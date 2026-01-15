Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: January 15, 2026
Published on January 15, 2026 under Women's National Basketball Association (WNBA)
Golden State Valkyries News Release
Although the Valkyries' season has concluded, the action continues for the team's athletes. Currently, 15 Valkyries players are competing in various leagues both domestically and overseas. This week, Iliana Rupert helped her club to the Turkish Cup championship. For a complete guide and all the latest updates on the Valkyries "Beyond the Bay," click here.
Laeticia Amihere (Uni Girona CB | Spain)
Monique Billings (Fenerbahçe | Turkey) (Hive - Unrivaled | USA)
Veronica Burton (Mist - Unrivaled | USA) (USA | AmeriCup 3x3)
Kaila Charles (Reyer Venezia | Italy)
Kaitlyn Chen (USK Praha | Czech Republic)
María Conde (PF Schio | Italy)
Temi Fágbénlé (Henan | China) (United Kingdom | EuroBasket) (Lunar Owls - Unrivaled | USA)
Tiffany Hayes (CIMSA CBK Mersin | Turkey)(Phantom - Unrivaled | USA)
Justė Jocytė (Uni Girona CB | Spain) (Lithuania | EuroBasket)
Carla Leite (Casademont Zaragoza | Spain)
Kate Martin (Breeze - Unrivaled | USA)
Iliana Rupert (Fenerbahçe | Turkey)
Janelle Salaün (USK Praha | Czech Republic)
Cecilia Zandalasini (PF Schio | Italy)
Monique Billings
Team: Fenerbahçe | Turkey and Hive - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: Iliana Rupert
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 9 Breeze Unrivaled L 10 PTS, 6 REB
Jan. 11 Vinyl Unrivaled L 17 PTS, 6 REB, 2 STL
Veronica Burton
Team: Mist - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 10 Laces Unrivaled W 11 PTS, 7 AST, 2 STL
Kaila Charles
Team: Reyer Venezia | Italy
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 10 Roseto Italy-Serie A1 W, 85-67 15 PTS, 7 REB
Temi Fágbénlé
Team: Henan | China and Lunar Owls - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 10 Phantom Unrivaled L 8 PTS, 7 REB
Tiffany Hayes
Team: CIMSA CBK Mersin | Turkey and Phantom - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 10 Lunar Owls Unrivaled W 3 PTS, 4 AST
Justė Jocytė
Team: Uni Girona CB | Spain
Valkyries Teammates: Laeticia Amihere
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 7 Gernika Spain-LF Endesa L, 62-72 5 PTS, 8 AST
Jan. 10 Joventut Spain-LF Endesa W, 68-64 7 PTS, 2 STL
Carla Leite
Team: Casademont Zaragoza | Spain
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 7 IDK Euskotren Spain-LF Endesa W, 52-46 1 PT
Kate Martin
Team: Breeze - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 9 Hive Unrivaled W 12 PTS, 3 REB
Jan. 11 Rose Unrivaled L 2 PTS, 5 REB
Iliana Rupert
Team: Fenerbahçe | Turkey
Valkyries Teammates: Monique Billings
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 6 Nesibe Aydin (QF) Turkish Cup W, 109-56 18 PTS, 7 REB, 7 AST, 2 STL
Jan. 9 CBK Mersin (SF) Turkish Cup W, 84-66 14 PTS, 12 REB, 2 STL
Jan. 11 Galatasaray (Final) Turkish Cup W, 86-66 16 PTS, 5 REB, 2 STL
Janelle Salaün
Team: USK Praha | Czech Republic
Valkyries Teammates: Kaitlyn Chen
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 3 SBS Ostrava Czech Republic-ZBL W, 112-42 15 PTS, 9 REB, 2 STL
Women's National Basketball Association Stories from January 15, 2026
- Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: January 15, 2026 - Golden State Valkyries
- Tempo Announce Ciara Carl and Brian Lankton as Assistant Coaches for Team's Inaugural Season - Toronto Tempo
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.
Other Recent Golden State Valkyries Stories
- Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: January 15, 2026
- Valkyries Name Denise Romero Vice President, Basketball Administration
- Golden State Sports Academy, Powered by Rakuten, Announces 2026 Spring Camp Schedule
- Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: January 8, 2026
- Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: December 24, 2025