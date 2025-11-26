ECHL Transactions - November 26
Published on November 26, 2025 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Wednesday, November 26, 2025:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
JACKSONVILLE:
Liam Coughlin, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Delete Mathieu Boislard, D Placed on IR 3 Day
Delete Henry Welsch, G Placed on IR 14 Day
Add Pierson Brandon, D Activated from IR 3 Day
Delete Conner Hutchison, D Placed on Reserve
Allen:
Add Trevor LeDonne, D Signed ECHL SPC
Delete Kevin Spinnozzi, D Placed on Team Suspension
Atlanta:
Delete Kalan Lind, F Placed on IR 3 Day
Add Zach Yoder, D Activated from IR 14 Day
Delete Jack Robilotti, D Placed on Reserve
Add Peter Morgan, F Activated from Reserve
Delete Ryley Appelt, F Placed on Reserve
Bloomington:
Add Jesper Solomon Frisell, D Activated from IR 14 Day
Delete Ilya Tsulygin, F Placed on IR 14 Day
Add Brett Budgell, F Activated from Reserve
Delete Seung Jae Lee, D Placed on Reserve
Florida:
Add Anthony Beauchamp, F Activated from Reserve
Delete Oliver Cooper, F Placed on Reserve
Fort Wayne:
Add Reece Harsch, D Activated from Reserve
Delete Josh Groll, F Placed on Reserve
Add Trevor Janicke, F Activated from IR 14 Day
Greensboro:
Add Gabe Blanchard, D Activated from Reserve
Delete Andrius Kulbis-Marino, D Placed on Reserve
Add Dawson McKinney, F Activated from IR 14 Day
Delete C.J. Walker, F Placed on Reserve
Greenville:
Add Jacob Modry, D Activated from Reserve
Delete Tristan De Jong, D Placed on IR 3 Day
Idaho:
Add Chris Dodero, F Activated from Reserve
Delete Mason Nevers, F Placed on Reserve
Add Aidan Hreschuk, D Assigned by Texas
Delete Jason Horvath, D Placed on Reserve
Indy:
Add Connor Joyce, F Activated from Reserve
Delete Brett Moravec, F Placed on Reserve
Iowa:
Add Matthew Sop, F Activated from Reserve
Delete Zach Taylor, D Placed on Reserve
Jacksonville:
Add Redmond Savage, F Assigned by Rochester
Delete James Hardie, F Placed on IR 14 Day
Add Liam Coughlin, F Activated from Reserve
Add Matteo Costantini, F Assigned by Rochester
Delete Jaden Condotta, D Placed on Reserve
Kalamazoo:
Add Evan Dougherty, F Activated from Reserve
Delete Colson Gengenbach, F Placed on Reserve
Add Noah Kane, F Activated from Reserve
Delete Spencer Kennedy, F Placed on Reserve
Rapid City:
Add Jake Ratzlaff, D Activated from Reserve
Delete Arvils Bergmanis, D Placed on Reserve
Reading:
Add Vincent Sevigny, D Returned From Loan by Lehigh Valley
Delete Vincent Sevigny, D Loaned to Syracuse
Savannah:
Add Chris Lipe, D Activated from Reserve
Delete Evan Nause, D Placed on Reserve
South Carolina:
Add Mitchel Deelstra, F Activated from IR 14 Day
Delete Ludwig Persson, F Placed on IR 3 Day
Add Jon Horrell, G Added as EBUG
Delete Seth Eisele, G Recalled by Hershey
Tahoe:
Add Zane MacIntyre, G Signed ECHL SPC
Delete Linden Alger, D Placed on IR 3 Day
Tulsa:
Add Troy Kobryn, G Signed ECHL SPC
Add Coulson Pitre, F Activated from Reserve
Add Michael Davies, D Activated from IR 14 Day
Add Dakota Seaman, F Activated from IR 14 Day
Delete Tomas Suchanek, G Recalled to San Diego by Anaheim
Delete Jeremie Biakabutuka, D Placed on IR 3 Day
Delete Tyrell Goulbourne, F Placed on IR 14 Day
Delete Josh Nelson, F Transferred to IR 14 Day
Delete Josh Nelson, F Placed on IR 3 Day
Delete Dylan Fitze, F Transferred to IR 14 Day
Utah:
Delete Kabore Dunn, D Placed on Reserve
Add Stepan Timofeyev, F Activated from Reserve
Delete Rilen Kovacevic, F Placed on IR 14 Day
Delete Ty Voit, F Placed on IR 3 Day
Delete Noah Ganske, D Transferred to IR 14 Day
Add Neil Shea, F Assigned by Colorado Eagles
Wheeling:
Add Ryan Mahshie, F Activated from Reserve
Delete Bogdans Hodass, D Placed on Reserve
Worcester:
Delete Tanner Schachle, F Placed on IR 3 Day
Add Gleb Veremyev, F Assigned from Bridgeport by New York Islanders
Add Parker Gahagen, G Assigned by Bridgeport
Delete Max Dorrington, F Placed on Reserve
