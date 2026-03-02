Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: February 26, 2026
Published on March 2, 2026 under Women's National Basketball Association (WNBA)
Golden State Valkyries News Release
Although the Valkyries' season has concluded, the action continues for the team's athletes. Currently, 15 Valkyries players are competing in various leagues both domestically and overseas. For a complete guide and all the latest updates on the Valkyries "Beyond the Bay," click here.
Laeticia Amihere (Uni Girona CB | Spain)
Monique Billings (Fenerbahçe | Turkey) (Hive - Unrivaled | USA)
Veronica Burton (Mist - Unrivaled | USA) (USA | AmeriCup 3x3)
Kaila Charles (Reyer Venezia | Italy)
Kaitlyn Chen (USK Praha | Czech Republic) (CLA - Athlete Unlimited)
María Conde (PF Schio | Italy)
Temi Fágbénlé (Henan | China) (United Kingdom | EuroBasket) (Lunar Owls - Unrivaled | USA)
Tiffany Hayes (CIMSA CBK Mersin | Turkey)(Phantom - Unrivaled | USA)
Justė Jocytė (Uni Girona CB | Spain) (Lithuania | EuroBasket)
Carla Leite (Casademont Zaragoza | Spain)
Kate Martin (Breeze - Unrivaled | USA)
Iliana Rupert (Fenerbahçe | Turkey)
Janelle Salaün (USK Praha | Czech Republic)
Cecilia Zandalasini (PF Schio | Italy)
Monique Billings
Team: Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 20 Rose Unrivaled W 18 PTS, 10 REB
Feb. 22 Phantom Unrivaled L 11 PTS, 12 REB
Veronica Burton
Team: Mist - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 21 Lunar Owls Unrivaled W 4 PTS, 5 REB, 6 AST
Feb. 23 Breeze Unrivaled W 10 PTS, 8 REB, 9 AST, 3 STL
Kaila Charles
Team: Reyer Venezia | Italy
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 22 Broni Italy-Serie A1 W, 72-57 13 PTS, 3 REB
Feb. 25 Schio EuroLeague W, 79-72 8 PTS, 8 REB
Kaitlyn Chen
Team: CLA | Athlete Unlimited
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 20 SIM Athlete Unlimited W 32 PTS, 5 REB, 2 STL
Feb. 21 PED Athlete Unlimited W 18 PTS, 3 AST
María Conde
Team: PF Schio | Italy
Valkyries Teammates: Cecilia Zandalasini
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 21 Scrivia Italy-Serie A1 W, 65-57 6 PTS
Feb. 25 Venezia Euroleague L, 72-79 2 PTS, 8 REB, 5 AST
Temi Fágbénlé
Team: Henan | China and Lunar Owls - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 21 Mist Unrivaled L 16 PTS, 9 REB
Feb. 23 Vinyl Unrivaled L 2 PTS, 3 REB
Tiffany Hayes
Team: Phantom - Unrivaled | USA
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Jan. 20 Laces Unrivaled W 16 PTS, 6 AST
Jan. 22 Hive Unrivaled W 14 PTS
Justė Jocytė
Team: Uni Girona CB | Spain
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 21 Avenida Spain-LF Endesa L, 79-83 12 PTS
Feb. 25 Fenerbahce EuroLeague L, 58-65 3 PTS, 7 REB, 5 AST
Carla Leite
Team: Casademont Zaragoza | Spain
Valkyries Teammates: N/A
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 21 Joventut Spain-LF Endesa W, 94-67 20 PTS
Feb. 25 USKPraha EuroLeague W, 73-66 5 PTS
Iliana Rupert
Team: Fenerbahçe | Turkey
Valkyries Teammates: Monique Billings
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 21 Mersin Turkey-KBSL W, 94-70 18 PTS, 12 REB, 4 AST
Feb. 25 Girona EuroLeague W, 65-58 21 PTS, 9 REB
Janelle Salaün
Team: USK Praha | Czech Republic
Valkyries Teammates: Kaitlyn Chen
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 25 Zaragoza EuroLeague L, 66-73 15 PTS, 4 REB, 3 STL
Cecilia Zandalasini
Team: PF Schio | Italy
Valkyries Teammates: María Conde
Date Opponent Competition Result Stats
Feb. 21 Scrivia Italy-Serie A1 W, 65-57 4 PTS, 4 REB
Feb. 25 Venezia EuroLeague L, 72-79 13 PTS
Women's National Basketball Association Stories from March 2, 2026
- Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: February 26, 2026 - Golden State Valkyries
- Valkyries to Celebrate Women's History Month with Programs Across the Bay - Golden State Valkyries
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.
Other Recent Golden State Valkyries Stories
- Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: February 26, 2026
- Valkyries to Celebrate Women's History Month with Programs Across the Bay
- Golden State Sports Academy, Powered by Rakuten, Announces 2026 Summer Camp Schedule
- Valkyries Offseason Tracker: Beyond the Bay: February 19, 2026
- Golden State Sports Academy Announces Expanded Collaboration with Shoot 360