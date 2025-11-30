ECHL Transactions - November 30
Published on November 30, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Sunday, November 30, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Tahoe:
Zane McIntyre, G
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Delete Kishaun Gervais, F Placed on IR 3 Day
Add Brian Carrabes, F Activated from IR 14 Day
Delete Conner Hutchison, D Placed on Reserve
Delete Sean Olson, F Transferred to IR 14 Day
Add Tyler Brennan, G Assigned from Utica by New Jersey
Delete Jakub Malek, G Recalled to Utica by New Jersey
Atlanta:
Delete Ethan Scardina, F Placed on IR 3 Day
Add Kalan Lind, F Activated from IR 3 Day
Delete Ethan Scardina, F Placed on Reserve
Bloomington:
Add Brenden Datema, D Activated from Reserve
Delete Seung Jae Lee, D Placed on Reserve
Cincinnati:
Add Nick Carabin, D Activated from Reserve
Delete Andrew Noel, D Placed on Reserve
Florida:
Delete Nikita Susuyev, F Recalled to Springfield by St. Louis
Fort Wayne:
Add Samuel Jonsson, G Activated from IR 14 Day
Add Matt Miller, F Activated from Reserve
Delete Anthony Petruzzelli, F Placed on Reserve
Iowa:
Delete Lucas Helland, F Placed on Reserve
Add Jack O'Brien, F Returned From Loan from Iowa Wild (AM)
Delete Liam Coughlin, F Placed on Reserve
Delete Zach Taylor, D Placed on Team Suspension
Kalamazoo:
Add David Keefer, F Signed ECHL SPC
Delete David Keefer, F Placed on Reserve
Maine:
Add James Marooney, D Activated from Reserve
Delete Ben Raymond, F Placed on IR 14 Day
Orlando:
Delete Dyllan Gill, D Placed on Reserve 11/29
Add Dyllan Gill, D Activated from Reserve
Delete Ethan Szmagaj, D Placed on Reserve
Reading:
Add Patrick Moynihan, F Activated from Reserve
Delete Jeremy Michel, F Placed on Reserve
Savannah:
Add Cristophe Tellier, F Activated from Reserve
Delete Tristan Amonte, F Placed on Reserve
Tahoe:
Add Jordan Papirny, G Assigned by Henderson
Add Jordan Gustafson, F Activated from Reserve
Delete Jake Durflinger, F Placed on Reserve
Toledo:
Add Colby Ambrosio, F Activated from Reserve
Delete Denis Smirnov, F Placed on Reserve
Trois-Rivières:
Add Sean Gulka, F Activated from Reserve
Delete Anthony Beauregard, F Placed on Reserve
Tulsa:
Add Michael Davies, D Activated from Reserve
Delete Duggie Lagrone, D Placed on Reserve
Utah:
Delete Connor Kelley, D Placed on IR 14 Day
Wheeling:
Add Mathieu De St.Phalle, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton
Delete Bogdans Hodass, D Placed on IR 14 Day
Delete Tanner Andrew, F Placed on Reserve
Worcester:
Delete MacAuley Carson, F Placed on IR 3 Day
Add Thomas Gale, G Activated from IR 14 Day
Delete Tristan Lennox, G Placed on IR 14 Day
Add Brendan Dowler, D Activated from IR 3 Day
Delete Tanner Schachle, F Placed on Reserve
