Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: February 6, 2026
Published on February 6, 2026 under Women's National Basketball Association (WNBA)
Although the Valkyries' season has concluded, the action continues for the team's athletes. Currently, 15 Valkyries players are competing in various leagues both domestically and overseas. For a complete guide and all the latest updates on the Valkyries "Beyond the Bay," click here.

Laeticia Amihere (Uni Girona CB | Spain)

Monique Billings (Fenerbahçe | Turkey) (Hive - Unrivaled | USA)

Veronica Burton (Mist - Unrivaled | USA) (USA | AmeriCup 3x3)

Kaila Charles (Reyer Venezia | Italy)

Kaitlyn Chen (USK Praha | Czech Republic)

María Conde (PF Schio | Italy)

Temi Fágbénlé (Henan | China) (United Kingdom | EuroBasket) (Lunar Owls - Unrivaled | USA)

Tiffany Hayes (CIMSA CBK Mersin | Turkey)(Phantom - Unrivaled | USA)

Justė Jocytė (Uni Girona CB | Spain) (Lithuania | EuroBasket)

Carla Leite (Casademont Zaragoza | Spain)

Kate Martin (Breeze - Unrivaled | USA)

Iliana Rupert (Fenerbahçe | Turkey)

Janelle Salaün (USK Praha | Czech Republic)

Cecilia Zandalasini (PF Schio | Italy)

Monique Billings

Team: Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 31 Mist Unrivaled L 14 PTS, 14 REB

Feb. 2 Vinyl Unrivaled L 23 PTS, 15 REB

Veronica Burton

Team: Mist - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 31 Hive Unrivaled W 6 PTS, 6 AST, 2 STL

Feb. 2 Laces Unrivaled L 11 PTS, 5 REB

Kaila Charles

Team: Reyer Venezia | Italy

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 28 Miskolc EuroLeague W, 71-69 15 PTS, 10 REB, 2 BLK

Feb. 1 Schio Italy-Serie A1 W, 85-63 13 PTS

María Conde

Team: PF Schio | Italy

Valkyries Teammates: Cecilia Zandalasini

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 28 USKPraha Euroleague L, 66-78 9 PTS, 6 REB, 7 AST, 2 STL

Feb. 1 Venezia Italy-Serie A1 W, 80-69 13 PTS, 6 REB, 6 AST, 2 STL

Temi Fágbénlé

Team: Lunar Owls - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 30 Rose Unrivaled W 15 PTS, 12 REB

Feb. 1 Phantom Unrivaled L 10 PTS, 8 REB, 2 STL

Tiffany Hayes

Team: Phantom - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 30 Breeze Unrivaled W 15 PTS, 6 REB, 2 STL

Justė Jocytė

Team: Uni Girona CB | Spain

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 28 Charleville-M. EuroLeague W, 89-58 8 PTS, 5 AST

Feb. 1 Estepona Spain-LF Endesa W, 88-62 15 PTS

Carla Leite

Team: Casademont Zaragoza | Spain

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 28 Fenerbahce EuroLeague L, 67-72 4 PTS, 3 AST

Feb. 1 Valencia Spain-LF Endesa L, 67-69 21 PTS, 4 AST

Kate Martin

Team: Breeze - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 30 Phantom Unrivaled L 2 PTS

Feb. 1 Rose Unrivaled W 7 PTS, 4 REB

Iliana Rupert

Team: Fenerbahçe | Turkey

Valkyries Teammates: Monique Billings

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 28 Zaragoza EuroLeague W, 69-67 10 PTS, 8 REB, 2 STL

Feb. 1 Galatasaray Turkey-KBSL W, 75-70 10 PTS

Janelle Salaün

Team: USK Praha | Czech Republic

Valkyries Teammates: Kaitlyn Chen

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 28 Schio EuroLeague W, 78-66 11 PTS

