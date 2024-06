Esto Es MLS: ¡Chicho Arango Cara a Cara Con Messi Por La Corona MVP!

June 6, 2024 - Major League Soccer (MLS) YouTube Video







En este episodio de 'Esto es MLS', Antonella González y Tony Cherchi reciben a las leyendas de la MLS: Giovanni Savarese y Marcelo Balboa para analizar lo que le espera a Miami en un verano sin Messi, el éxito de Chicho Arango, los candidatos a MVP, además de la previa de la Jornada 19.

0:00 - Intro

2:56 - Empieza el verano de Miami sin sus jugadores clave, Messi

11:30 - ¿Chicho Arango al acecho de la corona de Messi?

19:01 - Sorpresas y Encaminados ¿Quiénes se asoman como candidatos a MVP?

22:44 - Atlanta United y Gonzalo Pineda toman caminos separados

26:55 - ¿Cómo digiere Columbus la derrota en CONCACAF Champions Cup?

33:43 - New England vs. New York

36:10 - Kansas City vs. Seattle

38:41 - Minnesota vs. Dallas

43:05 - St. Louis vs. Portland

44:14 - ¡El MLS All Star team de Tony Cherchi!

47:28 - RSL el líder de la conferencia Oeste

55:20 - Leyendas MLS: Giovanni Savarese vs. Marcelo Balboa "throwback"

58:40 - ¡Predicciones!

#mls #highlights #mlsseasonpass

