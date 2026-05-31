Elks Announce Roster Moves Ahead of CFL Regular Season
Published on May 31, 2026 under Canadian Football League (CFL)
Edmonton Elks News Release
EDMONTON - The Edmonton Elks have made a series of moves in accordance with the CFL cutdown deadline. View all the transactions below.
ADDED TO THE PRACTICE ROSTER:
National defensive lineman Francis Bemiy
American offensive lineman Cameron Carter
Global kicker Jesus Gomez
National fullback Bradley Hladik
American wide receiver OJ Hiliare
Global defensive lineman Richard Jibunor
American defensive back Jaaron Joseph
American defensive lineman Gavin Meyer
National offensive lineman Chris Pashula
American running back ShunDerrick Powell
American defensive back Terez Reid
American defensive back Ladarius Tennison
RELEASED:
American running back Rushawn Baker
American defensive back Travion Blaylock
National linebacker Jaxxon Brashear
American defensive back JaVaughn Byrd
American offensive lineman Erick Cade
American wide receiver Jalon Calhoun
American offensive lineman Mark Evans II
American wide receiver Julian Hicks
American wide receiver Kisean Johnson
American defensive back Ian Kennelly
National linebacker Yunus Larry
National offensive lineman Matthew Ljuden
American wide receiver Justin McGriff
National offensive lineman Jaxon Morkin
American linebacker Jadon Pearson
National offensive lineman Domenico Piazza
American defensive lineman BJ Thompson
American wide receiver Binjimen Victor
American defensive back Jaylin Williams
American quarterback Zach Zebrowski
MOVED TO RETIRED LIST:
National wide receiver Eloa Latendresse-Regimbald
National linebacker Olivier Muembi
