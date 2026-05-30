Cutdown Day Shapes Blue Bombers Roster
Published on May 30, 2026 under Canadian Football League (CFL)
Winnipeg Blue Bombers News Release


WINNIPEG, MB. - The Winnipeg Blue Bombers today announce the following transactions.

Released from roster:

American offensive lineman Iwinosa Uwubanmwen

American defensive lineman Antoineo Harris

American offensive lineman Kendall Randolph

American offensive lineman Sebastian Pares

American offensive lineman Bucky Williams

American defensive lineman Jonah Pace

American running back Stevie Rocker

American defensive lineman Carter Hooper

American receiver TJ Davis

American receiver Jihad Marks

American receiver Jamoi Mayes

American defensive back Deandre Lamont

American defensive back Bryan Addison

American defensive back Warren Burrell

National receiver Joshua Jack

National receiver Thomas Desrosiers

National receiver Kolby Hurford

American linebacker Micah Cretsinger

American linebacker Ja'Kobe Clinton

National kicker Brady Lidster

Global punter Keegan Andrews

National receiver Jackson Tachinski

American receiver Jayden Harrison

American defensive lineman Arnold Young

American defensive tackle Kaleb Mackie-McLeod

Added to practice roster:

American receiver Christian Fredricksen

National defensive lineman Collin Kornelson

National running back Matthew Peterson

American offensive lineman Hunter Poncius

American defensive lineman David Reese

American defensive lineman Michael Fletcher

American receiver Dorian Singer

American receiver Kenneth Womack

American defensive back Ridge Texada

American offensive lineman Micah Mazzccua

National linebacker Charles-Elliot Bouliane

National receiver WR Daniel Oladejo (6-0, 185, Ottawa)

The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.

