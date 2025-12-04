SPO in the SHOW: 57 Indians Appear in MLB in '25
Published on December 3, 2025 under Northwest League (NWL)
Spokane Indians News Release
If you turned on a Major League Baseball game in 2025, there's a pretty good chance you saw a former Spokane Indians player in action. A total of 57 alums spread across 22 teams made at last one appearance in the big leagues this season, including a whopping 26 with the team's parent club-the Colorado Rockies.
Some, like Chase Dollander and Kyle Karros, were playing at Avista Stadium less than a year before while others, like Atlanta Braves reliever Jesse Chavez, last suited up for the Indians over two decades ago!
A complete list of Indians alums that appeared in a MLB game in 2025-sorted by the year they played in Spokane along with their big league stats and superlatives from this season-can be found below:
2003
RHP Jesse Chavez | Atlanta Braves
0-1, 9.00 ERA, 8 K/5 BB, 8.0 IP
2008
LHP Martín Pérez | Chicago White Sox
1-6, 3.54 ERA, 1.107 WHIP, 1.2 bWAR, 56 IP
2010
OF Jurickson Profar | Atlanta Braves
.245/.353/.434, 14 HR, 43 RBI, 9 SB, 1.1 bWAR
2011
C Jorge Alfaro | Washington Nationals
.256 AVG, 2 2B, 3 RBI, 14 G
RHP Kyle Hendricks | Los Angeles Angels
8-10, 4.76 ERA, 1.275 WHIP, 1.7 bWAR, 164.2 IP
Picked up 100th career win on June 6th
RHP Nick Martinez | Cincinnati Reds
11-14, 4.45 ERA, 1.207 WHIP, 2.3 bWAR
Took a no-hitter into the ninth inning against the San Diego Padres on June 27
2012
RHP Carl Edwards Jr. | Los Angeles Angels/Texas Rangers
0-0, 4.50 ERA, 1.167 WHIP, 6 K/3 BB, 6K
2014
RHP Reed Garrett | New York Mets
3-6, 3.90 ERA, 3 SV, 64 K, 55.1 IP
INF Isiah Kiner-Falefa | Pittsburgh Pirates/Toronto Blue Jays
.262 AVG, 21 2B, 2 HR, 40 RBI, 15 SB
Picked up 100th career stolen base on August 13th
RHP Erik Swanson | Toronto Blue Jays
1-0, 15.19 ERA, 3 K/5 BB, 5.1 IP
C Jose Trevino | Cincinnati Reds
.238 AVG, 20 2B, 4 HR, 22 RBI, 282 AB
2015
RHP Peter Fairbanks | Tampa Bay Rays
4-5, 2.83 ERA, 1.044 WHIP, 27 SV, 1.2 bWAR
UTL Dylan Moore | Seattle Mariners/Texas Rangers
.201 AVG, 11 HR, 25 RBI, 14 SB, 0.4 bWAR
LHP Jeffrey Springs | Athletics
11-11, 4.11 ERA, 1.211 WHIP, 138 K, 171 IP, 2.0 bWAR
RHP Dillon Tate | Toronto Blue Jays
0-0, 4.26 ERA, 8 K/6 BB, 6.1 IP
2016
RHP Tyler Ferguson | Athletics
4-2, 4.66 ERA, 2 SV, 54 K, 58 IP
RHP Tyler Phillips | Miami Marlins
2-1, 2.78 ERA, 4 SV, 1.146 WHIP, 77.2 IP
OF Leody Taveras | Texas Rangers/Seattle Mariners
.205 AVG, 3 HR, 17 RBI, 9 SB, 171 AB
2017
C Yohel Pozo | St. Louis Cardinals
.231 AVG, 8 2B, 5 HR, 19 RBI, 160 AB
LHP Cole Ragans | Kansas City Royals
3-3, 4.67 ERA, 1.184 WHIP, 98 K/20 BB, 61.2 IP
LHP Reiver Sanmartin | Cincinnati Reds
0-0, 0.00 ERA, 2 K/2 BB, 1.2 IP
2018
RHP Emmanuel Clase | Cleveland Guardians
5-3, 3.23 ERA, 1.225 WHIP, 24 SV
LHP John King | St. Louis Cardinals
2-1, 4.66 ERA, 28 K/14 BB, 48.1 IP
LHP Jacob Latz | Texas Rangers
2-0, 2.84 ERA, 1.237 WHIP, 1.4 bWAR, 85.2 IP
2019
1B Blaine Crim | Texas Rangers/Colorado Rockies
.200 AVG, 5 HR, 12 RBI, 54 AB
