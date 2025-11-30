ECHL Transactions - November 30
Following are the ECHL transactions for Sunday, November 30, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Tahoe:

Zane McIntyre, G

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Delete Kishaun Gervais, F Placed on IR 3 Day

Add Brian Carrabes, F Activated from IR 14 Day

Delete Conner Hutchison, D Placed on Reserve

Delete Sean Olson, F Transferred to IR 14 Day

Add Tyler Brennan, G Assigned from Utica by New Jersey

Delete Jakub Malek, G Recalled to Utica by New Jersey

Atlanta:

Delete Ethan Scardina, F Placed on IR 3 Day

Add Kalan Lind, F Activated from IR 3 Day

Delete Ethan Scardina, F Placed on Reserve

Bloomington:

Add Brenden Datema, D Activated from Reserve

Delete Seung Jae Lee, D Placed on Reserve

Cincinnati:

Add Nick Carabin, D Activated from Reserve

Delete Andrew Noel, D Placed on Reserve

Florida:

Delete Nikita Susuyev, F Recalled to Springfield by St. Louis

Fort Wayne:

Add Samuel Jonsson, G Activated from IR 14 Day

Add Matt Miller, F Activated from Reserve

Delete Anthony Petruzzelli, F Placed on Reserve

Iowa:

Delete Lucas Helland, F Placed on Reserve

Add Jack O'Brien, F Returned From Loan from Iowa Wild (AM)

Delete Liam Coughlin, F Placed on Reserve

Delete Zach Taylor, D Placed on Team Suspension

Kalamazoo:

Add David Keefer, F Signed ECHL SPC

Delete David Keefer, F Placed on Reserve

Maine:

Add James Marooney, D Activated from Reserve

Delete Ben Raymond, F Placed on IR 14 Day

Orlando:

Delete Dyllan Gill, D Placed on Reserve 11/29

Add Dyllan Gill, D Activated from Reserve

Delete Ethan Szmagaj, D Placed on Reserve

Reading:

Add Patrick Moynihan, F Activated from Reserve

Delete Jeremy Michel, F Placed on Reserve

Savannah:

Add Cristophe Tellier, F Activated from Reserve

Delete Tristan Amonte, F Placed on Reserve

Tahoe:

Add Jordan Papirny, G Assigned by Henderson

Add Jordan Gustafson, F Activated from Reserve

Delete Jake Durflinger, F Placed on Reserve

Toledo:

Add Colby Ambrosio, F Activated from Reserve

Delete Denis Smirnov, F Placed on Reserve

Trois-Rivières:

Add Sean Gulka, F Activated from Reserve

Delete Anthony Beauregard, F Placed on Reserve

Tulsa:

Add Michael Davies, D Activated from Reserve

Delete Duggie Lagrone, D Placed on Reserve

Utah:

Delete Connor Kelley, D Placed on IR 14 Day

Wheeling:

Add Mathieu De St.Phalle, F Assigned by Wilkes-Barre/Scranton

Delete Bogdans Hodass, D Placed on IR 14 Day

Delete Tanner Andrew, F Placed on Reserve

Worcester:

Delete MacAuley Carson, F Placed on IR 3 Day

Add Thomas Gale, G Activated from IR 14 Day

Delete Tristan Lennox, G Placed on IR 14 Day

Add Brendan Dowler, D Activated from IR 3 Day

Delete Tanner Schachle, F Placed on Reserve

