8 Attack Graduates Included on 2025-26 AHL Opening Night Rosters

Published on October 12, 2025 under Ontario Hockey League (OHL)
Owen Sound Attack News Release
The 2025-26 American Hockey League (AHL) season begins tonight, with 190 OHL graduates included on opening night rosters.
The Bakersfield Condors (EDM) and Belleville Senators (OTT) lead the way with 13 OHL alumni respectively. The list includes a total of 37 players who spent the 2024-25 season in the OHL.
190 OHL Graduates on AHL Opening Night Rosters
Abbotsford Canucks (5) [Vancouver Canucks]
Vilmer Alriksson (Guelph, Brampton)*, Josh Bloom (Saginaw, North Bay), Kirill Kudryavtsev (Soo), Chase Stillman (Sudbury, Peterborough), Cooper Walker (Guelph)
Bakersfield Condors (13) [Edmonton Oilers]
Beau Akey (Barrie)*, Josh Brown (Oshawa), Connor Clattenburg (Soo, Flint)*, Daniel D'Amato (Erie), Nathan Day (Flint)*, Cam Dineen (North Bay, Sarnia), Seth Griffith (London), Max Jones (London, Kingston), Ethan Keppen (Flint), Mason Millman (Saginaw), Matvey Petrov (North Bay), Josh Samanski (Owen Sound), Riley Stillman (Oshawa, Hamilton)
Belleville Senators (13) [Ottawa Senators]
Laneden Hookey (Owen Sound, SOO)
Bridgeport Islanders (5) [New York Islanders]
Sean Day (Mississauga, Windsor, Kingston), Liam Foudy (London), Isaiah George (London), Matthew Maggio (Ottawa, Windsor), Chris Terry (Plymouth)
Calgary Wranglers (4) [Calgary Flames]
Hunter Brzustewicz (Kitchener), Artem Grushnikov (Hamilton), Rory Kerins (Soo), Ivan Prosvetov (Saginaw)
Charlotte Checkers (6) [Florida Panthers]
Trevor Carrick (Mississauga, Sudbury), MacKenzie Entwistle (Hamilton, Guelph), Kai Schwindt (Mississauga, Sarnia), Jack Studnicka (Oshawa, Niagara), Mitchell Vande Sompel (Oshawa, London), Sandis Vilmanis (Sarnia, North Bay)
Chicago Wolves (6) [Carolina Hurricanes]
Jacob Friend (Owen Sound), Bryce Montgomery (London), Givani Smith (Barrie, Guelph, Kitchener), Ryan Suzuki (Barrie, Saginaw), Evan Vierling (Flint, Barrie)
Cleveland Monsters (6) [Columbus Blue Jackets]
Ole-Julian Bjorgvik-Holm (Mississauga), Luca Del Bel Belluz (Mississauga, Sarnia), Brendan Gaunce (Belleville, Erie), Nolan Lalonde (Erie, Kingston, Soo)*, Max McCue (London), Luca Pinelli (Ottawa)*
Coachella Valley Firebirds (10) [Seattle Kraken]
J.R. Avon (Peterborough), David Goyette (Sudbury), Andrei Loshko (Niagara)*, Ian McKinnon (Peterborough, London, Mississauga), Logan Morrison (Hamilton, Ottawa), Ty Nelson (North Bay), Ville Ottavainen (Kitchener), Carson Rehkopf (Kitchener, Brampton)*, Eduard Sale (Barrie, Kitchener), Mitchell Stephens (Saginaw, London)
Colorado Eagles (4) [Colorado Avalanche]
Tye Felhaber (Saginaw, Ottawa), Danil Gushchin (Niagara), Kyle Keyser (Flint, Oshawa), Keaton Middleton (Saginaw)
Grand Rapids Griffins (4) [Detroit Red Wings]
Tyler Angle (Windsor), Amadeus Lombardi (Flint), Austin Watson (Windsor, Peterborough, London)
Hartford Wolf Pack (4) [New York Rangers]
Bryce McConnell-Barker (Soo), Brennan Othmann (Flint, Peterborough), Dylan Roobroeck (Oshawa), Carey Terrance (Erie)*
Henderson Silver Knights (6) [Vegas Golden Knights]
Braeden Bowman (Guelph), Artur Cholach (Barrie), Samuel Mayer (Peterborough, Ottawa), Matyas Sapovaliv (Saginaw), Trent Swick (Kitchener)*, Tuomas Uronen (Ottawa, Kingston)*
Hershey Bears (6) [Washington Capitals]
Cam Allen (Guelph, London)*, Graeme Clarke (Ottawa), Ilya Protas (Windsor)*, Dalton Smith (Ottawa), Matthew Strome (Hamilton), Patrick Thomas (Brantford)*
Iowa Wild (5) [Minnesota Wild]
