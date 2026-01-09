Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: January 8, 2026

Although the Valkyries' season has concluded, the action continues for the team's athletes. Currently, 15 Valkyries players are competing in various leagues both domestically and overseas, including five players who just tipped off Unrivaled play this week. This week, Cecilia Zandalasini led her club to the Italian Cup championship and was named MVP. For a complete guide and all the latest updates on the Valkyries "Beyond the Bay," click here.

Laeticia Amihere (Uni Girona CB | Spain)

Monique Billings (Fenerbahçe | Turkey) (Hive - Unrivaled | USA)

Veronica Burton (Mist - Unrivaled | USA) (USA | AmeriCup 3x3)

Kaila Charles (Reyer Venezia | Italy)

Kaitlyn Chen (USK Praha | Czech Republic)

María Conde (PF Schio | Italy)

Temi Fágbénlé (Henan | China) (United Kingdom | EuroBasket) (Lunar Owls - Unrivaled | USA)

Tiffany Hayes (CIMSA CBK Mersin | Turkey)(Phantom - Unrivaled | USA)

Justė Jocytė (Uni Girona CB | Spain) (Lithuania | EuroBasket)

Carla Leite (Casademont Zaragoza | Spain)

Kate Martin (Breeze - Unrivaled | USA)

Iliana Rupert (Fenerbahçe | Turkey)

Janelle Salaün (USK Praha | Czech Republic)

Cecilia Zandalasini (PF Schio | Italy)

Monique Billings

Team: Fenerbahçe | Turkey and Hive - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: Iliana Rupert

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 5 Mist Unrivaled L 16 PTS, 10 REB, 2 BLK

Veronica Burton

Team: Mist - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 5 Hive Unrivaled W 14 PTS, 8 REB, 6 AST, 3 STL 2 BLK

Loading...

Kaila Charles

Team: Reyer Venezia | Italy

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Dec. 28 Campobasso Italy-Serie A1 L, 50-55 12 PTS, 7 REB

Jan. 4 Broni (QF) Italian Cup W, 63-39 4 PTS, 4 AST

Jan. 5 Dethona (SF) Italian Cup L, 62-74 14 PTS, 8 REB, 2 STL

María Conde

Team: PF Schio | Italy

Valkyries Teammates: Cecilia Zandalasini

Date Opponent Competition Result Stats

Dec. 29 San Martino Italy-Serie A1 W, 79-51 9 PTS, 6 REB, 11 AST

Temi Fágbénlé

Team: Henan | China and Lunar Owls - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 6 Rose Unrivaled L 4 PTS, 9 REB

Tiffany Hayes

Team: CIMSA CBK Mersin | Turkey and Phantom - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 6 Breeze Unrivaled L 20 PTS, 2 STL, 2 BLK

Justė Jocytė

Team: Uni Girona CB | Spain

Valkyries Teammates: Laeticia Amihere

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 3 Avenida Spain-LF Endesa W, 77-60 9 PTS, 4 AST

Carla Leite

Team: Casademont Zaragoza | Spain

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 4 Gran Canaria Spain-LF Endesa W, 82-57 10 PTS, 3 AST

Kate Martin

Team: Breeze - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 6 Phantom Unrivaled W, 82-57 8 PTS, 3 REB

Iliana Rupert

Team: Fenerbahçe | Turkey

Valkyries Teammates: Monique Billings

Date Opponent Competition Result Stats

Dec. 24 Emlak Turkey-KBSL W, 88-70 20 PTS, 9 REB

Janelle Salaün

Team: USK Praha | Czech Republic

Valkyries Teammates: Kaitlyn Chen

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 3 Chomutov Czech Republic-ZBL W, 109-42 16 PTS, 6 REB, 5 AST, 2 STL

Cecilia Zandalasini

Team: PF Schio | Italy

Valkyries Teammates: María Conde

Date Opponent Competition Result Stats

Dec. 29 San Martino Italy-Serie A1 W, 76-52 13 PTS, 6 REB

Jan. 4 Roseto (QF) Italian Cup W 96-57 11 PTS, 5 REB

Jan. 5 Sassari (SF) Italian Cup W 88-56 8 PTS

Jan. 6 Derthona (Final) Italian Cup W 79-72 18 PTS, 4 3PM







