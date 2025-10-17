ECHL Transactions - October 17
Following are the ECHL transactions for Friday, October 17, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Maine:

Cooper Jones, D

Wichita:

Anton Rubtsov, F

OTHER TRANSACTIONS:

Allen:

Add Chase Maxwell, F Signed ECHL SPC

Fort Wayne:

Dillon Hamaliuk, F Activated from Reserve

Delete Josh Groll, F Placed on Reserve

Add Austin Magera, F Activated from Reserve

Delete Zach Jordan, F Placed on Reserve

Greenville:

Add Tate Singleton, F Activated from Reserve

Delete Ben Poisson, F Placed on Reserve

Indy:

Add Michael Marchesan, F Activated from Reserve

Add Tyler Paquette, F Signed ECHL SPC

Delete Tyler Paquette, F Placed on Reserve

Delete Nick Grima, D Placed on Reserve

Delete Spencer Cox, D Placed on IR 14 Day

Add Tyson Feist, D Assigned by Rockford

Delete Eric Martin, F Placed on IR 14 Day

Iowa:

Delete Kyle Masters, D Recalled to Iowa Wild by Minnesota

Add Ty Gibson, D Acquired from Wichita

Kalamazoo:

Delete Ryan Dickinson, D Placed on IR 14 Day

Maine:

Add Ty Gallagher, D Assigned by Providence

Delete Jackson Stewart, F Placed on IR 14 Day

Add Philip Beaulieu, D Activated from Acquired

Delete Ryan Orgel, D Placed on Reserve

Norfolk:

Add Kristof Papp, F Activated from Reserve

Delete Tanner Andrew, F Placed on Reserve

Orlando:

Add Ethan Langenegger, G Activated from Reserve

Delete Carson Focht, F Placed on Reserve

Tahoe:

Add Casey Bailey, F Activated from Reserve

Delete Adam Samuelsson, D Placed on IR 14 Day

Delete Linden Alger, D Placed on Reserve

Add Luke Adam, F Activated from Reserve

Delete Connor Marritt, F Placed on IR 3 Day

Delete Jake Durflinger, F Placed on Reserve

Wichita:

Delete Ty Gibson, D Traded to Iowa