Jean-Luc Foudy (Windsor), Ben Gleason (London, Hamilton), Ben Jones (Niagara), Rasmus Kumpulainen (Oshawa), Matthew Sop (Kitchener)
Laval Rocket (5) [Montreal Canadiens]
Owen Beck (Mississauga, Peterborough, Saginaw), Josh Jacobs (Sarnia), Filip Mesar (Kitchener), Ryan O'Rourke (Soo), Florian Xhekaj (Brantford)
Lehigh Valley Phantoms (6) [Philadelphia Flyers]
Denver Barkey (London)*, Sawyer Boulton (London), Artem Guryev (Peterborough, Flint), Tucker Robertson (Peterborough), Garrett Wilson (Windsor, Owen Sound), Zayde Wisdom (Kingston)
Manitoba Moose (5) [Winnipeg Jets]
Colby Barlow (Owen Sound, Oshawa)*, Domenic DiVincentiis (North Bay), Jacob Julien (London)*, Isaak Phillips (Sudbury), Danny Zhilkin (Guelph, Kitchener)
Milwaukee Admirals (5) [Nashville Predators]
Andrew Gibson (Soo, Oshawa)*, Jack Matier (Ottawa), Navrin Mutter (Hamilton, Kitchener), Isaac Ratcliffe (Guelph), Joey Willis (Saginaw, Kingston)*
Ontario Reign (6) [Los Angeles Kings]
Logan Brown (Windsor, Kitchener), Martin Chromiak (Kingston), Kaleb Lawrence (Owen Sound, Ottawa, London), John Parker-Jones (Peterborough), Francisco Pinelli (Kitchener), Akil Thomas (Niagara, Peterborough)
Providence Bruins (4) [Boston Bruins]
Michael DiPietro (Windsor, Ottawa), Jackson Edward (London), Brett Harrison (Oshawa, Windsor), Matthew Poitras (Guelph)
Rockford IceHogs (10) [Chicago Blackhawks]
Joe Carroll (Soo, Peterborough), Ethan Del Mastro (Mississauga, Sarnia), Ryan Gagnier (Oshawa), Gavin Hayes (Flint, Soo), Dmitry Kuzmin (Flint), Nick Lardis (Peterborough, Brantford)*, Paul Ludwinski (Kingston), Ryan Mast (Sarnia), Martin Misiak (Erie)*, Andrew Perrott (London, Owen Sound, Windsor)
San Diego Gulls (6) [Anaheim Ducks]
Justin Bailey (Kitchener, Soo), Roland McKeown (Kingston), Jan Mysak (Hamilton), Sasha Pastujov (Guelph), Coulson Pitre (Flint), Konnor Smith (Peterborough, Owen Sound, Brampton)*
San Jose Barracuda (6) [San Jose Sharks]
Ethan Cardwell (Saginaw, Barrie), Igor Chernyshov (Saginaw)*, Braden Haché (Kingston, Barrie, Saginaw), Kasper Halttunen (London)*, Quentin Musty (Sudbury)*, Oskar Olausson (Barrie, Oshawa)
Springfield Thunderbirds (7) [St. Louis Blues]
Sam Bitten (Ottawa, Sarnia), Michael Buchinger (Guelph), Quinton Burns (Kingston)*, Will Cranley (Ottawa, Flint), Dalibor Dvorsky (Sudbury), Matt Luff (Belleville, Hamilton), Hunter Skinner (London)
Syracuse Crunch (3) [Tampa Bay Lightning]
Brandon Halverson (Soo), Boris Katchouk (Soo), Roman Schmidt (Kitchener, Kingston)
Texas Stars (9) [Dallas Stars]
Francesco Arcuri (Kingston, Kitchener), Tristan Bertucci (Flint, Barrie)*, Kyle Capobianco (Sudbury), Justin Ertel (North Bay), Emil Hemming (Barrie)*, Vladislav Kolyachonok (London, Flint), Christian Kyrou (Erie, Sarnia), Angus MacDonell (Sarnia, Brampton)*, Antonio Stranges (London), Gavin White (Hamilton, Peterborough)
Toronto Marlies (8) [Toronto Maple Leafs]
Ken Appleby (Oshawa), Braeden Kressler (Flint, Ottawa), Dakota Mermis (London, Oshawa), Alex Nylander (Mississauga), Michael Pezzetta (Sudbury, Sarnia), Chas Sharpe (Mississauga), Landon Sim (London)*, Blake Smith (Oshawa, Flint)*
Tucson Roadrunners (7) [Utah Mammoth]
Owen Allard (Soo)*, Ryan McGregor (Sarnia), Lleyton Moore (Niagara, Oshawa), Noel Nordh (Soo)*, Ty Tullio (Oshawa), Anson Thornton (Sarnia, Barrie), Matt Villalta (Soo)
Utica Comets (4) [New Jersey Devils]
Tag Bertuzzi (Guelph, Hamilton, Flint), Nico Daws (Guelph), Jonathan Gruden (London), Colton White (Soo)
Wilkes-Barre/Scranton Pengiuns (2) [Pittsburgh Penguins]
Finn Harding (Brampton)*, Avery Hayes (Hamilton, Peterborough)
