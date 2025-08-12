Chihuahuas Announce 2026 Home Schedule
August 12, 2025 - Pacific Coast League (PCL)
El Paso Chihuahuas News Release


EL PASO - August 12, 2026 - The Chihuahuas released their 2026 home schedule Tuesday with Opening Day slated for Tuesday, April 7, when the Chihuahuas host the Albuquerque Isotopes (Colorado Rockies affiliate), in a six-game series through Sunday, April 12.

All home series will be played Tuesday through Sunday, with Mondays off, except for Friday, July 17-19, when the team faces the Sugar Land Space Cowboys (Houston Astros). The schedule features 75 home games across 13 series, including holiday-themed games for Mother's Day, Father's Day, Juneteenth, Independence Day, and Labor Day Weekend. April will feature 12 home games, May has 12, June has 13, while July has 12. August leads the way with 14, and the regular season wraps up with 12 games in September.

Following the opening series, April continues with a six-game set against the Reno Aces (Arizona Diamondbacks) from April 21-26. The Chihuahuas then welcome the Tacoma Rainiers (Seattle Mariners) from May 5-10, with Mother's Day on Sunday, May 10. The Round Rock Express (Texas Rangers) come to town May 19-24, leading right into Memorial Day Weekend.

Summer kicks off with Sugar Land from June 2-7, followed by a visit from Reno, June 16-21, which includes a Juneteenth matchup on Friday, June 19, and a Father's Day game on Sunday, June 21. The month closes with a homestand against the Sacramento River Cats (San Francisco Giants) from June 30-July 5, featuring an Independence Day celebration on Saturday, July 4.

The Chihuahuas will host the Space Cowboys July 17-19 before Albuquerque returns July 28-August 2. August also brings the Salt Lake Bees (Los Angeles Angels) from August 11 to 16 and the Round Rock Express from August 18 to 23.

The final stretch of the season begins with a Labor Day Weekend series against the Las Vegas Aviators (A's) from September 1-6, and the regular season concludes with the Oklahoma City Comets (Los Angeles Dodgers) from September 15-20.

Season Seat Membership deposits are being accepted now. Memberships offer up to 50% savings over individual game prices and are available in 9-game, 18-game, 36-game, and full-season (75-game) packages. For more information, visit epchihuahuas.com or call (915) 533-BASE.

Game times and promotions will be announced at a later date.

