ECHL Transactions - October 9
ECHL ECHL

ECHL Transactions - October 9

Published on October 9, 2025 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Thursday, October 9, 2025:

TRYOUT PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents):

Kalamazoo:

Nick Cafarelli, F

Tyler German, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Delete Isaiah Fox, D Traded to Iowa

Allen:

Add Jackson Parsons, G Assigned from Bellville by Ottawa

Add William Lavaliere, G Signed Tryout Agreement

Add Danny Katic, F Assigned by Belleville

Florida:

Add Zach Berzolla, D Assigned by Springfield

Add David Tendeck, G Signed SPC

Greensboro:

Delete Luke Mylymok, F Placed on Team Suspension

Add David Gagnon, F Assigned by Chicago Wolves

Iowa:

Add Isaiah Fox, D Acquired from Adirondack

Add Kyle Masters, D Assigned from Iowa Wild by Minnesota

Jacksonville:

Add Peter Tischke, F Assigned by Rochester

Add Aidan Fulp, F Assigned by Rochester

Toledo:

Delete Nolan Lalonde, G Recalled to Cleveland by Columbus

Tulsa:

Add Tomas Suchanek, G Assigned from San Diego by Anaheim

Check out the ECHL Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



ECHL Stories from October 9, 2025


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central