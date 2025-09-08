Sporting Kansas City vs. Austin FC: Full Match Highlights
Published on September 7, 2025 under Major League Soccer (MLS)
Sporting Kansas City YouTube Video
Check out the Sporting Kansas City Statistics
Major League Soccer Stories from September 7, 2025
- Sporting Suffers Late 2-1 Home Loss to Austin - Sporting Kansas City
- Austin FC Erases Early Deficit to Defeat Sporting Kc - Austin FC
- Chicago Fire FC Defeats New England Revolution, 3-2, at SeatGeek Stadium - Chicago Fire FC
- Revolution Edged by Chicago Fire FC - New England Revolution
- St. Louis CITY SC Picks up Point Against FC Dallas - St. Louis City SC
- LA Galaxy Earn 1-1 Draw in Extra Time against Houston Dynamo FC at Shell Energy Stadium on Saturday Night - LA Galaxy
The opinions expressed in this article are those of the writer(s), and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.
Other Recent Sporting Kansas City Stories
- Sporting Suffers Late 2-1 Home Loss to Austin
- SKC Hosts Austin FC on Sunday
- Sporting KC Weekly
- Sporting KC Earns Wild 4-2 Win Over Colorado
- SKC Hosts Colorado on Saturday