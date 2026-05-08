Western Hockey League Complete 2026 WHL Prospects Draft
Published on May 8, 2026 under Western Hockey League (WHL) News Release
Calgary, Alta. - The Western Hockey League completed the 2026 WHL Prospects Draft Thursday afternoon.
With the first-overall pick in the 2026 WHL Prospects Draft, the Kelowna Rockets selected forward Madden Daneault (Red Deer, Alta. / Red Deer U15 AAA Rebels). The selection of Daneault was announced Wednesday evening, during the 2026 WHL Prospects Draft Show on Victory+.
In total, 205 players were selected by WHL member Clubs.
Alberta led all territories with 54 players selected, followed by British Columbia (44), Minnesota (34), Saskatchewan (33), Manitoba (15), Texas (8), California (5), Colorado (4), Alaska (2), Arizona (2), North Dakota (2), Idaho (1), and Michigan (1).
Players eligible for the 2026 WHL Prospects Draft are 2011-born players who reside in Alberta, British Columbia, Manitoba, Saskatchewan, Northwest Territories, Yukon, Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Kansas, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Texas, Utah, Washington, and Wyoming.
Players not selected in the 2026 WHL Prospects Draft will remain eligible to be listed by WHL Clubs at any time thereafter.
2026 WHL Prospects Draft - First Round
#1 - Kelowna Rockets (from Lethbridge)
Name: Madden Daneault Position: Centre Hometown: Red Deer, Alta.
Team: Red Deer U15 AAA Rebels
#2 - Wenatchee Wild
Name: Parker McMillan Position: Right Wing Hometown: Surrey, B.C.
Team: Yale Hockey Academy U15 Prep
#3 - Vancouver Giants (from Swift Current)
Name: Eli Vickers Position: Defence Hometown: Surrey, B.C.
Team: Delta Hockey Academy U15 Prep
#4 - Vancouver Giants
Name: Brayden Jugnauth Position: Centre Hometown: Kelowna, B.C.
Team: Okanagan Rockets U18 AAA
#5 - Wenatchee Wild (from Moose Jaw)
Name: Jevin Morrison Position: Defence Hometown: Sylvan Lake, Alta.
Team: Red Deer U15 AAA Rebels
#6 - Tri-City Americans
Name: Kenzo Gibson Position: Centre Hometown: North Vancouver, B.C.
Team: BWC Academy U15 Prep
#7 - Seattle Thunderbirds (from Victoria)
Name: Wyatt Jolleys Position: Centre Hometown: Calgary, Alta.
Team: Calgary CBHA U15 AAA Bisons
#8 - Kamloops Blazers (from Red Deer)
Name: Micah Montgomery Position: Centre Hometown: Edmonton, Alta.
Team: OHA Edmonton U15 Prep
#9 - Regina Pats
Name: Fletcher MacDonald Position: Goaltender Hometown: Edmonton, Alta.
Team: Edmonton CAC U15 AAA
#10 - Portland Winterhawks
Name: Cullen Stephenson Position: Right Wing Hometown: Warman, Sask.
Team: Warman Wildcats U15 AA
#11 - Seattle Thunderbirds
Name: Jax Bubnick Position: Defence Hometown: Saskatoon, Sask.
Team: Saskatoon Generals U15 AA
#12 - Spokane Chiefs
Name: Brody Antignani Position: Right Wing Hometown: Calgary, Alta.
Team: Edge School U15 Prep
#13 - Everett Silvertips (from Kamloops)
Name: Wyatt Bitz Position: Defence Hometown: Saskatoon, Sask.
Team: Saskatoon Outlaws U15 AA
#14 - Lethbridge Hurricanes (from Saskatoon)
Name: Artello Forestal Position: Centre Hometown: Edmonton, Alta.
Team: OHA Edmonton U15 Prep
#15 - Saskatoon Blades (from Brandon)
Name: Teagan Dernisky Position: Centre Hometown: Delta, B.C.
Team: Yale Hockey Academy U15 Prep
#16 - Spokane Chiefs (from Calgary)
Name: Jack Arnold Position: Right Wing Hometown: North Richland Hills, Texas
Team: Dallas Stars Elite 14U
#17 - Red Deer Rebels (from Kelowna)
Name: Danny Ramazanov Position: Left Wing Hometown: Saskatoon, Sask.
Team: Northern Albert Xtreme U15 Prep
#18 - Brandon Wheat Kings (from Prince George) Name: Rylan Edwards Position: Centre Hometown: Regina, Sask.
