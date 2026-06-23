2026-27 Schedule Released
USHL Fargo Force

2026-27 Schedule Released

Published on June 23, 2026 under United States Hockey League (USHL)
Fargo Force News Release


The Fargo Force 2026-2027 Season Schedule is Officially Released! The promotional schedule for the 2026-2027 season is to be released soon.

Friday, September 25 | 7:05PM | vs Waterloo Blackhawks

Saturday, September 26 | 6:05PM | vs Waterloo Blackhawks

Friday, October 2 | 7:00PM | @ Youngstown Phantoms

Saturday, October 3 | 6:00PM | @ Youngstown Phantoms

Friday, October 9 | 7:05PM | @ Sioux Falls Stampede

Saturday, October 10 | 6:05PM | vs Sioux Falls Stampede

Thursday, October 15 | 7:05PM | vs Green Bay Gamblers

Friday, October 16 | 7:05PM | vs Green Bay Gamblers

Thursday, October 22 | 7:05PM | vs Cedar Rapids Roughriders

Friday, October 23 | 7:05PM | vs Cedar Rapids Roughriders

Sunday, October 25 | 5:05PM | @ Sioux Falls Stampede

Saturday, October 31 | 6:05PM | @ Sioux City Musketeers

Sunday, November 1 | 5:05PM | @ Sioux City Musketeers

Saturday, November 7 | 6:05PM | @ Sioux Falls Stampede

Tuesday, November 10 | 7:05PM | @ Sioux Falls Stampede

Friday, November 13 | 7:05PM | vs Sioux City Musketeers

Saturday, November 14 | 6:05PM | vs Sioux City Musketeers

Friday, November 20 | 7:05PM | @ Omaha Lancers

Saturday, November 21 | 6:05PM | @ Omaha Lancers

Wednesday, November 25 | 7:05PM | vs Tri-City Storm

Friday, November 27 | 7:05PM | vs Tri-City Storm

Saturday, November 28 | 6:05PM | vs Tri-City Storm

Friday, December 4 | 7:05PM | @ Lincoln Stars

Saturday, December 5 | 6:05PM | @ Lincoln Stars

Thursday, December 10 | 7:05PM | vs Des Moines Buccaneers

Friday, December 11 | 7:05PM | vs Des Moines Buccaneers

Saturday, December 12 | 6:05PM | vs Des Moines Buccaneers

Friday, December 18 | 7:05PM | @ Tri-City Storm

Saturday, December 19 | 6:05PM | @ Tri-City Storm

Monday, December 28 | 7:05PM | @ Sioux Falls Stampede

Thursday, December 31 | 7:05PM | @ Sioux City Musketeers

Friday, January 1 | 7:05PM | vs USA NTDP 17's

Saturday, January 2 | 6:05PM | vs USA NTDP 17's

Friday, January 8 | 7:05PM | vs Lincoln Stars

Saturday, January 9 | 6:05PM | vs Lincoln Stars

Friday, January 15 | 7:05PM | @ Madison Capitols

Saturday, January 16 | 7:05PM | @ Madison Capitols

Friday, January 22 | 7:05PM | vs Sioux Falls Stampede

Saturday, January 23 | 6:05PM | vs Sioux Falls Stampede

Sunday, January 24 | 5:05PM | @ Sioux City Musketeers

Friday, January 29 | TBD | @ Chicago Steel

Saturday, January 30 | TBD | @ Chicago Steel

Friday, February 5 | 7:05PM | vs Muskegon Lumberjacks

Saturday, February 6 | 6:05PM | vs Muskegon Lumberjacks

Friday, February 12 | 7:05PM | vs Omaha Lancers

Saturday, February 13 | 6:05PM | vs Omaha Lancers

Friday, February 19 | 7:05PM | @ Des Moines Buccaneers

Saturday, February 20 | 6:05PM | @ Des Moines Buccaneers

Friday, February 26 | 7:05PM | @ Tri-City Storm

Saturday, February 27 | 6:05PM | @ Tri-City Storm

Friday, March 5 | 7:05PM | vs Lincoln Stars

Saturday, March 6 | 6:05PM | vs Lincoln Stars

Friday, March 12 | 6:35PM | @ Waterloo Blackhawks

Saturday, March 13 | 6:35PM | @ Waterloo Blackhawks

Wednesday, March 17 | 7:05PM | vs Sioux Falls Stampede

Friday, March 19 | 7:05PM | vs Sioux City Musketeers

Saturday, March 20 | 6:05PM | vs Sioux City Musketeers

Friday, March 26 | 7:05PM | @ Dubuque Fighting Saints

Saturday, March 27 | 7:05PM | @ Dubuque Fighting Saints

Saturday, April 3 | 6:05PM | @ Sioux Falls Stampede

Check out the Fargo Force Statistics

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The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.

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