The Kyle Killen Special
Published on December 18, 2025 under National Lacrosse League (NLL)
Las Vegas Desert Dogs YouTube Video
Check out the Las Vegas Desert Dogs Statistics
National Lacrosse League Stories from December 18, 2025
- Warriors Look to Close out the Year Strong against FireWolves - Vancouver Warriors
- Knighthawks Open Home Slate against Philadelphia - Rochester Knighthawks
- Black Bears Extend Goaltender Higgins for Two More Years - Ottawa Black Bears
The opinions expressed in this article are those of the writer(s), and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.
Other Recent Las Vegas Desert Dogs Stories
- Desert Dogs Drop Season Opener vs. Vancouver, 15-9
- Las Vegas Desert Dogs Open 2025-26 Season vs. Vancouver Warriors at Rogers Arena
- Las Vegas Desert Dogs Announce 25-26 Team Roster
- Las Vegas Desert Dogs 2025-26 Schedule Released
- Las Vegas Desert Dogs Announce Rio Las Vegas Partnership