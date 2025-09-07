GSL Carolina Ascent FC

9.6.2025: Carolina Ascent FC vs. Tampa Bay Sun FC - Game Highlights

Published on September 6, 2025 under Gainbridge Super League (GSL)
Carolina Ascent FC YouTube Video


Carolina Ascent FC's Maddie Mercado scored her second goal in as many matches in second half stoppage time to rescue a point as the Ascent draw 2-2 against Tampa Bay Sun FC.

