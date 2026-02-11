Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: February 11, 2026
WNBA Golden State Valkyries

Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: February 11, 2026

Published on February 11, 2026 under Women's National Basketball Association (WNBA)
Golden State Valkyries News Release


Although the Valkyries' season has concluded, the action continues for the team's athletes. Currently, 15 Valkyries players are competing in various leagues both domestically and overseas. For a complete guide and all the latest updates on the Valkyries "Beyond the Bay," click here.

Laeticia Amihere (Uni Girona CB | Spain)

Monique Billings (Fenerbahçe | Turkey) (Hive - Unrivaled | USA)

Veronica Burton (Mist - Unrivaled | USA) (USA | AmeriCup 3x3)

Kaila Charles (Reyer Venezia | Italy)

Kaitlyn Chen (USK Praha | Czech Republic) (CLA - Athlete Unlimited)

María Conde (PF Schio | Italy)

Temi Fágbénlé (Henan | China) (United Kingdom | EuroBasket) (Lunar Owls - Unrivaled | USA)

Tiffany Hayes (CIMSA CBK Mersin | Turkey)(Phantom - Unrivaled | USA)

Justė Jocytė (Uni Girona CB | Spain) (Lithuania | EuroBasket)

Carla Leite (Casademont Zaragoza | Spain)

Kate Martin (Breeze - Unrivaled | USA)

Iliana Rupert (Fenerbahçe | Turkey)

Janelle Salaün (USK Praha | Czech Republic)

Cecilia Zandalasini (PF Schio | Italy)

Monique Billings

Team: Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 6 Breeze Unrivaled W 15 PTS, 17 REB, 2 STL, 2 BLK

Veronica Burton

Team: Mist - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 7 Phantom Unrivaled L 15 PTS

Feb. 9 Rose Unrivaled W 16 PTS, 6 REB, 7 AST, 2 STL

Kaila Charles

Team: Reyer Venezia | Italy

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 4 Valencia EuroLeague W, 69-65 14 PTS, 11 REB, 2 STL

Feb. 8 SanGiovanni Italy-Serie A1 W, 68-62 10 PTS, 10 REB

Kaitlyn Chen

Team: CLA | Athlete Unlimited

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 4 HAR Athlete Unlimited W 10 PTS, 5 REB, 4 AST

Feb. 6 SMI Athlete Unlimited W 18 PTS, 6 AST

Feb. 7 BRO Athlete Unlimited W 15 PTS, 4 REB

María Conde

Team: PF Schio | Italy

Valkyries Teammates: Cecilia Zandalasini

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 4 Bourges Euroleague W, 77-69 11 PTS, 7 REB, 7 AST

Feb. 8 Sassari Italy-Serie A1 W, 89-73 14 PTS, 4 AST

Temi Fágbénlé

Team: Lunar Owls - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 6 Laces Unrivaled L 5 PTS

Tiffany Hayes

Team: Phantom - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 7 Mist Unrivaled W 7 PTS

Feb. 9 Vinyl Unrivaled W 2 PTS

Justė Jocytė

Team: Uni Girona CB | Spain

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 4 Galatasaray EuroLeague L, 57-67 10 PTS, 4 REB, 6 AST

Feb. 7 Leganes Spain-LF Endesa W, 74-60 6 PTS, 4 REB

Carla Leite

Team: Casademont Zaragoza | Spain

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 4 Miskolc EuroLeague W, 66-40 7 PTS

Feb. 8 Ensino Spain-LF Endesa L, 67-70 17 PTS, 4 AST

Kate Martin

Team: Breeze - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 6 Hive Unrivaled L 11 PTS

Iliana Rupert

Team: Fenerbahçe | Turkey

Valkyries Teammates: Monique Billings

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 4 Landes EuroLeague W, 78-69 19 PTS, 8 STL

Feb. 8 Besiktas Turkey-KBSL W, 105-68 17 PTS, 7 REB, 6 AST, 3 STL

Janelle Salaün

Team: USK Praha | Czech Republic

Valkyries Teammates: Kaitlyn Chen

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 4 Charleville-M. EuroLeague W, 88-70 20 PTS, 3 STL

Feb. 6 Brandys Czech Republic-ZBL W, 130-46 19 PTS, 7 REB, 6 AST, 2 STL

Check out the Golden State Valkyries Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



Women's National Basketball Association Stories from February 11, 2026


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.

OurSports Central