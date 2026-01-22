Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: January 22, 2026

Although the Valkyries' season has concluded, the action continues for the team's athletes. Currently, 15 Valkyries players are competing in various leagues both domestically and overseas. This week, Iliana Rupert helped her club to the Turkish Cup championship. For a complete guide and all the latest updates on the Valkyries "Beyond the Bay," click here.

Laeticia Amihere (Uni Girona CB | Spain)

Monique Billings (Fenerbahçe | Turkey) (Hive - Unrivaled | USA)

Veronica Burton (Mist - Unrivaled | USA) (USA | AmeriCup 3x3)

Kaila Charles (Reyer Venezia | Italy)

Kaitlyn Chen (USK Praha | Czech Republic)

María Conde (PF Schio | Italy)

Temi Fágbénlé (Henan | China) (United Kingdom | EuroBasket) (Lunar Owls - Unrivaled | USA)

Tiffany Hayes (CIMSA CBK Mersin | Turkey)(Phantom - Unrivaled | USA)

Justė Jocytė (Uni Girona CB | Spain) (Lithuania | EuroBasket)

Carla Leite (Casademont Zaragoza | Spain)

Kate Martin (Breeze - Unrivaled | USA)

Iliana Rupert (Fenerbahçe | Turkey)

Janelle Salaün (USK Praha | Czech Republic)

Cecilia Zandalasini (PF Schio | Italy)

Monique Billings

Team: Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 16 Rose Unrivaled W 12 PTS, 10 REB

Jan. 18 Phantom Unrivaled L 15 PTS, 10 REB

Veronica Burton

Team: Mist - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 12 Phantom Unrivaled L 6 PTS, 2 STL

Jan. 17 Lunar Owls Unrivaled W 5 PTS, 4 STL

Jan. 19 Breeze Unrivaled L 4 PTS, 7 REB, 4 AST, 2 STL

Kaila Charles

Team: Reyer Venezia | Italy

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 14 Valencia EuroLeague L, 73-81 11 PTS, 6 AST, 2 STL

Jan. 18 Scrivia Italy-Serie A1 W, 71-62 9 PTS, 10 REB

María Conde

Team: PF Schio | Italy

Valkyries Teammates: Cecilia Zandalasini

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 14 Bourges Euroleague L, 81-92 16 PTS, 6 REB, 7 AST

Temi Fágbénlé

Team: Lunar Owls - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 12 Laces Unrivaled L 2 PTS

Jan. 17 Mist Unrivaled L 2 PTS, 2 REB, 2 STL

Jan. 19 Vinyl Unrivaled W 2 PTS, 1 STL

Tiffany Hayes

Team: Phantom - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 12 Mist Unrivaled W 8 PTS, 6 REB, 5 AST

Jan. 16 Laces Unrivaled L 9 PTS

Jan. 18 Hive Unrivaled W 16 PTS, 3 STL

Justė Jocytė

Team: Uni Girona CB | Spain

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 14 Galatasaray EuroLeague L, 68-82 2 PTS, 3 AST

Jan. 17 Araski Spain-LF Endesa W, 78-65 4 PTS

Kate Martin

Team: Breeze - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 17 Vinyl Unrivaled L 8 PTS, 3 REB

Jan. 19 Mist Unrivaled W 2 PTS, 9 REB

Iliana Rupert

Team: Fenerbahçe | Turkey

Valkyries Teammates: Monique Billings

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 14 Landes EuroLeague L, 61-80 14 PTS, 3 BLK

Janelle Salaün

Team: USK Praha | Czech Republic

Valkyries Teammates: Kaitlyn Chen

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 14 Charleville-M. EuroLeague W, 98-55 21 PTS

Jan. 17 Slovanka Czech Republic-ZBL W, 126-34 23 PTS, 7 REB, 4 AST, 2 STL

Cecilia Zandalasini

Team: PF Schio | Italy

Valkyries Teammates: María Conde

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 14 Bourges Euroleague L, 81-92 5 PTS, 5 AST

Jan. 17 Brescia Italy-Serie A1 W, 110-50 9 PTS, 3 AST