Team: Northern Alberta Xtreme U15 Prep
#19 - Tri-City Americans (from Edmonton)
Name: Ethan Zhang Position: Centre Hometown: Plano, Texas
Team: Dallas Stars Elite 14U
#20 - Penticton Vees
Name: Liam Bordt Position: Right Wing Hometown: Langley, B.C.
Team: Northern Alberta Xtreme U15 Prep
#21 - Medicine Hat Tigers
Name: Max Osgood Position: Centre Hometown: Plymouth, Mich.
Team: Detroit Little Caesars 14U
#22 - Swift Current Broncos (from Prince Albert) Name: Jacson Bradbeer Position: Defence Hometown: Maple Ridge, B.C.
Team: Yale Hockey Academy U15 Prep
#23 - Swift Current Broncos (from Everett)
Name: Nathan Roberts Position: Defence Hometown: Surrey, B.C.
Team: Delta Hockey Academy U15 Prep
Round Two
#24 - Spokane Chiefs: Braydon Lynam, D, Sherwood Park, Alta.; #25 - Swift Current Broncos: Caleb Philp, RW, Shellbrook, Sask.; #26 - Vancouver Giants: Brady Leinenweber, D, Kerrobert, Sask.; #27 - Swift Current Broncos: Easton Pitz, C, Virden, Man.; #28 - Victoria Royals: Kristian Lima, RW, Langley, B.C.; #29 - Moose Jaw Warriors: Kobe Pellack, C, Warman, Sask.; #30 - Kamloops Blazers: Mason Auger, D, East Grand Forks, Minn.; #31 - Regina Pats: Tyson Wolanski, D, Surrey, B.C.; #32 - Saskatoon Blades: Hayden Harvey, D, Edmonton, Alta.; #33 - Vancouver Giants: Donovan Knapp, G, Clearwater, Minn.; #34 - Seattle Thunderbirds: Jett Evans, C, Strathmore, Alta.; #35 - Regina Pats: Kai Dingwall, LW, Calgary, Alta.; #36 - Calgary Hitmen: Owen Ryan, G, White Bear Lake, Minn.; #37 - Tri-City Americans: Lincoln Baschuk, D, Edmonton, Alta.; #38 - Portland Winterhawks: Aidan Potash, D, Kelowna, B.C.; #39 - Tri-City Americans: Colton Nash, C, Shorewood, Minn.; #40 - Edmonton Oil Kings: Brayden Dean, C, Maple Grove, Minn.; #41 - Prince George Cougars: William Thompson, C, North Vancouver, B.C.; #42 - Brandon Wheat Kings: Marko Malbasa, D, St. Andrews, Man.; #43 - Calgary Hitmen: Easton Mattersdorfer, C, Lethbridge, Alta.; #44 - Medicine Hat Tigers: Nash Springer, D, McKinney, Texas; #45 - Kamloops Blazers: Mazen Green, C, Surrey, B.C.; #46 - Kamloops Blazers: Nixon Gaudet, C, Ile Des Chenes, Man.;
Round Three
#47 - Seattle Thunderbirds: Jace Magner, C, East Grand Forks, Minn.; #48 - Red Deer Rebels: Keyn Lindberg, D, Calgary, Alta.; #49 - Moose Jaw Warriors: Gavin Craig, G, Langley, B.C.; #50 - Lethbridge Hurricanes: Ronan Gow, C, Nanaimo, B.C; #51 - Edmonton Oil Kings: Brock Vodden, C, Manitou, Man.; #52 - Kelowna Rockets: Cole Chudyk, C, Lamont, Alta.; #53 - Calgary Hitmen: Charlie Fox, C, Austin, Texas; #54 - Wenatchee Wild: Luke Pierson, D, Bashaw, Alta.; #55 - Medicine Hat Tigers: Shane Regehr, D, Calgary, Alta.; #56 - Portland Winterhawks: Arjun Mangadu, C, Livermore, Calif.; #57 - Medicine Hat Tigers: Luke Bodtker, C, Calgary, Alta.; #58 - Lethbridge Hurricanes: Evan Cuthbertson, D, Kamloops, B.C.; #59 - Kamloops Blazers: Marcus Phillips, LW, Coquitlam, B.C.; #60 - Prince Albert Raiders: Caleb Mozell, C, Saskatoon, Sask.; #61 - Tri-City Americans: John Main, D, Duncan, B.C.; #62 - Regina Pats: Riley Rubidge, D, Regina, Sask.; #63 - Swift Current Broncos: Jesse Scriven, C, Warman, Sask.; #64 - Edmonton Oil Kings: Brayden Lee, D, Waxahachie, Texas; #65 - Vancouver Giants: Spencer Wilmot, C, Littleton, Colo.; #66 - Penticton Vees: Tate Bergeson, LW, Moorhead, Minn.; #67 - Brandon Wheat Kings: Mason Corkish, C, Cottage Grove, Minn.; #68 - Prince Albert Raiders: Noah Carignan, C, Langley, B.C.; #69 - Everett Silvertips: William Stinson, C, Excelsior, Minn.
