Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: February 6, 2026

Although the Valkyries' season has concluded, the action continues for the team's athletes. Currently, 15 Valkyries players are competing in various leagues both domestically and overseas. For a complete guide and all the latest updates on the Valkyries "Beyond the Bay," click here.
Laeticia Amihere (Uni Girona CB | Spain)
Monique Billings (Fenerbahçe | Turkey) (Hive - Unrivaled | USA)
Veronica Burton (Mist - Unrivaled | USA) (USA | AmeriCup 3x3)
Kaila Charles (Reyer Venezia | Italy)
Kaitlyn Chen (USK Praha | Czech Republic)
María Conde (PF Schio | Italy)
Temi Fágbénlé (Henan | China) (United Kingdom | EuroBasket) (Lunar Owls - Unrivaled | USA)
Tiffany Hayes (CIMSA CBK Mersin | Turkey)(Phantom - Unrivaled | USA)
Justė Jocytė (Uni Girona CB | Spain) (Lithuania | EuroBasket)
Carla Leite (Casademont Zaragoza | Spain)
Kate Martin (Breeze - Unrivaled | USA)
Iliana Rupert (Fenerbahçe | Turkey)
Janelle Salaün (USK Praha | Czech Republic)
Cecilia Zandalasini (PF Schio | Italy)
Monique Billings
Team: Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 31 Mist Unrivaled L 14 PTS, 14 REB
Feb. 2 Vinyl Unrivaled L 23 PTS, 15 REB
Veronica Burton
Team: Mist - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 31 Hive Unrivaled W 6 PTS, 6 AST, 2 STL
Feb. 2 Laces Unrivaled L 11 PTS, 5 REB
Kaila Charles
Team: Reyer Venezia | Italy
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 28 Miskolc EuroLeague W, 71-69 15 PTS, 10 REB, 2 BLK
Feb. 1 Schio Italy-Serie A1 W, 85-63 13 PTS
María Conde
Team: PF Schio | Italy
Valkyries Teammates: Cecilia Zandalasini
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 28 USKPraha Euroleague L, 66-78 9 PTS, 6 REB, 7 AST, 2 STL
Feb. 1 Venezia Italy-Serie A1 W, 80-69 13 PTS, 6 REB, 6 AST, 2 STL
Temi Fágbénlé
Team: Lunar Owls - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 30 Rose Unrivaled W 15 PTS, 12 REB
Feb. 1 Phantom Unrivaled L 10 PTS, 8 REB, 2 STL
Tiffany Hayes
Team: Phantom - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 30 Breeze Unrivaled W 15 PTS, 6 REB, 2 STL
Justė Jocytė
Team: Uni Girona CB | Spain
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 28 Charleville-M. EuroLeague W, 89-58 8 PTS, 5 AST
Feb. 1 Estepona Spain-LF Endesa W, 88-62 15 PTS
Carla Leite
Team: Casademont Zaragoza | Spain
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 28 Fenerbahce EuroLeague L, 67-72 4 PTS, 3 AST
Feb. 1 Valencia Spain-LF Endesa L, 67-69 21 PTS, 4 AST
Kate Martin
Team: Breeze - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 30 Phantom Unrivaled L 2 PTS
Feb. 1 Rose Unrivaled W 7 PTS, 4 REB
Iliana Rupert
Team: Fenerbahçe | Turkey
Valkyries Teammates: Monique Billings
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 28 Zaragoza EuroLeague W, 69-67 10 PTS, 8 REB, 2 STL
Feb. 1 Galatasaray Turkey-KBSL W, 75-70 10 PTS
Janelle Salaün
Team: USK Praha | Czech Republic
Valkyries Teammates: Kaitlyn Chen
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 28 Schio EuroLeague W, 78-66 11 PTS
