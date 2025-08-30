2025 Training Camp Recap: Day 2
WHL Penticton Vees

2025 Training Camp Recap: Day 2

Published on August 30, 2025 under Western Hockey League (WHL)
Penticton Vees News Release


The Vees 2025 Training Camp continued on Friday at the South Okanagan Events Centre, Day 2 saw some dramatic finishes, with one game decided in a shootout, and Friday's night cap being decided by a last-second penalty shot.

GAME 4: Team Blue 7 vs. Team White 3

Team Blue Scoring

Goals Assists

Matteo Danis

Matteo Danis

Jacob Kvasnicka Tucker Porter, Gage Mark

Brittan Alstead Willy James

Brittan Alstead Ethan Weber

Talin Scinocca Brittan Alstead

Team White Scoring

Goals Assists

Owen Demone Tristan Petersen

Brady Birnie Pryce Thiessen

Ryden Evers AJ Tarnowski

GAME 5: Team Grey 4 vs. Team White 3 SO

Team Grey Scoring

Goals Assists

Callum Stone Liam Bursaw

Reid Rabinovitch

Chase Valliant Reid Rabinovitch

Chase Valliant (Shootout Winner)

Team White Scoring

Goals Assists

Callum Stone Liam Bursaw

Reid Rabinovitch

Chase Valliant Reid Rabinovitch

GAME 6: Team Navy 4 vs. Team Grey 5

Team Navy Scoring

Goals Assists

Willy James Matteo Danis

Brittan Alstead

Easton Laplante Matteo Danis

Jacob Kvasnicka

Team Grey Scoring

Peter Banicevic Gavin Veneruzzo, Diego Johnson

Stryker Foster Callum Stone, Liam Bursaw

Cam Norrie

Cam Norrie Mateo Zappitelli, Liam Bursaw

Chase Valliant Penalty Shot

The Vees Training Camp wraps up on Saturday with the Vees annual Peaches Cup Intrasquad Game at 4:30 pm. Doors open up at 4:00 pm, and concessions will be open.

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



Western Hockey League Stories from August 30, 2025


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.

OurSports Central