Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: January 29, 2026
Golden State Valkyries News Release
Although the Valkyries' season has concluded, the action continues for the team's athletes. Currently, 15 Valkyries players are competing in various leagues both domestically and overseas. For a complete guide and all the latest updates on the Valkyries "Beyond the Bay," click here.
Laeticia Amihere (Uni Girona CB | Spain)
Monique Billings (Fenerbahçe | Turkey) (Hive - Unrivaled | USA)
Veronica Burton (Mist - Unrivaled | USA) (USA | AmeriCup 3x3)
Kaila Charles (Reyer Venezia | Italy)
Kaitlyn Chen (USK Praha | Czech Republic)
María Conde (PF Schio | Italy)
Temi Fágbénlé (Henan | China) (United Kingdom | EuroBasket) (Lunar Owls - Unrivaled | USA)
Tiffany Hayes (CIMSA CBK Mersin | Turkey)(Phantom - Unrivaled | USA)
Justė Jocytė (Uni Girona CB | Spain) (Lithuania | EuroBasket)
Carla Leite (Casademont Zaragoza | Spain)
Kate Martin (Breeze - Unrivaled | USA)
Iliana Rupert (Fenerbahçe | Turkey)
Janelle Salaün (USK Praha | Czech Republic)
Cecilia Zandalasini (PF Schio | Italy)
Monique Billings
Team: Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 24 Laces Unrivaled L 7 PTS, 5 REB, 2 STL
Jan. 26 Lunar Owls Unrivaled W 16 PTS, 14 REB
Veronica Burton
Team: Mist - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 23 Rose Unrivaled L 15 PTS, 6 AST
Jan. 25 Vinyl Unrivaled W 4 PTS, 7 REB, 2 STL
Kaila Charles
Team: Reyer Venezia | Italy
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 22 Sassari EuroLeague L, 61-71 4 PTS, 3 AST
Jan. 25 Fenerbahce Italy-Serie A1 W, 85-63 14 PTS, 4 REB 4 AST
María Conde
Team: PF Schio | Italy
Valkyries Teammates: Cecilia Zandalasini
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 22 Girona Euroleague W, 85-74 15 PTS, 7 AST, 3 STL
Jan. 25 Campobasso Italy-Serie A1 W, 67-47 7 PTS, 9 AST, 2 STL
Temi Fágbénlé
Team: Lunar Owls - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 24 Breeze Unrivaled L 4 PTS. 2 REB
Jan. 26 Hive Unrivaled L 2 PTS, 4 REB
Tiffany Hayes
Team: Phantom - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 23 Vinyl Unrivaled W 12 PTS, 6 AST
Jan. 25 Rose Unrivaled L 16 PTS
Justė Jocytė
Team: Uni Girona CB | Spain
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 22 Schio EuroLeague L, 74-85 7 PTS
Jan. 25 GranCanaria Spain-LF Endesa W, 78-65 11 PTS
Carla Leite
Team: Casademont Zaragoza | Spain
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 21 Valencia EuroLeague W, 81-71 4 PTS, 3 AST
Jan. 25 Jairis Spain-LF Endesa W, 85-71 7 PTS, 4 REB
Kate Martin
Team: Breeze - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 24 Lunar Owls Unrivaled L 4 PTS
Jan. 26 Laces Unrivaled W 10 PTS, 4 REB, 5 AST
Iliana Rupert
Team: Fenerbahçe | Turkey
Valkyries Teammates: Monique Billings
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 22 Venezia EuroLeague W, 71-61 18 PTS, 6 REB, 2 BLK
Jan. 25 Botas Turkey-KBSL W, 90-68 13 PTS, 7 REB, 3 BLK
Janelle Salaün
Team: USK Praha | Czech Republic
Valkyries Teammates: Kaitlyn Chen
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 22 Galatasaray EuroLeague W, 71-64 11 PTS, 5 AST, 2 STL
Jan. 25 BasketOstrava Czech Republic-ZBL W, 127-36 16 PTS, 5 REB
Cecilia Zandalasini
Team: PF Schio | Italy
Valkyries Teammates: María Conde
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 22 Schio Euroleague W, 85-74 7 PTS, 3 REB