Round Four
#70 - CJ Dornfeld, C, Woodbury, Minn.; #71 - Red Deer Rebels: Connor Baines, C, Maple Ridge, B.C.; #72 - Red Deer Rebels: Parker Bleich, D, Nipawin, Sask.; #73 - Victoria Royals: Jaxson Weisgerber, C, Sturgeon County, Alta.; #74 - Vancouver Giants: Zachary Pomeroy, D, Calgary, Alta.; #75 - Moose Jaw Warriors: Michael Puddicombe, D, North Vancouver, B.C.; #76 - Tri-City Americans: Kane Strudwick, C, Edmonton, Alta.; #77 - Lethbridge Hurricanes: Chay Ekblad, G, Williston, N.D.; #78 - Kelowna Rockets: Luke Trann, D, Prince Albert, Sask.; #79 - Portland Winterhawks: Emmett Abel, C, Ardrossan, Alta.; #80 - Kamloops Blazers: Carsten Patrick, D, Langley, B.C.; #81 - Spokane Chiefs: Matthew Tranby, D, Blaine, Minn.; #82 - Penticton Vees: Cody Paul, LW, Monument, Colo.; #83 - Kamloops Blazers: Cohen Wood, G, Delta, B.C.; #84 - Spokane Chiefs: Owen Moulton, RW, Shakopee, Minn.; #85 - Prince Albert Raiders: Sam Brenner, C, Lanigan, Sask.; #86 - Swift Current Broncos: Max Davis, G, Vernon, B.C.; #87 - Prince George Cougars: Connor King, D, Corona, Calif.; #88 - Edmonton Oil Kings: Nate Lodge, D, Red Deer, Alta.; #89 - Seattle Thunderbirds: Braedan Gilbertson, D, Lorette, Man.; #90 - Prince Albert Raiders: Nolan Scott, D, Anchorage, Alaska; #91 - Wenatchee Wild: Finn Visser, RW, Olds, Alta.; #92 - Wenatchee Wild: Graham Schumacher, RW, Cottage Grove, Minn.
Round Five
#93 - Moose Jaw Warriors: Justin Castonguay, C, St. Albert, Alta.; #94 - Swift Current Broncos: Keatyn Devlin, RW, Edmonton, Alta.; #95 - Saskatoon Blades: Mason West, LW, St. Michael, Minn.; #96 - Calgary Hitmen: Koen Braunberger, C, Winnipeg, Man.; #97 - Portland Winterhawks: Easton Scott, RW, Carrollton, Texas; #98 - Red Deer Rebels: Charlie Pohl, RW, Woodbury, Minn.; #99 - Tri-City Americans: Steven Leavitt, LW, Sherwood Park, Alta.; #100 - Moose Jaw Warriors: Kingston Dickie, D, White City, Sask.; #101 - Wenatchee Wild: Aidan Grabner, RW, Scottsdale, Ariz.; #102 - Saskatoon Blades: Joshua Koehler, C, Saskatoon, Sask.; #103 - Everett Silvertips: Bennet Boehm, D, Saskatoon, Sask.; #104 - Calgary Hitmen: Nash Tomchuk, D, Regina, Sask.; #105 - Brandon Wheat Kings: Austin Rideout, LW, Fort McMurray, Alta.; #106 - Seattle Thunderbirds: Easton LaBarbera, G, Calgary, Alta.; #107 - Everett Silvertips: Jaxson Wakefield, C, East Grand Forks, Minn.; #108 - Medicine Hat Tigers: Nixon McLean, C, Kelowna, B.C.; #109 - Portland Winterhawks: Kacy Turberfield, C, Meadow Lake, Sask.; #110 - Prince George Cougars: Reed Sherry, C, St. Malo, Man.; #111 - Tri-City Americans: Brady Piec, D, Oakbank, Man.; #112 - Victoria Royals: Brody Trost, RW, Los Altos, Calif.; #113 - Medicine Hat Tigers: Tyler Thomas, D, Lethbridge, Alta.; #114 - Prince Albert Raiders: Logan Chang, D, Burnaby, B.C.; #115 - Prince George Cougars: Lachlan Vandall, LW, Prince Albert, Sask.
