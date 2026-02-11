Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: February 11, 2026
Published on February 11, 2026 under Women's National Basketball Association (WNBA)
Golden State Valkyries News Release
Although the Valkyries' season has concluded, the action continues for the team's athletes. Currently, 15 Valkyries players are competing in various leagues both domestically and overseas. For a complete guide and all the latest updates on the Valkyries "Beyond the Bay," click here.
Laeticia Amihere (Uni Girona CB | Spain)
Monique Billings (Fenerbahçe | Turkey) (Hive - Unrivaled | USA)
Veronica Burton (Mist - Unrivaled | USA) (USA | AmeriCup 3x3)
Kaila Charles (Reyer Venezia | Italy)
Kaitlyn Chen (USK Praha | Czech Republic) (CLA - Athlete Unlimited)
María Conde (PF Schio | Italy)
Temi Fágbénlé (Henan | China) (United Kingdom | EuroBasket) (Lunar Owls - Unrivaled | USA)
Tiffany Hayes (CIMSA CBK Mersin | Turkey)(Phantom - Unrivaled | USA)
Justė Jocytė (Uni Girona CB | Spain) (Lithuania | EuroBasket)
Carla Leite (Casademont Zaragoza | Spain)
Kate Martin (Breeze - Unrivaled | USA)
Iliana Rupert (Fenerbahçe | Turkey)
Janelle Salaün (USK Praha | Czech Republic)
Cecilia Zandalasini (PF Schio | Italy)
Monique Billings
Team: Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 6 Breeze Unrivaled W 15 PTS, 17 REB, 2 STL, 2 BLK
Veronica Burton
Team: Mist - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 7 Phantom Unrivaled L 15 PTS
Feb. 9 Rose Unrivaled W 16 PTS, 6 REB, 7 AST, 2 STL
Kaila Charles
Team: Reyer Venezia | Italy
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 4 Valencia EuroLeague W, 69-65 14 PTS, 11 REB, 2 STL
Feb. 8 SanGiovanni Italy-Serie A1 W, 68-62 10 PTS, 10 REB
Kaitlyn Chen
Team: CLA | Athlete Unlimited
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 4 HAR Athlete Unlimited W 10 PTS, 5 REB, 4 AST
Feb. 6 SMI Athlete Unlimited W 18 PTS, 6 AST
Feb. 7 BRO Athlete Unlimited W 15 PTS, 4 REB
María Conde
Team: PF Schio | Italy
Valkyries Teammates: Cecilia Zandalasini
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 4 Bourges Euroleague W, 77-69 11 PTS, 7 REB, 7 AST
Feb. 8 Sassari Italy-Serie A1 W, 89-73 14 PTS, 4 AST
Temi Fágbénlé
Team: Lunar Owls - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 6 Laces Unrivaled L 5 PTS
Tiffany Hayes
Team: Phantom - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 7 Mist Unrivaled W 7 PTS
Feb. 9 Vinyl Unrivaled W 2 PTS
Justė Jocytė
Team: Uni Girona CB | Spain
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 4 Galatasaray EuroLeague L, 57-67 10 PTS, 4 REB, 6 AST
Feb. 7 Leganes Spain-LF Endesa W, 74-60 6 PTS, 4 REB
Carla Leite
Team: Casademont Zaragoza | Spain
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 4 Miskolc EuroLeague W, 66-40 7 PTS
Feb. 8 Ensino Spain-LF Endesa L, 67-70 17 PTS, 4 AST
Kate Martin
Team: Breeze - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 6 Hive Unrivaled L 11 PTS
Iliana Rupert
Team: Fenerbahçe | Turkey
Valkyries Teammates: Monique Billings
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 4 Landes EuroLeague W, 78-69 19 PTS, 8 STL
Feb. 8 Besiktas Turkey-KBSL W, 105-68 17 PTS, 7 REB, 6 AST, 3 STL
Janelle Salaün
Team: USK Praha | Czech Republic
Valkyries Teammates: Kaitlyn Chen
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 4 Charleville-M. EuroLeague W, 88-70 20 PTS, 3 STL
Feb. 6 Brandys Czech Republic-ZBL W, 130-46 19 PTS, 7 REB, 6 AST, 2 STL
