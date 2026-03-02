Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: February 26, 2026

Published on March 2, 2026

Golden State Valkyries News Release







Although the Valkyries' season has concluded, the action continues for the team's athletes. Currently, 15 Valkyries players are competing in various leagues both domestically and overseas. For a complete guide and all the latest updates on the Valkyries "Beyond the Bay," click here.

Laeticia Amihere (Uni Girona CB | Spain)

Monique Billings (Fenerbahçe | Turkey) (Hive - Unrivaled | USA)

Veronica Burton (Mist - Unrivaled | USA) (USA | AmeriCup 3x3)

Kaila Charles (Reyer Venezia | Italy)

Kaitlyn Chen (USK Praha | Czech Republic) (CLA - Athlete Unlimited)

María Conde (PF Schio | Italy)

Temi Fágbénlé (Henan | China) (United Kingdom | EuroBasket) (Lunar Owls - Unrivaled | USA)

Tiffany Hayes (CIMSA CBK Mersin | Turkey)(Phantom - Unrivaled | USA)

Justė Jocytė (Uni Girona CB | Spain) (Lithuania | EuroBasket)

Carla Leite (Casademont Zaragoza | Spain)

Kate Martin (Breeze - Unrivaled | USA)

Iliana Rupert (Fenerbahçe | Turkey)

Janelle Salaün (USK Praha | Czech Republic)

Cecilia Zandalasini (PF Schio | Italy)

Monique Billings

Team: Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 20 Rose Unrivaled W 18 PTS, 10 REB

Feb. 22 Phantom Unrivaled L 11 PTS, 12 REB

Veronica Burton

Team: Mist - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 21 Lunar Owls Unrivaled W 4 PTS, 5 REB, 6 AST

Feb. 23 Breeze Unrivaled W 10 PTS, 8 REB, 9 AST, 3 STL

Kaila Charles

Team: Reyer Venezia | Italy

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 22 Broni Italy-Serie A1 W, 72-57 13 PTS, 3 REB

Feb. 25 Schio EuroLeague W, 79-72 8 PTS, 8 REB

Kaitlyn Chen

Team: CLA | Athlete Unlimited

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 20 SIM Athlete Unlimited W 32 PTS, 5 REB, 2 STL

Feb. 21 PED Athlete Unlimited W 18 PTS, 3 AST

María Conde

Team: PF Schio | Italy

Valkyries Teammates: Cecilia Zandalasini

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 21 Scrivia Italy-Serie A1 W, 65-57 6 PTS

Feb. 25 Venezia Euroleague L, 72-79 2 PTS, 8 REB, 5 AST

Temi Fágbénlé

Team: Henan | China and Lunar Owls - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 21 Mist Unrivaled L 16 PTS, 9 REB

Feb. 23 Vinyl Unrivaled L 2 PTS, 3 REB

Tiffany Hayes

Team: Phantom - Unrivaled | USA

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Jan. 20 Laces Unrivaled W 16 PTS, 6 AST

Jan. 22 Hive Unrivaled W 14 PTS

Justė Jocytė

Team: Uni Girona CB | Spain

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 21 Avenida Spain-LF Endesa L, 79-83 12 PTS

Feb. 25 Fenerbahce EuroLeague L, 58-65 3 PTS, 7 REB, 5 AST

Carla Leite

Team: Casademont Zaragoza | Spain

Valkyries Teammates: N/A

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 21 Joventut Spain-LF Endesa W, 94-67 20 PTS

Feb. 25 USKPraha EuroLeague W, 73-66 5 PTS

Iliana Rupert

Team: Fenerbahçe | Turkey

Valkyries Teammates: Monique Billings

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 21 Mersin Turkey-KBSL W, 94-70 18 PTS, 12 REB, 4 AST

Feb. 25 Girona EuroLeague W, 65-58 21 PTS, 9 REB

Janelle Salaün

Team: USK Praha | Czech Republic

Valkyries Teammates: Kaitlyn Chen

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 25 Zaragoza EuroLeague L, 66-73 15 PTS, 4 REB, 3 STL

Cecilia Zandalasini

Team: PF Schio | Italy

Valkyries Teammates: María Conde

Date Opponent Competition Result Stats

Feb. 21 Scrivia Italy-Serie A1 W, 65-57 4 PTS, 4 REB

Feb. 25 Venezia EuroLeague L, 72-79 13 PTS







