ESPN Highlights Gonzalo Bertranou's New Move to RFCLA

November 28, 2024 - Major League Rugby (MLR)

Rugby FC Los Angeles News Release







ESPN Scrum reports that Argentine scrum-half Gonzalo Bertranou is leaving European rugby to join Rugby FC Los Angeles in Major League Rugby.

Bertranou shared that this is the best decision for his family and career, expressing excitement about contributing to the team and league. RFCLA's Director of Rugby, Stephen Hoiles, highlighted Bertranou's caliber and welcomed him as a key addition to the squad. Alongside Bertranou, RFCLA also signed Ben Sugars and Christian Dyer to strengthen the team for the upcoming season.

ESPN Scrum - "Gonzalo Bertranou abandonará Europa para irse a jugar a la Major League Rugby, más precisamente al Rugby FC Los Angeles, que esta semana también cerró las llegadas de Ben Sugars, hooker de Waratahs, y Christian Dyer, figura del Seven estadounidense.

"A nivel personal y familiar, esta es la mejor decisión que podía tomar, y estoy verdaderamente agradecido por esta oportunidad, y estoy impaciente por empezar este nuevo capítulo aquí en Los Ángeles", señaló el argentino.

Al mismo tiempo, el medio scrum añadió:

"Este es un gran reto en mi carrera, y estoy listo para dar lo mejor de mí en la cancha. Quiero contribuir al éxito del equipo y de la liga, trabajando junto a mis compañeros para conseguir grandes cosas", comentó.

El Director de Rugby del club, Stephen Hoiles, expresó que la institución está encantada de poder incorporar a Bertranou la próxima temporada:

"Gonzalo es una gran incorporación para nosotros. Muchos equipos de todo el mundo quieren un jugador de su calibre, por lo que hubo muchas conversaciones con él y su equipo, pero estamos muy contentos de que haya decidido venir a Los Ángeles", aseguró.

De esta manera, el argentino tendrá su primera experiencia en la competencia, luego de una extensa carrera que incluyó pasos por Jaguares, Dragons y Cardiff Blues, ambos equipos galeses."

