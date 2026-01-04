ECHL Transactions - January 4
Following are the ECHL transactions for Sunday, January 4, 2026:

Allen:

Add Anthony Costantini, D Activated from Reserve

Delete Jackson Decker, D Placed on Reserve

Bloomington:

Delete Riku Ishida, D Placed on IR 3 Day

Add Chongmin Lee, F Assigned by Cleveland

Delete Seung Jae Lee, D Transferred to IR 14 Day

Delete Hugo Ollas, G Placed on Reserve

Add Callum Tung, G Activated from Reserve

Delete Mikhail Abramov, F Placed on Reserve

Greensboro:

Delete Jake Elmer, F Placed on IR 3 Day

Add Braden Doyle, D Returned From Loan by Chicago Wolves

Add Jordan Biro, F Activated from Reserve

Delete Billy Roche, D Placed on Reserve

Add Greg Smith, F Activated from Reserve

Delete Anthony Messuri, F Placed on Reserve

Indy:

Add Ryan Ouellette, G Activated from IR 14 Day

Delete Mitchell Weeks, G Placed on Reserve

Add Tyler Kobryn, F Activated from Reserve

Delete Tyler Paquette, F Placed on Reserve

Kalamazoo:

Delete Spencer Kennedy, F Placed on IR 14 Day

Add Powell Connor, D Activated from IR 3 Day

Delete Kylor Wall, D Placed on Reserve

Add Jonathan Lemieux, G Activated from Reserve

Delete Aku Koskenvuo, G Placed on Reserve

Kansas City:

Add Will Gavin, F Activated from Reserve

Delete Chase Brand, F Placed on Reserve

Tahoe:

Add Jacob McGrew, F Activated from Reserve

Delete Linden Alger, D Placed on Reserve

Toledo:

Delete Darby Llewellyn, F Placed on Reserve

Add Mitch Lewandowski, F Activated from Reserve

Delete Matt Jurusik, G Placed on Reserve

Add Carter Gylander, G Activated from Reserve

Trois-Rivières:

Add Emmett Serensits, D Activated from Reserve

Delete Anthony Beauregard, F Placed on Reserve

Wheeling:

Add Tommy Budnick, D Activated from Reserve

Worcester:

Add Drew Callin, F Returned From Loan by Bridgeport

