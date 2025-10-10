ECHL Transactions - October 9
Published on October 9, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Thursday, October 9, 2025:
TRYOUT PLAYERS RELEASED (unrestricted free agents):
Kalamazoo:
Nick Cafarelli, F
Tyler German, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Delete Isaiah Fox, D Traded to Iowa
Allen:
Add Jackson Parsons, G Assigned from Bellville by Ottawa
Add William Lavaliere, G Signed Tryout Agreement
Add Danny Katic, F Assigned by Belleville
Florida:
Add Zach Berzolla, D Assigned by Springfield
Add David Tendeck, G Signed SPC
Greensboro:
Delete Luke Mylymok, F Placed on Team Suspension
Add David Gagnon, F Assigned by Chicago Wolves
Iowa:
Add Isaiah Fox, D Acquired from Adirondack
Add Kyle Masters, D Assigned from Iowa Wild by Minnesota
Jacksonville:
Add Peter Tischke, F Assigned by Rochester
Add Aidan Fulp, F Assigned by Rochester
Toledo:
Delete Nolan Lalonde, G Recalled to Cleveland by Columbus
Tulsa:
Add Tomas Suchanek, G Assigned from San Diego by Anaheim
