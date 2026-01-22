Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: January 22, 2026
Published on January 22, 2026 under Women's National Basketball Association (WNBA)
Golden State Valkyries News Release
Although the Valkyries' season has concluded, the action continues for the team's athletes. Currently, 15 Valkyries players are competing in various leagues both domestically and overseas. This week, Iliana Rupert helped her club to the Turkish Cup championship. For a complete guide and all the latest updates on the Valkyries "Beyond the Bay," click here.
Laeticia Amihere (Uni Girona CB | Spain)
Monique Billings (Fenerbahçe | Turkey) (Hive - Unrivaled | USA)
Veronica Burton (Mist - Unrivaled | USA) (USA | AmeriCup 3x3)
Kaila Charles (Reyer Venezia | Italy)
Kaitlyn Chen (USK Praha | Czech Republic)
María Conde (PF Schio | Italy)
Temi Fágbénlé (Henan | China) (United Kingdom | EuroBasket) (Lunar Owls - Unrivaled | USA)
Tiffany Hayes (CIMSA CBK Mersin | Turkey)(Phantom - Unrivaled | USA)
Justė Jocytė (Uni Girona CB | Spain) (Lithuania | EuroBasket)
Carla Leite (Casademont Zaragoza | Spain)
Kate Martin (Breeze - Unrivaled | USA)
Iliana Rupert (Fenerbahçe | Turkey)
Janelle Salaün (USK Praha | Czech Republic)
Cecilia Zandalasini (PF Schio | Italy)
Monique Billings
Team: Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 16 Rose Unrivaled W 12 PTS, 10 REB
Jan. 18 Phantom Unrivaled L 15 PTS, 10 REB
Veronica Burton
Team: Mist - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 12 Phantom Unrivaled L 6 PTS, 2 STL
Jan. 17 Lunar Owls Unrivaled W 5 PTS, 4 STL
Jan. 19 Breeze Unrivaled L 4 PTS, 7 REB, 4 AST, 2 STL
Kaila Charles
Team: Reyer Venezia | Italy
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 14 Valencia EuroLeague L, 73-81 11 PTS, 6 AST, 2 STL
Jan. 18 Scrivia Italy-Serie A1 W, 71-62 9 PTS, 10 REB
María Conde
Team: PF Schio | Italy
Valkyries Teammates: Cecilia Zandalasini
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 14 Bourges Euroleague L, 81-92 16 PTS, 6 REB, 7 AST
Temi Fágbénlé
Team: Lunar Owls - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 12 Laces Unrivaled L 2 PTS
Jan. 17 Mist Unrivaled L 2 PTS, 2 REB, 2 STL
Jan. 19 Vinyl Unrivaled W 2 PTS, 1 STL
Tiffany Hayes
Team: Phantom - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 12 Mist Unrivaled W 8 PTS, 6 REB, 5 AST
Jan. 16 Laces Unrivaled L 9 PTS
Jan. 18 Hive Unrivaled W 16 PTS, 3 STL
Justė Jocytė
Team: Uni Girona CB | Spain
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 14 Galatasaray EuroLeague L, 68-82 2 PTS, 3 AST
Jan. 17 Araski Spain-LF Endesa W, 78-65 4 PTS
Kate Martin
Team: Breeze - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 17 Vinyl Unrivaled L 8 PTS, 3 REB
Jan. 19 Mist Unrivaled W 2 PTS, 9 REB
Iliana Rupert
Team: Fenerbahçe | Turkey
Valkyries Teammates: Monique Billings
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 14 Landes EuroLeague L, 61-80 14 PTS, 3 BLK
Janelle Salaün
Team: USK Praha | Czech Republic
Valkyries Teammates: Kaitlyn Chen
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 14 Charleville-M. EuroLeague W, 98-55 21 PTS
Jan. 17 Slovanka Czech Republic-ZBL W, 126-34 23 PTS, 7 REB, 4 AST, 2 STL
Cecilia Zandalasini
Team: PF Schio | Italy
Valkyries Teammates: María Conde
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 14 Bourges Euroleague L, 81-92 5 PTS, 5 AST
Jan. 17 Brescia Italy-Serie A1 W, 110-50 9 PTS, 3 AST