Round Six
#116 - Lethbridge Hurricanes: Knox Kehler, C, Yellow Head County, Alta.; #117 - Portland Winterhawks: Nathan Johnson, D, Vernon, B.C.; #118 - Moose Jaw Warriors: Bridger Unchulenko, D, Esterhazy, Sask.; #119 - Spokane Chiefs: Donovan Klin, C, Eden Prairie, Minn.; #120 - Lethbridge Hurricanes: Kai Genereaux, D, Meadow Lake, Sask.; #121 - Red Deer Rebels: Kash Andersen, G, Wainwright, Alta.; #122 - Kelowna Rockets: Zachary Martin, D, Maple Grove, Minn.; #123 - Regina Pats: Carter Bleau, D, Gull Lake, Sask.; #124 - Moose Jaw Warriors: Damon James, RW, Swift Current, Sask.; #125 - Moose Jaw Warriors: Alex Dyrland, F, Winnipeg, Man.; #126 - Prince Albert Raiders: Maguire Hendry, D, Nokomis, Sask.; #127 - Red Deer Rebels: Madden Atkinson, D, Swan River, Man.; #128 - Everett Silvertips: Brock Stauss, LW, East Grand Forks, Minn.; #129 - Spokane Chiefs: Connor Martinson, C, Duluth, Minn.; #130 - Brandon Wheat Kings: Nate Harrington, D, Edmonton, Alta.; #131 - Calgary Hitmen: Stephen Belde, D, Woodbury, Minn.; #132 - Kelowna Rockets: Cohen Short, C, Kelowna, B.C.; #133 - Prince George Cougars: Grady Fuller, D, White Bear Lake, Minn.; #134 - Victoria Royals: Madden Rome, D, Red Deer, Alta.; #135 - Regina Pats: Baze Hielscher, F, Windsor, Colo.; #136 - Medicine Hat Tigers: Ryder Lefaivre, LW, Cochrane, Alta.; #137 - Prince Albert Raiders: Alex Boldt, C, White Bear Lake, Minn.; #138 - Kamloops Blazers: Ryker Stevens, C, Hayden, Id.
Round Seven
#139 - Lethbridge Hurricanes: Rowen Norrie, D, Calgary, Alta.; #140 - Moose Jaw Warriors: Jax Baumuller, C, Wilcox, Sask.; #141 - Tri-City Americans: Alexandre Montembeault, G, Calgary, Alta.; #142 - Seattle Thunderbirds: Easton Holte, C, Hardisty, Alta.; #143 - Moose Jaw Warriors: Brady Cook, D, Surrey, B.C.; #144 - Red Deer Rebels: Carter Crowley, LW, Faribault, Minn.; #145 - Wenatchee Wild: Brayden Allan, G, Delta, B.C.; #146 - Red Deer Rebels: Blake Schmitt, C, Edina, Minn.; #147 - Red Deer Rebels: Brando Duncan, C, Irving, Texas; #148 - Victoria Royals: Renner Andersen, G, St. Louis Park, Minn.; #149 - Vancouver Giants: Landon Reschny, C, Macklin, Sask.; #150 - Swift Current Broncos: Will Simpson, D, Vancouver, B.C.; #151 - Everett Silvertips: Cole Nakrayko, C, Warman, Sask.; #152 - Prince George Cougars: Jagger Korol, C, Regina, Sask.; #153 - Brandon Wheat Kings: Lachlan Kisio, RW, Calgary, Alta.; #154 - Saskatoon Blades: Jack Arnseniuk, D, Winnipeg, Man.; #155 - Calgary Hitmen: Joey Stewart, LW, Hastings, Minn.; #156 - Prince George Cougars: Blake Sutherlin, G, San Jose, Calif.; #157 - Edmonton Oil Kings: Champ Vannus, G, East St. Paul, Man.; #158 - Kamloops Blazers: Cade Mazurski, LW, Rocky View County, Alta.; #159 - Medicine Hat Tigers: Kelson Hawreluik, C, Yorkton, Sask.; #160 - Saskatoon Blades: Blake Pickens, G, Prior Lake, Minn.; #161 - Kelowna Rockets: Jacob Fleming, G, Newport Beach, Calif.
