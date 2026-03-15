ECHL Transactions - March 15

Published on March 15, 2026 under ECHL (ECHL) News Release


Following are the ECHL transactions for Sunday, March 15, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED:

Greensboro:

Anthony Messuri, F

OTHER TRANSASCTIONS:

Allen:

Delete Braidan Simmons-Fisher, D Loaned to Iowa Wild

Atlanta:

Add Ryley Appelt, F Activated from IR 14 Day

Delete Nolan Orzeck, D Placed on IR 3 Day

Add Evan Orr, D Activated from Reserve

Delete Cam Gaudette, D Placed on Reserve

Delete Ryan Nolan, F Transferred to IR 14 Day

Florida:

Add Carson Gicewicz, F Activated from Reserve

Delete Anthony Romano, F Recalled by Springfield

Fort Wayne:

Add Josh Bloom, F Assigned from Bakersfield by Edmonton

Delete Anthony Petruzzelli, F Placed on Reserve

Delete Dustyn McFaul, D Placed on IR 14 Day

Greensboro:

Add Anthony Messuri, F Activated from Reserve

Add Demetrios Koumontzis, F Activated from Reserve

Delete Tian Rask, F Placed on Reserve

Greenville:

Add Ben Poisson, F Activated from Reserve

Delete Hudson Schandor, F Placed on Reserve

Idaho:

Delete Jake Boltmann, D Loaned to San Jose Barracuda

Indy:

Add Eric Martin, F Activated from Reserve

Delete Cody Laskosky, F Placed on Reserve

Jacksonville:

Delete Dalton Duhart, F Placed on IR 3 Day

Delete Nathan Berke, F Placed on Reserve

Orlando:

Add Alton McDermott, F Activated from Reserve

Delete Tyler Kobryn, F Placed on Reserve

Add Carter Allen, D Activated from Reserve

Delete Tony Follmer, D Placed on Reserve

Reading:

Add Mikael Robidoux, F Activated from Reserve

Delete Cameron Cook, F Placed on Reserve

South Carolina:

Delete Josh Wilkins, F Placed on IR 3 Day

Add Ryan Orgel, D Activated from IR 3 Day

Delete Bryan Moore, F Placed on Reserve

Add Cole Beamin, D Activated from Reserve

Tulsa:

Add Michael Davies, D Activated from Reserve

Delete Owen Lindmark, F Placed on Reserve

Add Dakota Seaman, F Activated from Reserve

Delete Cade McNelly, D Placed on Reserve

Utah:

Add Luke Antonacci, D Activated from Reserve

Delete Yaroslav Yevdokimov, F Placed on Reserve

Worcester:

Add Michael Ferrandino, D Activated from Reserve

Delete Connor Federkow, D Placed on Reserve

Add Khristian Acosta, F Activated from Reserve 3/14

Delete Cole Donhauser, F Placed on Reserve 3/14

Check out the ECHL Statistics

