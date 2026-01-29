Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: January 29, 2026

Although the Valkyries' season has concluded, the action continues for the team's athletes. Currently, 15 Valkyries players are competing in various leagues both domestically and overseas. For a complete guide and all the latest updates on the Valkyries "Beyond the Bay," click here.

Laeticia Amihere (Uni Girona CB | Spain)

Monique Billings (Fenerbahçe | Turkey) (Hive - Unrivaled | USA)

Veronica Burton (Mist - Unrivaled | USA) (USA | AmeriCup 3x3)

Kaila Charles (Reyer Venezia | Italy)

Kaitlyn Chen (USK Praha | Czech Republic)

María Conde (PF Schio | Italy)

Temi Fágbénlé (Henan | China) (United Kingdom | EuroBasket) (Lunar Owls - Unrivaled | USA)

Tiffany Hayes (CIMSA CBK Mersin | Turkey)(Phantom - Unrivaled | USA)

Justė Jocytė (Uni Girona CB | Spain) (Lithuania | EuroBasket)

Carla Leite (Casademont Zaragoza | Spain)

Kate Martin (Breeze - Unrivaled | USA)

Iliana Rupert (Fenerbahçe | Turkey)

Janelle Salaün (USK Praha | Czech Republic)

Cecilia Zandalasini (PF Schio | Italy)

Monique Billings

Team: Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 24 Laces Unrivaled L 7 PTS, 5 REB, 2 STL

Jan. 26 Lunar Owls Unrivaled W 16 PTS, 14 REB

Veronica Burton

Team: Mist - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 23 Rose Unrivaled L 15 PTS, 6 AST

Jan. 25 Vinyl Unrivaled W 4 PTS, 7 REB, 2 STL

Kaila Charles

Team: Reyer Venezia | Italy

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 22 Sassari EuroLeague L, 61-71 4 PTS, 3 AST

Jan. 25 Fenerbahce Italy-Serie A1 W, 85-63 14 PTS, 4 REB 4 AST

María Conde

Team: PF Schio | Italy

Valkyries Teammates: Cecilia Zandalasini

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 22 Girona Euroleague W, 85-74 15 PTS, 7 AST, 3 STL

Jan. 25 Campobasso Italy-Serie A1 W, 67-47 7 PTS, 9 AST, 2 STL

Temi Fágbénlé

Team: Lunar Owls - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 24 Breeze Unrivaled L 4 PTS. 2 REB

Jan. 26 Hive Unrivaled L 2 PTS, 4 REB

Tiffany Hayes

Team: Phantom - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 23 Vinyl Unrivaled W 12 PTS, 6 AST

Jan. 25 Rose Unrivaled L 16 PTS

Justė Jocytė

Team: Uni Girona CB | Spain

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 22 Schio EuroLeague L, 74-85 7 PTS

Jan. 25 GranCanaria Spain-LF Endesa W, 78-65 11 PTS

Carla Leite

Team: Casademont Zaragoza | Spain

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 21 Valencia EuroLeague W, 81-71 4 PTS, 3 AST

Jan. 25 Jairis Spain-LF Endesa W, 85-71 7 PTS, 4 REB

Kate Martin

Team: Breeze - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 24 Lunar Owls Unrivaled L 4 PTS

Jan. 26 Laces Unrivaled W 10 PTS, 4 REB, 5 AST

Iliana Rupert

Team: Fenerbahçe | Turkey

Valkyries Teammates: Monique Billings

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 22 Venezia EuroLeague W, 71-61 18 PTS, 6 REB, 2 BLK

Jan. 25 Botas Turkey-KBSL W, 90-68 13 PTS, 7 REB, 3 BLK

Janelle Salaün

Team: USK Praha | Czech Republic

Valkyries Teammates: Kaitlyn Chen

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 22 Galatasaray EuroLeague W, 71-64 11 PTS, 5 AST, 2 STL

Jan. 25 BasketOstrava Czech Republic-ZBL W, 127-36 16 PTS, 5 REB

Cecilia Zandalasini

Team: PF Schio | Italy

Valkyries Teammates: María Conde

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 22 Schio Euroleague W, 85-74 7 PTS, 3 REB







