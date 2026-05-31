Elks Announce Roster Moves Ahead of CFL Regular Season
Published on May 31, 2026 under Canadian Football League (CFL)
Edmonton Elks News Release


EDMONTON - The Edmonton Elks have made a series of moves in accordance with the CFL cutdown deadline. View all the transactions below.

ADDED TO THE PRACTICE ROSTER:

National defensive lineman Francis Bemiy

American offensive lineman Cameron Carter

Global kicker Jesus Gomez

National fullback Bradley Hladik

American wide receiver OJ Hiliare

Global defensive lineman Richard Jibunor

American defensive back Jaaron Joseph

American defensive lineman Gavin Meyer

National offensive lineman Chris Pashula

American running back ShunDerrick Powell

American defensive back Terez Reid

American defensive back Ladarius Tennison

RELEASED:

American running back Rushawn Baker

American defensive back Travion Blaylock

National linebacker Jaxxon Brashear

American defensive back JaVaughn Byrd

American offensive lineman Erick Cade

American wide receiver Jalon Calhoun

American offensive lineman Mark Evans II

American wide receiver Julian Hicks

American wide receiver Kisean Johnson

American defensive back Ian Kennelly

National linebacker Yunus Larry

National offensive lineman Matthew Ljuden

American wide receiver Justin McGriff

National offensive lineman Jaxon Morkin

American linebacker Jadon Pearson

National offensive lineman Domenico Piazza

American defensive lineman BJ Thompson

American wide receiver Binjimen Victor

American defensive back Jaylin Williams

American quarterback Zach Zebrowski

MOVED TO RETIRED LIST:

National wide receiver Eloa Latendresse-Regimbald

National linebacker Olivier Muembi

