ECHL Transactions - October 17
Published on October 17, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Friday, October 17, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Maine:
Cooper Jones, D
Wichita:
Anton Rubtsov, F
OTHER TRANSACTIONS:
Allen:
Add Chase Maxwell, F Signed ECHL SPC
Fort Wayne:
Dillon Hamaliuk, F Activated from Reserve
Delete Josh Groll, F Placed on Reserve
Add Austin Magera, F Activated from Reserve
Delete Zach Jordan, F Placed on Reserve
Greenville:
Add Tate Singleton, F Activated from Reserve
Delete Ben Poisson, F Placed on Reserve
Indy:
Add Michael Marchesan, F Activated from Reserve
Add Tyler Paquette, F Signed ECHL SPC
Delete Tyler Paquette, F Placed on Reserve
Delete Nick Grima, D Placed on Reserve
Delete Spencer Cox, D Placed on IR 14 Day
Add Tyson Feist, D Assigned by Rockford
Delete Eric Martin, F Placed on IR 14 Day
Iowa:
Delete Kyle Masters, D Recalled to Iowa Wild by Minnesota
Add Ty Gibson, D Acquired from Wichita
Kalamazoo:
Delete Ryan Dickinson, D Placed on IR 14 Day
Maine:
Add Ty Gallagher, D Assigned by Providence
Delete Jackson Stewart, F Placed on IR 14 Day
Add Philip Beaulieu, D Activated from Acquired
Delete Ryan Orgel, D Placed on Reserve
Norfolk:
Add Kristof Papp, F Activated from Reserve
Delete Tanner Andrew, F Placed on Reserve
Orlando:
Add Ethan Langenegger, G Activated from Reserve
Delete Carson Focht, F Placed on Reserve
Tahoe:
Add Casey Bailey, F Activated from Reserve
Delete Adam Samuelsson, D Placed on IR 14 Day
Delete Linden Alger, D Placed on Reserve
Add Luke Adam, F Activated from Reserve
Delete Connor Marritt, F Placed on IR 3 Day
Delete Jake Durflinger, F Placed on Reserve
Wichita:
Delete Ty Gibson, D Traded to Iowa
ECHL Stories from October 17, 2025
- ECHL Transactions - October 17 - ECHL
- Mariners Add Beaulieu, Gallagher - Maine Mariners
- Rush Game Notes: October 17, 2025 - Rush at Kansas City Mavericks - Rapid City Rush
- Grizzlies Gameday: Regular Season Opener in Greenville - Utah Grizzlies
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.