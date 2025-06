D.C. United vs. Chicago Fire FC: Full Match Highlights: Tom Barlow Hat Trick!

June 7, 2025 - Major League Soccer (MLS)

D.C. United YouTube Video







Major League Soccer Stories from June 7, 2025

