
Wednesday
June 3, 2026
Sugar Land Space Cowboys
Houston Astros
Thursday
June 4, 2026
Sugar Land Space Cowboys
Houston Astros
Friday
June 5, 2026
Sugar Land Space Cowboys
Houston Astros
Saturday
June 6, 2026
Sugar Land Space Cowboys
Houston Astros
Sunday
June 7, 2026
Sugar Land Space Cowboys
Houston Astros
Tuesday
June 16, 2026
Reno Aces
Arizona Diamondbacks
Wednesday
June 17, 2026
Reno Aces
Arizona Diamondbacks
Thursday
June 18, 2026
Reno Aces
Arizona Diamondbacks
Friday
June 19, 2026
Reno Aces
Arizona Diamondbacks
Saturday
June 20, 2026
Reno Aces
Arizona Diamondbacks
Sunday
June 21, 2026
Reno Aces
Arizona Diamondbacks
Tuesday
June 30, 2026
Sacramento River Cats
San Francisco Giants
Wednesday
July 1, 2026
Sacramento River Cats
San Francisco Giants
Thursday
July 2, 2026
Sacramento River Cats
San Francisco Giants
Friday
July 3, 2026
Sacramento River Cats
San Francisco Giants
Saturday
July 4, 2026
Sacramento River Cats
San Francisco Giants
Sunday
July 5, 2026
Sacramento River Cats
San Francisco Giants
Friday
July 17, 2026
Sugar Land Space Cowboys
Houston Astros
Saturday
July 18, 2026
Sugar Land Space Cowboys
Houston Astros
Sunday
July 19, 2026
Sugar Land Space Cowboys
Houston Astros
Tuesday
July 28, 2026
Albuquerque Isotopes
Colorado Rockies
Wednesday
July 29, 2026
Albuquerque Isotopes
Colorado Rockies
Thursday
July 30, 2026
Albuquerque Isotopes
Colorado Rockies
Friday
July 31, 2026
Albuquerque Isotopes
Colorado Rockies
Saturday
August 1, 2026
Albuquerque Isotopes
Colorado Rockies
Sunday
August 2, 2026
Albuquerque Isotopes
Colorado Rockies
Tuesday
August 11, 2026
Salt Lake Bees
Los Angeles Angels
Wednesday
August 12, 2026
Salt Lake Bees
Los Angeles Angels
Thursday
August 13, 2026
Salt Lake Bees
Los Angeles Angels
Friday
August 14, 2026
Salt Lake Bees
Los Angeles Angels
Saturday
August 15, 2026
Salt Lake Bees
Los Angeles Angels
Sunday
August 16, 2026
Salt Lake Bees
Los Angeles Angels
Tuesday
August 18, 2026
Round Rock Express
Texas Rangers
Wednesday
August 19, 2026
Round Rock Express
Texas Rangers
Thursday
August 20, 2026
Round Rock Express
Texas Rangers
Friday
August 21, 2026
Round Rock Express
Texas Rangers
Saturday
August 22, 2026
Round Rock Express
Texas Rangers
Sunday
August 23, 2026
Round Rock Express
Texas Rangers
Tuesday
September 1, 2026
Las Vegas Aviators
A's
Wednesday
September 2, 2026
Las Vegas Aviators
A's
Thursday
September 3, 2026
Las Vegas Aviators
A's
Friday
September 4, 2026
Las Vegas Aviators
A's
Saturday
September 5, 2026
Las Vegas Aviators
A's
Sunday
September 6, 2026
Las Vegas Aviators
A's
Tuesday
September 15, 2026
Oklahoma City Comets
Los Angeles Dodgers
Wednesday
September 16, 2026
Oklahoma City Comets
Los Angeles Dodgers
Thursday
September 17, 2026
Oklahoma City Comets
Los Angeles Dodgers
Friday
September 18, 2026
Oklahoma City Comets
Los Angeles Dodgers
Saturday
September 19, 2026
Oklahoma City Comets
Los Angeles Dodgers
Sunday
September 20, 2026
Oklahoma City Comets
Los Angeles Dodgers
OPPONENTS
DAY OF THE WEEK
MONTH
Albuquerque
12
Tuesday
12
April
12
Las Vegas
6
Wednesday
12
May
12
Oklahoma City
6
Thursday
12
June
13
Reno
12
Friday
13
July
12
Round Rock
12
Saturday
13
August
14
Sacramento
6
Sunday
13
September
12
Salt Lake
6
Sugar Land
9
Tacoma
6
Dates and affiliates are current as of August 12, 2025. Dates and opponents are subject to change without notice.
