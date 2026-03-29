Former Wildcats Coach & Hockey Trailblazer Bill Riley Passes

Published on March 29, 2026 under Quebec Maritimes Junior Hockey League (QMJHL)

Moncton Wildcats News Release







We are saddened to hear of the passing of former & first-ever Wildcats Head Coach Bill Riley.

Coach Riley was the third Black player to play in the NHL when he joined the Washington Capitals in the 1970's. He went on to play 139 games with Washington and Winnipeg and later captained the New Brunswick Hawks to the 1982 Calder Cup Championship in the AHL.

When his playing career ended, Riley spent several years coaching at the professional & junior levels, eventually leading the Moncton Wildcats as Head Coach in their inaugural season of 1996-1997. In that first year, Riley helped the Wildcats create an image that remains three decades later - that off-ice community involvement was just as important as on-ice performance. Billed as "Your Community Team," local charities benefited from player appearances and special events at home games.

Riley built a reputation for tirelessly donating his time to hockey clinics, practices, and special appearances, and for mentoring Black and underprivileged players. He was inducted into the Canadian Black Sports Hall of Fame in 2006, the Nova Scotia Sports Hall of Fame in 1998, the Multi-Ethnic Sports Hall of Fame in 2018, and most recently the Moncton Sports Wall of Fame in 2025.

Our thoughts are with Coach Riley's family & many friends at this time.

Nous sommes attristés d'apprendre le décès de Bill Riley, ancien entraîneur-chef et tout premier entraîneur-chef des Wildcats.

Coach Riley a été le troisième joueur noir à évoluer dans la LNH lorsqu'il a rejoint les Capitals de Washington dans les années 1970. Il a disputé 139 matchs avec Washington et Winnipeg, puis a mené les Hawks du Nouveau-Brunswick, en tant que capitaine, à la victoire lors de la finale de la Coupe Calder de l'AHL en 1982.

À la fin de sa carrière de joueur, Riley a passé plusieurs années à entraîner au niveau professionnel et junior, avant de prendre la tête des Wildcats de Moncton en tant qu'entraîneur-chef lors de leur saison inaugurale en 1996-1997. Au cours de cette première année, Riley a aidé les Wildcats à se forger une image qui perdure trois décennies plus tard: l'engagement communautaire hors de la glace était tout aussi important que les performances sur la glace. Présentés comme « votre équipe communautaire », les joueurs ont participé à des événements spéciaux lors des matchs à domicile, au profit d'organismes caritatifs locaux.

Riley s'est forgé une réputation en consacrant sans relâche son temps à des stages de hockey, des entraînements et des apparitions spéciales, ainsi qu'en encadrant des joueurs noirs et issus de milieux défavorisés. Il a été intronisé au Temple de la renommée des athlètes noirs du Canada en 2006, au Temple de la renommée des sports de la Nouvelle-Écosse en 1998, au Temple de la renommée des sports multiethniques en 2018 et, plus récemment, au Mur de la renommée sportive de Moncton en 2025.

Nos pensées vont à la famille et aux nombreux amis de Coach Riley en ce moment difficile.







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