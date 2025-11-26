ECHL Transactions - November 26
ECHL ECHL

ECHL Transactions - November 26

Published on November 26, 2025


Following are the ECHL transactions for Wednesday, November 26, 2025:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

JACKSONVILLE:

Liam Coughlin, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Delete Mathieu Boislard, D Placed on IR 3 Day

Delete Henry Welsch, G Placed on IR 14 Day

Add Pierson Brandon, D Activated from IR 3 Day

Delete Conner Hutchison, D Placed on Reserve

Allen:

Add Trevor LeDonne, D Signed ECHL SPC

Delete Kevin Spinnozzi, D Placed on Team Suspension

Atlanta:

Delete Kalan Lind, F Placed on IR 3 Day

Add Zach Yoder, D Activated from IR 14 Day

Delete Jack Robilotti, D Placed on Reserve

Add Peter Morgan, F Activated from Reserve

Delete Ryley Appelt, F Placed on Reserve

Bloomington:

Add Jesper Solomon Frisell, D Activated from IR 14 Day

Delete Ilya Tsulygin, F Placed on IR 14 Day

Add Brett Budgell, F Activated from Reserve

Delete Seung Jae Lee, D Placed on Reserve

Florida:

Add Anthony Beauchamp, F Activated from Reserve

Delete Oliver Cooper, F Placed on Reserve

Fort Wayne:

Add Reece Harsch, D Activated from Reserve

Delete Josh Groll, F Placed on Reserve

Add Trevor Janicke, F Activated from IR 14 Day

Greensboro:

Add Gabe Blanchard, D Activated from Reserve

Delete Andrius Kulbis-Marino, D Placed on Reserve

Add Dawson McKinney, F Activated from IR 14 Day

Delete C.J. Walker, F Placed on Reserve

Greenville:

Add Jacob Modry, D Activated from Reserve

Delete Tristan De Jong, D Placed on IR 3 Day

Idaho:

Add Chris Dodero, F Activated from Reserve

Delete Mason Nevers, F Placed on Reserve

Add Aidan Hreschuk, D Assigned by Texas

Delete Jason Horvath, D Placed on Reserve

Indy:

Add Connor Joyce, F Activated from Reserve

Delete Brett Moravec, F Placed on Reserve

Iowa:

Add Matthew Sop, F Activated from Reserve

Delete Zach Taylor, D Placed on Reserve

Jacksonville:

Add Redmond Savage, F Assigned by Rochester

Delete James Hardie, F Placed on IR 14 Day

Add Liam Coughlin, F Activated from Reserve

Add Matteo Costantini, F Assigned by Rochester

Delete Jaden Condotta, D Placed on Reserve

Kalamazoo:

Add Evan Dougherty, F Activated from Reserve

Delete Colson Gengenbach, F Placed on Reserve

Add Noah Kane, F Activated from Reserve

Delete Spencer Kennedy, F Placed on Reserve

Rapid City:

Add Jake Ratzlaff, D Activated from Reserve

Delete Arvils Bergmanis, D Placed on Reserve

Reading:

Add Vincent Sevigny, D Returned From Loan by Lehigh Valley

Delete Vincent Sevigny, D Loaned to Syracuse

Savannah:

Add Chris Lipe, D Activated from Reserve

Delete Evan Nause, D Placed on Reserve

South Carolina:

Add Mitchel Deelstra, F Activated from IR 14 Day

Delete Ludwig Persson, F Placed on IR 3 Day

Add Jon Horrell, G Added as EBUG

Delete Seth Eisele, G Recalled by Hershey

Tahoe:

Add Zane MacIntyre, G Signed ECHL SPC

Delete Linden Alger, D Placed on IR 3 Day

Tulsa:

Add Troy Kobryn, G Signed ECHL SPC

Add Coulson Pitre, F Activated from Reserve

Add Michael Davies, D Activated from IR 14 Day

Add Dakota Seaman, F Activated from IR 14 Day

Delete Tomas Suchanek, G Recalled to San Diego by Anaheim

Delete Jeremie Biakabutuka, D Placed on IR 3 Day

Delete Tyrell Goulbourne, F Placed on IR 14 Day

Delete Josh Nelson, F Transferred to IR 14 Day

Delete Josh Nelson, F Placed on IR 3 Day

Delete Dylan Fitze, F Transferred to IR 14 Day

Utah:

Delete Kabore Dunn, D Placed on Reserve

Add Stepan Timofeyev, F Activated from Reserve

Delete Rilen Kovacevic, F Placed on IR 14 Day

Delete Ty Voit, F Placed on IR 3 Day

Delete Noah Ganske, D Transferred to IR 14 Day

Add Neil Shea, F Assigned by Colorado Eagles

Wheeling:

Add Ryan Mahshie, F Activated from Reserve

Delete Bogdans Hodass, D Placed on Reserve

Worcester:

Delete Tanner Schachle, F Placed on IR 3 Day

Add Gleb Veremyev, F Assigned from Bridgeport by New York Islanders

Add Parker Gahagen, G Assigned by Bridgeport

Delete Max Dorrington, F Placed on Reserve