2026 CHIHUAHUAS HOME SCHEDULE

DOW

DATE

OPPONENT

AFFILIATE

Tuesday

April 7, 2026

Albuquerque Isotopes

Colorado Rockies

Wednesday

April 8, 2026

Albuquerque Isotopes

Colorado Rockies

Thursday

April 9, 2026

Albuquerque Isotopes

Colorado Rockies

Friday

April 10, 2026

Albuquerque Isotopes

Colorado Rockies

Saturday

April 11, 2026

Albuquerque Isotopes

Colorado Rockies

Sunday

April 12, 2026

Albuquerque Isotopes

Colorado Rockies

Tuesday

April 21, 2026

Reno Aces

Arizona Diamondbacks

Wednesday

April 22, 2026

Reno Aces

Arizona Diamondbacks

Thursday

April 23, 2026

Reno Aces

Arizona Diamondbacks

Friday

April 24, 2026

Reno Aces

Arizona Diamondbacks

Saturday

April 25, 2026

Reno Aces

Arizona Diamondbacks

Sunday

April 26, 2026

Reno Aces

Arizona Diamondbacks

Tuesday

May 5, 2026

Tacoma Rainiers

Seattle Mariners

Wednesday

May 6, 2026

Tacoma Rainiers

Seattle Mariners

Thursday

May 7, 2026

Tacoma Rainiers

Seattle Mariners

Friday

May 8, 2026

Tacoma Rainiers

Seattle Mariners

Saturday

May 9, 2026

Tacoma Rainiers

Seattle Mariners

Sunday

May 10, 2026

Tacoma Rainiers

Seattle Mariners

Tuesday

May 19, 2026

Round Rock Express

Texas Rangers

Wednesday

May 20, 2026

Round Rock Express

Texas Rangers

Thursday

May 21, 2026

Round Rock Express

Texas Rangers

Friday

May 22, 2026

Round Rock Express

Texas Rangers

Saturday

May 23, 2026

Round Rock Express

Texas Rangers

Sunday

May 24, 2026

Round Rock Express

Texas Rangers

Tuesday

June 2, 2026

Sugar Land Space Cowboys

Houston Astros

Wednesday

June 3, 2026

Sugar Land Space Cowboys

Houston Astros

Thursday

June 4, 2026

Sugar Land Space Cowboys

Houston Astros

Friday

June 5, 2026

Sugar Land Space Cowboys

Houston Astros

Saturday

June 6, 2026

Sugar Land Space Cowboys

Houston Astros

Sunday

June 7, 2026

Sugar Land Space Cowboys

Houston Astros

Tuesday

June 16, 2026

Reno Aces

Arizona Diamondbacks

Wednesday

June 17, 2026

Reno Aces

Arizona Diamondbacks

Thursday

June 18, 2026

Reno Aces

Arizona Diamondbacks

Friday

June 19, 2026

Reno Aces

Arizona Diamondbacks

Saturday

June 20, 2026

Reno Aces

Arizona Diamondbacks

Sunday

June 21, 2026

Reno Aces

Arizona Diamondbacks

Tuesday

June 30, 2026

Sacramento River Cats

San Francisco Giants

Wednesday

July 1, 2026

Sacramento River Cats

San Francisco Giants

Thursday

July 2, 2026

Sacramento River Cats

San Francisco Giants

Friday

July 3, 2026

Sacramento River Cats

San Francisco Giants

Saturday

July 4, 2026

Sacramento River Cats

San Francisco Giants

Sunday

July 5, 2026

Sacramento River Cats

San Francisco Giants

Friday

July 17, 2026

Sugar Land Space Cowboys

Houston Astros

Saturday

July 18, 2026

Sugar Land Space Cowboys

Houston Astros

Sunday

July 19, 2026

Sugar Land Space Cowboys

Houston Astros

Tuesday

July 28, 2026

Albuquerque Isotopes

Colorado Rockies

Wednesday

July 29, 2026

Albuquerque Isotopes

Colorado Rockies

Thursday

July 30, 2026

Albuquerque Isotopes

Colorado Rockies

Friday

July 31, 2026

Albuquerque Isotopes

Colorado Rockies

Saturday

August 1, 2026

Albuquerque Isotopes

Colorado Rockies

Sunday

August 2, 2026

Albuquerque Isotopes

Colorado Rockies

Tuesday

August 11, 2026

Salt Lake Bees

Los Angeles Angels

Wednesday

August 12, 2026

Salt Lake Bees

Los Angeles Angels

Thursday

August 13, 2026

Salt Lake Bees

Los Angeles Angels

Friday

August 14, 2026

Salt Lake Bees

Los Angeles Angels

Saturday

August 15, 2026

Salt Lake Bees

Los Angeles Angels

Sunday

August 16, 2026

Salt Lake Bees

Los Angeles Angels

Tuesday

August 18, 2026

Round Rock Express

Texas Rangers

Wednesday

August 19, 2026

Round Rock Express

Texas Rangers

Thursday

August 20, 2026

Round Rock Express

Texas Rangers

Friday

August 21, 2026

Round Rock Express

Texas Rangers

Saturday

August 22, 2026

Round Rock Express

Texas Rangers

Sunday

August 23, 2026

Round Rock Express

Texas Rangers

Tuesday

September 1, 2026

Las Vegas Aviators

A's

Wednesday

September 2, 2026

Las Vegas Aviators

A's

Thursday

September 3, 2026

Las Vegas Aviators

A's

Friday

September 4, 2026

Las Vegas Aviators

A's

Saturday

September 5, 2026

Las Vegas Aviators

A's

Sunday

September 6, 2026

Las Vegas Aviators

A's

Tuesday

September 15, 2026

Oklahoma City Comets

Los Angeles Dodgers

Wednesday

September 16, 2026

Oklahoma City Comets

Los Angeles Dodgers

Thursday

September 17, 2026

Oklahoma City Comets

Los Angeles Dodgers

Friday

September 18, 2026

Oklahoma City Comets

Los Angeles Dodgers

Saturday

September 19, 2026

Oklahoma City Comets

Los Angeles Dodgers

Sunday

September 20, 2026

Oklahoma City Comets

Los Angeles Dodgers

OPPONENTS

DAY OF THE WEEK

MONTH

Albuquerque

12

Tuesday

12

April

12

Las Vegas

6

Wednesday

12

May

12

Oklahoma City

6

Thursday

12

June

13

Reno

12

Friday

13

July

12

Round Rock

12

Saturday

13

August

14

Sacramento

6

Sunday

13

September

12

Salt Lake

6

Sugar Land

9

Tacoma

6

Dates and affiliates are current as of August 12, 2025. Dates and opponents are subject to change without notice.

ABOUT THE EL PASO CHIHUAHUAS

The El Paso Chihuahuas are the Triple-A affiliate of the San Diego Padres. The Chihuahuas provide family, fun entertainment and are committed to providing the highest quality and most memorable entertainment. The Chihuahuas want guests to leave with memories that will last a lifetime. For more information on the El Paso Chihuahuas, please visit EPChihauhuas.com.

FETCH THE FUN!

Angela Olivas

Sr. Director, Marketing & Communications

El Paso Chihuahuas/El Paso Locomotive FC

915.242.2019 | 915.588.7335

aolivas@epchihuauas.com | aolivas@eplocomotivefc.com

epchihuahuas.com | eplocomotivefc.com

Southwest University Park, 1 Ballpark Plaza, El Paso, TX, 79901

