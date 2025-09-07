9.6.2025: Carolina Ascent FC vs. Tampa Bay Sun FC - Game Highlights
Published on September 6, 2025 under Gainbridge Super League (GSL)
Carolina Ascent FC YouTube Video
Carolina Ascent FC's Maddie Mercado scored her second goal in as many matches in second half stoppage time to rescue a point as the Ascent draw 2-2 against Tampa Bay Sun FC.
Gainbridge Super League Stories from September 6, 2025
- Sporting JAX Drops Hard-Fought Duel Against Dallas Trinity FC - Sporting Club Jacksonville
- Dallas Trinity FC Takes Down Sporting JAX, 1-0 - Dallas Trinity FC
- Mercado's Late Goal Helps Carolina Ascent Salvage Draw at Home - Carolina Ascent FC
The opinions expressed in this article are those of the writer(s), and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.
Other Recent Carolina Ascent FC Stories
- Mercado's Late Goal Helps Carolina Ascent Salvage Draw at Home
- Carolina Ascent FC 2025/26 Season Home Opener Kicks off in Charlotte this Saturday
- Harding's Late Equalizer Secures Point in Carolina Ascent's Opener
- Carolina Ascent FC Unveils 2025/26 Horizon Kit
- Martina Navratilova Joins Carolina Ascent FC as Minority Owner