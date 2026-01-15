Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: January 15, 2026

Published on January 15, 2026 under Women's National Basketball Association (WNBA)

Golden State Valkyries News Release







Although the Valkyries' season has concluded, the action continues for the team's athletes. Currently, 15 Valkyries players are competing in various leagues both domestically and overseas. This week, Iliana Rupert helped her club to the Turkish Cup championship. For a complete guide and all the latest updates on the Valkyries "Beyond the Bay," click here.

Laeticia Amihere (Uni Girona CB | Spain)

Monique Billings (Fenerbahçe | Turkey) (Hive - Unrivaled | USA)

Veronica Burton (Mist - Unrivaled | USA) (USA | AmeriCup 3x3)

Kaila Charles (Reyer Venezia | Italy)

Kaitlyn Chen (USK Praha | Czech Republic)

María Conde (PF Schio | Italy)

Temi Fágbénlé (Henan | China) (United Kingdom | EuroBasket) (Lunar Owls - Unrivaled | USA)

Tiffany Hayes (CIMSA CBK Mersin | Turkey)(Phantom - Unrivaled | USA)

Justė Jocytė (Uni Girona CB | Spain) (Lithuania | EuroBasket)

Carla Leite (Casademont Zaragoza | Spain)

Kate Martin (Breeze - Unrivaled | USA)

Iliana Rupert (Fenerbahçe | Turkey)

Janelle Salaün (USK Praha | Czech Republic)

Cecilia Zandalasini (PF Schio | Italy)

Monique Billings

Team: Fenerbahçe | Turkey and Hive - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: Iliana Rupert

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 9 Breeze Unrivaled L 10 PTS, 6 REB

Jan. 11 Vinyl Unrivaled L 17 PTS, 6 REB, 2 STL

Veronica Burton

Team: Mist - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 10 Laces Unrivaled W 11 PTS, 7 AST, 2 STL

Kaila Charles

Team: Reyer Venezia | Italy

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 10 Roseto Italy-Serie A1 W, 85-67 15 PTS, 7 REB

Temi Fágbénlé

Team: Henan | China and Lunar Owls - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 10 Phantom Unrivaled L 8 PTS, 7 REB

Tiffany Hayes

Team: CIMSA CBK Mersin | Turkey and Phantom - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 10 Lunar Owls Unrivaled W 3 PTS, 4 AST

Justė Jocytė

Team: Uni Girona CB | Spain

Valkyries Teammates: Laeticia Amihere

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 7 Gernika Spain-LF Endesa L, 62-72 5 PTS, 8 AST

Jan. 10 Joventut Spain-LF Endesa W, 68-64 7 PTS, 2 STL

Carla Leite

Team: Casademont Zaragoza | Spain

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 7 IDK Euskotren Spain-LF Endesa W, 52-46 1 PT

Kate Martin

Team: Breeze - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 9 Hive Unrivaled W 12 PTS, 3 REB

Jan. 11 Rose Unrivaled L 2 PTS, 5 REB

Iliana Rupert

Team: Fenerbahçe | Turkey

Valkyries Teammates: Monique Billings

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 6 Nesibe Aydin (QF) Turkish Cup W, 109-56 18 PTS, 7 REB, 7 AST, 2 STL

Jan. 9 CBK Mersin (SF) Turkish Cup W, 84-66 14 PTS, 12 REB, 2 STL

Jan. 11 Galatasaray (Final) Turkish Cup W, 86-66 16 PTS, 5 REB, 2 STL

Janelle Salaün

Team: USK Praha | Czech Republic

Valkyries Teammates: Kaitlyn Chen

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 3 SBS Ostrava Czech Republic-ZBL W, 112-42 15 PTS, 9 REB, 2 STL







