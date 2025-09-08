MLS Sporting Kansas City

Sporting Kansas City vs. Austin FC: Full Match Highlights

Published on September 7, 2025 under Major League Soccer (MLS)
Sporting Kansas City YouTube Video


Check out the Sporting Kansas City Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



Major League Soccer Stories from September 7, 2025


The opinions expressed in this article are those of the writer(s), and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.

OurSports Central