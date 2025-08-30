2025 Training Camp Recap: Day 2
Penticton Vees News Release
The Vees 2025 Training Camp continued on Friday at the South Okanagan Events Centre, Day 2 saw some dramatic finishes, with one game decided in a shootout, and Friday's night cap being decided by a last-second penalty shot.
GAME 4: Team Blue 7 vs. Team White 3
Team Blue Scoring
Goals Assists
Matteo Danis
Matteo Danis
Jacob Kvasnicka Tucker Porter, Gage Mark
Brittan Alstead Willy James
Brittan Alstead Ethan Weber
Talin Scinocca Brittan Alstead
Team White Scoring
Goals Assists
Owen Demone Tristan Petersen
Brady Birnie Pryce Thiessen
Ryden Evers AJ Tarnowski
GAME 5: Team Grey 4 vs. Team White 3 SO
Team Grey Scoring
Goals Assists
Callum Stone Liam Bursaw
Reid Rabinovitch
Chase Valliant Reid Rabinovitch
Chase Valliant (Shootout Winner)
Team White Scoring
Goals Assists
GAME 6: Team Navy 4 vs. Team Grey 5
Team Navy Scoring
Goals Assists
Willy James Matteo Danis
Brittan Alstead
Easton Laplante Matteo Danis
Jacob Kvasnicka
Team Grey Scoring
Peter Banicevic Gavin Veneruzzo, Diego Johnson
Stryker Foster Callum Stone, Liam Bursaw
Cam Norrie
Cam Norrie Mateo Zappitelli, Liam Bursaw
Chase Valliant Penalty Shot
The Vees Training Camp wraps up on Saturday with the Vees annual Peaches Cup Intrasquad Game at 4:30 pm. Doors open up at 4:00 pm, and concessions will be open.
