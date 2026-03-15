ECHL Transactions - March 15
Published on March 15, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Sunday, March 15, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED:
Greensboro:
Anthony Messuri, F
OTHER TRANSASCTIONS:
Allen:
Delete Braidan Simmons-Fisher, D Loaned to Iowa Wild
Atlanta:
Add Ryley Appelt, F Activated from IR 14 Day
Delete Nolan Orzeck, D Placed on IR 3 Day
Add Evan Orr, D Activated from Reserve
Delete Cam Gaudette, D Placed on Reserve
Delete Ryan Nolan, F Transferred to IR 14 Day
Florida:
Add Carson Gicewicz, F Activated from Reserve
Delete Anthony Romano, F Recalled by Springfield
Fort Wayne:
Add Josh Bloom, F Assigned from Bakersfield by Edmonton
Delete Anthony Petruzzelli, F Placed on Reserve
Delete Dustyn McFaul, D Placed on IR 14 Day
Greensboro:
Add Anthony Messuri, F Activated from Reserve
Add Demetrios Koumontzis, F Activated from Reserve
Delete Tian Rask, F Placed on Reserve
Greenville:
Add Ben Poisson, F Activated from Reserve
Delete Hudson Schandor, F Placed on Reserve
Idaho:
Delete Jake Boltmann, D Loaned to San Jose Barracuda
Indy:
Add Eric Martin, F Activated from Reserve
Delete Cody Laskosky, F Placed on Reserve
Jacksonville:
Delete Dalton Duhart, F Placed on IR 3 Day
Delete Nathan Berke, F Placed on Reserve
Orlando:
Add Alton McDermott, F Activated from Reserve
Delete Tyler Kobryn, F Placed on Reserve
Add Carter Allen, D Activated from Reserve
Delete Tony Follmer, D Placed on Reserve
Reading:
Add Mikael Robidoux, F Activated from Reserve
Delete Cameron Cook, F Placed on Reserve
South Carolina:
Delete Josh Wilkins, F Placed on IR 3 Day
Add Ryan Orgel, D Activated from IR 3 Day
Delete Bryan Moore, F Placed on Reserve
Add Cole Beamin, D Activated from Reserve
Tulsa:
Add Michael Davies, D Activated from Reserve
Delete Owen Lindmark, F Placed on Reserve
Add Dakota Seaman, F Activated from Reserve
Delete Cade McNelly, D Placed on Reserve
Utah:
Add Luke Antonacci, D Activated from Reserve
Delete Yaroslav Yevdokimov, F Placed on Reserve
Worcester:
Add Michael Ferrandino, D Activated from Reserve
Delete Connor Federkow, D Placed on Reserve
Add Khristian Acosta, F Activated from Reserve 3/14
Delete Cole Donhauser, F Placed on Reserve 3/14
ECHL Stories from March 15, 2026
- Railers Split Weekend in Reading in 4-2 Sunday Loss - Worcester Railers HC
- Arno Tiefensee Reassigned to Texas Stars, Ben Kraws Back to Idaho - Idaho Steelheads
- Lions Leave Greensboro with Four Points Despite a 4-1 Loss - Trois-Rivieres Lions
- Florida Unable to Overcome Late Icemen 3rd Period Power Play Goal - Florida Everblades
- ECHL Transactions - March 15 - ECHL
- Blades Continue Road Trip in Jacksonville - Florida Everblades
- ECHL Announces Fines, Suspensions - ECHL
- Grizzlies Gameday: March 15, 2026 - Tulsa at Utah - Utah Grizzlies
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.