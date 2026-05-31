Lions Pare Roster

Published on May 31, 2026 under Canadian Football League (CFL)
B.C. Lions News Release


(Vancouver)- The BC Lions announced the following transactions on Sunday.

Added to the practice roster:

American running back Emani Bailey

National offensive lineman Alex Berwick

American wide receiver Silas Bolden

American defensive lineman T.J. Burke

American linebacker Ralen Goforth

American defensive lineman David Gusta

National linebacker Chase Henning

National linebacker Dawson Pierre

American defensive lineman Colby Taylor

American defensive back Stantley Thomas-Oliver

American offensive lineman Tyran Hunt

American wide receiver Jaden Williams

Released from the roster:

American defensive lineman Mayan Ahanotu

American defensive back Essang Bassey

American defensive back Tyler Coyle

American wide receiver Jaelon Darden

National defensive lineman Ebenezer Dibula

American quarterback Jarret Doege

American wide receiver Michael Fitzgerald

National offensive lineman Ethan Graham

American wide receiver Jermaine Jackson

American defensive back Lorando Johnson

American linebacker Jeremy Lewis

National wide receiver Hergy Mayala

American defensive back Morice Norris

American offensive lineman Christian Olmstead

American defensive lineman AJ Pena

American wide receiver Kaedin Robinson

American defensive back Dionte Ruffin

