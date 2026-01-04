ECHL Transactions - January 4
Published on January 4, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Sunday, January 4, 2026:
Allen:
Add Anthony Costantini, D Activated from Reserve
Delete Jackson Decker, D Placed on Reserve
Bloomington:
Delete Riku Ishida, D Placed on IR 3 Day
Add Chongmin Lee, F Assigned by Cleveland
Delete Seung Jae Lee, D Transferred to IR 14 Day
Delete Hugo Ollas, G Placed on Reserve
Add Callum Tung, G Activated from Reserve
Delete Mikhail Abramov, F Placed on Reserve
Greensboro:
Delete Jake Elmer, F Placed on IR 3 Day
Add Braden Doyle, D Returned From Loan by Chicago Wolves
Add Jordan Biro, F Activated from Reserve
Delete Billy Roche, D Placed on Reserve
Add Greg Smith, F Activated from Reserve
Delete Anthony Messuri, F Placed on Reserve
Indy:
Add Ryan Ouellette, G Activated from IR 14 Day
Delete Mitchell Weeks, G Placed on Reserve
Add Tyler Kobryn, F Activated from Reserve
Delete Tyler Paquette, F Placed on Reserve
Kalamazoo:
Delete Spencer Kennedy, F Placed on IR 14 Day
Add Powell Connor, D Activated from IR 3 Day
Delete Kylor Wall, D Placed on Reserve
Add Jonathan Lemieux, G Activated from Reserve
Delete Aku Koskenvuo, G Placed on Reserve
Kansas City:
Add Will Gavin, F Activated from Reserve
Delete Chase Brand, F Placed on Reserve
Tahoe:
Add Jacob McGrew, F Activated from Reserve
Delete Linden Alger, D Placed on Reserve
Toledo:
Delete Darby Llewellyn, F Placed on Reserve
Add Mitch Lewandowski, F Activated from Reserve
Delete Matt Jurusik, G Placed on Reserve
Add Carter Gylander, G Activated from Reserve
Trois-Rivières:
Add Emmett Serensits, D Activated from Reserve
Delete Anthony Beauregard, F Placed on Reserve
Wheeling:
Add Tommy Budnick, D Activated from Reserve
Worcester:
Add Drew Callin, F Returned From Loan by Bridgeport
ECHL Stories from January 4, 2026
- ECHL Transactions - January 4 - ECHL
- Braden Doyle Returned from Loan by AHL Chicago Wolves - Greensboro Gargoyles
- Americans Look to End Road Skid - Allen Americans
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.