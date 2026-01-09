Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: January 8, 2026
Published on January 8, 2026 under Women's National Basketball Association (WNBA)
Golden State Valkyries News Release
Although the Valkyries' season has concluded, the action continues for the team's athletes. Currently, 15 Valkyries players are competing in various leagues both domestically and overseas, including five players who just tipped off Unrivaled play this week. This week, Cecilia Zandalasini led her club to the Italian Cup championship and was named MVP. For a complete guide and all the latest updates on the Valkyries "Beyond the Bay," click here.
Laeticia Amihere (Uni Girona CB | Spain)
Monique Billings (Fenerbahçe | Turkey) (Hive - Unrivaled | USA)
Veronica Burton (Mist - Unrivaled | USA) (USA | AmeriCup 3x3)
Kaila Charles (Reyer Venezia | Italy)
Kaitlyn Chen (USK Praha | Czech Republic)
María Conde (PF Schio | Italy)
Temi Fágbénlé (Henan | China) (United Kingdom | EuroBasket) (Lunar Owls - Unrivaled | USA)
Tiffany Hayes (CIMSA CBK Mersin | Turkey)(Phantom - Unrivaled | USA)
Justė Jocytė (Uni Girona CB | Spain) (Lithuania | EuroBasket)
Carla Leite (Casademont Zaragoza | Spain)
Kate Martin (Breeze - Unrivaled | USA)
Iliana Rupert (Fenerbahçe | Turkey)
Janelle Salaün (USK Praha | Czech Republic)
Cecilia Zandalasini (PF Schio | Italy)
Monique Billings
Team: Fenerbahçe | Turkey and Hive - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: Iliana Rupert
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 5 Mist Unrivaled L 16 PTS, 10 REB, 2 BLK
Veronica Burton
Team: Mist - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 5 Hive Unrivaled W 14 PTS, 8 REB, 6 AST, 3 STL 2 BLK
Loading...
Kaila Charles
Team: Reyer Venezia | Italy
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Dec. 28 Campobasso Italy-Serie A1 L, 50-55 12 PTS, 7 REB
Jan. 4 Broni (QF) Italian Cup W, 63-39 4 PTS, 4 AST
Jan. 5 Dethona (SF) Italian Cup L, 62-74 14 PTS, 8 REB, 2 STL
María Conde
Team: PF Schio | Italy
Valkyries Teammates: Cecilia Zandalasini
Date Opponent Competition Result Stats
Dec. 29 San Martino Italy-Serie A1 W, 79-51 9 PTS, 6 REB, 11 AST
Temi Fágbénlé
Team: Henan | China and Lunar Owls - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 6 Rose Unrivaled L 4 PTS, 9 REB
Tiffany Hayes
Team: CIMSA CBK Mersin | Turkey and Phantom - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 6 Breeze Unrivaled L 20 PTS, 2 STL, 2 BLK
Justė Jocytė
Team: Uni Girona CB | Spain
Valkyries Teammates: Laeticia Amihere
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 3 Avenida Spain-LF Endesa W, 77-60 9 PTS, 4 AST
Carla Leite
Team: Casademont Zaragoza | Spain
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 4 Gran Canaria Spain-LF Endesa W, 82-57 10 PTS, 3 AST
Kate Martin
Team: Breeze - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 6 Phantom Unrivaled W, 82-57 8 PTS, 3 REB
Iliana Rupert
Team: Fenerbahçe | Turkey
Valkyries Teammates: Monique Billings
Date Opponent Competition Result Stats
Dec. 24 Emlak Turkey-KBSL W, 88-70 20 PTS, 9 REB
Janelle Salaün
Team: USK Praha | Czech Republic
Valkyries Teammates: Kaitlyn Chen
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 3 Chomutov Czech Republic-ZBL W, 109-42 16 PTS, 6 REB, 5 AST, 2 STL
Cecilia Zandalasini
Team: PF Schio | Italy
Valkyries Teammates: María Conde
Date Opponent Competition Result Stats
Dec. 29 San Martino Italy-Serie A1 W, 76-52 13 PTS, 6 REB
Jan. 4 Roseto (QF) Italian Cup W 96-57 11 PTS, 5 REB
Jan. 5 Sassari (SF) Italian Cup W 88-56 8 PTS
Jan. 6 Derthona (Final) Italian Cup W 79-72 18 PTS, 4 3PM
Women's National Basketball Association Stories from January 8, 2026
- Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: January 8, 2026 - Golden State Valkyries
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.
Other Recent Golden State Valkyries Stories
- Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: January 8, 2026
- Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: December 24, 2025
- Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: December 18, 2025
- Valkyries Wrapped 2025
- Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: December 11, 2025