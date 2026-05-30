Cutdown Day Shapes Blue Bombers Roster
Published on May 30, 2026 under Canadian Football League (CFL)
Winnipeg Blue Bombers News Release
WINNIPEG, MB. - The Winnipeg Blue Bombers today announce the following transactions.
Released from roster:
American offensive lineman Iwinosa Uwubanmwen
American defensive lineman Antoineo Harris
American offensive lineman Kendall Randolph
American offensive lineman Sebastian Pares
American offensive lineman Bucky Williams
American defensive lineman Jonah Pace
American running back Stevie Rocker
American defensive lineman Carter Hooper
American receiver TJ Davis
American receiver Jihad Marks
American receiver Jamoi Mayes
American defensive back Deandre Lamont
American defensive back Bryan Addison
American defensive back Warren Burrell
National receiver Joshua Jack
National receiver Thomas Desrosiers
National receiver Kolby Hurford
American linebacker Micah Cretsinger
American linebacker Ja'Kobe Clinton
National kicker Brady Lidster
Global punter Keegan Andrews
National receiver Jackson Tachinski
American receiver Jayden Harrison
American defensive lineman Arnold Young
American defensive tackle Kaleb Mackie-McLeod
Added to practice roster:
American receiver Christian Fredricksen
National defensive lineman Collin Kornelson
National running back Matthew Peterson
American offensive lineman Hunter Poncius
American defensive lineman David Reese
American defensive lineman Michael Fletcher
American receiver Dorian Singer
American receiver Kenneth Womack
American defensive back Ridge Texada
American offensive lineman Micah Mazzccua
National linebacker Charles-Elliot Bouliane
National receiver WR Daniel Oladejo (6-0, 185, Ottawa)
Canadian Football League Stories from May 30, 2026
- Cutdown Day Shapes Blue Bombers Roster - Winnipeg Blue Bombers
- Alouettes Trim Roster in Preparation for Season Opener - Montreal Alouettes
- BC Lions Announce New Partnership with Coulson Aviation to Educate on Fire Safety - B.C. Lions
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.
Other Recent Winnipeg Blue Bombers Stories
- Cutdown Day Shapes Blue Bombers Roster
- Blue Bombers Release Terry Wilson
- Blue Bombers Add Three
- Blue Bombers Release Two
- Wilson Moved to Suspended List