Round Eight
#162 - Saskatoon Blades: Brayden Lindsay, LW, Tumbler Ridge, B.C.; #163 - Swift Current Broncos: Mason Fischer, D, White Bear Lake, Minn.; #164 - Medicine Hat Tigers: Max Maas, D, Rosemount, Minn.; #165 - Tri-City Americans: Max Aldrich, D, Minnetonka, Minn.; #166 - Victoria Royals: Charlie Usher, C, Calgary, Alta.; #167 - Seattle Thunderbirds: Malone Mann, D, Victoria, B.C.; #168 - Edmonton Oil Kings: Jake Dunlop, C, Surrey, B.C.; #169 - Wenatchee Wild: Ben Edvinsson, LW, Agassiz, B.C.; #170 - Victoria Royals: Peyton Malinski, LW, Chandler Ariz.; #171 - Medicine Hat Tigers: Landon Ruck, D, Osoyoos, B.C.; #172 - Prince George Cougars: Jagger Burns, C, Englewood, Colo.; #173 - Spokane Chiefs: Jordan Bigelow, G, Burnaby, B.C.; #174 - Kamloops Blazers: Farhan Haq, D, Southlake, Texas; #175 - Saskatoon Blades: Rylen Schneider, D, Edina, Minn.; #176 - Brandon Wheat Kings: Lucas Seidel, D, Sundre, Alta.; #177 - Calgary Hitmen: Thoedore Kim, C, Victoria, B.C.; #178 - Kelowna Rockets: Jace Williams, LW, Cawston, B.C.; #179 - Prince George Cougars: Kolbie McColl, D, Redvers, Sask.; #180 - Prince George Cougars: Cruz Buchanan, C, St. Albert, Alta.; #181 - Penticton Vees: Jake Gerstenbuhler, C, Lethbridge, Alta.; #182 - Everett Silvertips: Liam Meier, LW, Stonewall, Man.; #183 - Prince Albert Raiders: James Tucker, D, Eden Prairie, Minn.; #184 - Everett Silvertips: Hudson Waddell, G, Vancouver, B.C.
Round Nine
#185 - Edmonton Oil Kings: Logan Schoettler, D, Edmonton, Alta.; #186 - Swift Current Broncos: Zack Ruptash, C, St. Albert, Alta.; #187 - Vancouver Giants: PASS; #188 - Wenatchee Wild: Jackson Fabian, D, Grand Forks, N.D.; #189 - Portland Winterhawks: Cohen Spencer, G, Rocky View, Alta.; #190 - Red Deer Rebels: PASS; #191 - Tri-City Americans: PASS; #192 - Regina Pats: Klay Weber, C, Edam, Sask.; #193 - Brandon Wheat Kings: Kasen Nuttall, G, Lethbridge, Alta.; #194 - Portland Winterhawks: James Butterwick, LW, Calgary, Alta.; #195 - Seattle Thunderbirds: Beckam Brodeur, D, Calgary, Alta.; #196 - Spokane Chiefs: PASS; #197 - Kamloops Blazers: PASS; #198 - Saskatoon Blades: Carson Brown, LW, Langley, B.C.; #199 - Brandon Wheat Kings: Wyatt Lowther, C, Maple Ridge, B.C.; #200 - Calgary Hitmen: PASS; #201 - Seattle Thunderbirds: PASS; #202 - Saskatoon Blades: PASS; #203 - Edmonton Oil Kings: Cooper Lappi, LW, Victoria, Minn.; #204 - Penticton Vees: Mason Dalbec, C, Buffalo, Minn.; #205 - Medicine Hat Tigers: PASS; #206 - Moose Jaw Warriors: PASS; #207 - Regina Pats: Alex Kowalyk, RW, Battleford, Sask.
Round 10
#208 - Lethbridge Hurricanes: PASS; #209 - Swift Current Broncos: PASS; #211 - Wenatchee Wild: PASS; #215: Regina Pats - PASS; #216 - Victoria Royals: Kason Kobelka, G, Calgary, Alta.; #222 - Brandon Wheat Kings: PASS; #224 - Kelowna Rockets: Jasper Schelter, D, Calgary, Alta.; #225 - Prince George Cougars: PASS; #226 - Edmonton Oil Kings: PASS; #227 - Penticton Vees: Declan Champagne, C, Winnipeg, Man.; #229 - Prince Albert Raiders: Brooks Carlson, C, Anchorage, Alaska; #230 - Everett Silvertips: PASS
Round 11
#240 - Portland Winterhawks: PASS; #247 - Kelowna Rockets: Jayden Ni, C, Vancouver, B.C.; #250 - Penticton Vees: Jace Zemanek, G, Port Alberni, B.C.; #252 - Prince Albert Raiders: Kai Richards, RW, St. Albert, Alta.
Round 12
#270 - Kelowna Rockets: Taylor Mowbray, C, St. Albert, Alta.; #273 - Penticton Vees: PASS; #275 - Prince Albert Raiders: PASS
Round 13
#293 - Kelowna Rockets: David Ring, C, Winnipeg, Man.