Hit 5 home runs in 15 games with Colorado
OF Heriberto Hernández | Miami Marlins
.266/.347/.438, 12 2B, 10 HR, 45 RBI, 256 AB
RHP Zak Kent | Cleveland Guardians
1-0, 4.58 ERA, 16 K/8 BB, 17.2 IP
Picked up first career win in Cleveland's division-clinching victory over Texas on September 28th
RHP Daniel Roberts | Philadelphia Phillies
0-0, 4.15 ERA, 15 K/10 BB, 13 IP
RHP Justin Slaten | Boston Red Sox
2-4, 4.24 ERA, 3 SV, 1.088 WHIP, 25 K/10 BB, 34 IP
2021
OF Isaac Collins | Milwaukee Brewers
.263/.368/.411, 22 2B, 9 HR, 54 RBI, 16 SB, 2.1 bWAR, 372 AB
National League Rookie of the Month (July)
National League Player of the Week (August 4th - 10th)
Finished 4th in National League Rookie of the Year balloting
RHP Dugan Darnell | Colorado Rockies
1-0, 3.86 ERA, 5 K/7 BB, 11.2 IP
Picked up win in MLB debut vs. Pittsburgh on August 1st
RHP Noah Davis | Los Angeles Dodgers/Minnesota Twins
0-2, 18.00 ERA, 15 K/6 BB, 11 IP
OF Brenton Doyle | Colorado Rockies
.233 AVG, 23 2B, 15 HR, 57 RBI, 18 SB, 502 AB
RHP Ryan Feltner | Colorado Rockies
0-2, 4.75 ERA, 25 K/12 BB, 30.1 IP
C Willie MacIver | Athletics
.186 AVG, 5 2B, 3 HR, 9 RBI, 3 SB, 102 AB
LHP PJ Poulin | Washington Nationals
2-1, 3.65 ERA, 1 SV, 27 K/13 BB, 24.2 IP
LHP Ryan Rolison | Colorado Rockies
1-0, 7.02 ERA, 25 K/20 BB, 42.1 IP
INF Aaron Schunk | Colorado Rockies
.188 AVG, 1 2B, 32 AB
SS Ezequiel Tovar | Colorado Rockies
.253 AVG, 18 2B, 4 3B, 9 HR, 33 RBI, 360 AB
2022
1B Warming Bernabel | Colorado Rockies
.252 AVG, 8 2B, 4 HR, 14 RBI, 139 AB
National League Player of the Week (July 28th - August 3rd)
C Hunter Goodman | Colorado Rockies
.278/.323/.520, 28 2B, 5 3B, 31 HR, 91 RBI, 120 OPS+, 3.7 bWAR
National League All-Star
National League Silver Slugger
National League Player of the Week (September 1st - 7th)
RHP Juan Mejia | Colorado Rockies
2-2, 3.96 ERA, 1.255 WHIP, 1 SV, 68 K/25 BB, 61.1 IP
LHP Joe Rock | Tampa Bay Rays
0-0, 2.35 ERA, 1.174 WHIP, 11 K/2 BB, 7.2 IP
C Drew Romo | Colorado Rockies
.000, 3 AB
OF Zac Veen | Colorado Rockies
.118 AVG, 1 2B, 1 HR, 2 RBI, 1 SB, 34 AB
2023
2B Adael Amador | Colorado Rockies
.177 AVG, 7 2B, 1 HR, 10 RBI, 113 AB
OF Jordan Beck | Colorado Rockies
.258 AVG, 27 2B, 5 3B, 16 HR, 53 RBI, 19 SB, 539 AB
Led all National League outfielders in assists (12)
RHP Angel Chivilli | Colorado Rockies
1-5, 7.06 ERA, 43 K/23 BB, 58.2 IP
OF Yanquiel Fernandez | Colorado Rockies
.225 AVG, 5 2B, 4 HR, 11 RBI, 138 AB
C Braxton Fulford | Colorado Rockies
.213 AVG, 5 2B, 2 3B, 1 HR, 16 RBI, 108 AB
RHP Seth Halvorsen | Colorado Rockies
1-2, 4.99 ERA, 11 SV, 36 K/21 BB, 39.2 IP
RHP Jaden Hill | Colorado Rockies
1-1, 3.38 ERA, 1.33 WHIP, 31 K/12 BB, 29.1 IP
LHP Carson Palmquist | Colorado Rockies
0-4, 8.91 ERA, 27 K/25 BB, 34.1 IP
INF Ryan Ritter | Colorado Rockies
.241 AVG, 9 2B, 3 3B, 1 HR, 18 RBI, 3 SB, 187 AB
2024
RHP Zach Agnos | Colorado Rockies
1-3, 6.61 ERA, 4 SV, 19 K/17 BB, 31.1 IP
RHP Chase Dollander | Colorado Rockies
2-12, 6.52 ERA, 82 K/49 BB, 98 IP
3B Kyle Karros | Colorado Rockies
.226 AVG, 4 2B, 1 HR, 9 RBI, 137 AB
2025
RHP McCade Brown | Colorado Rockies
0-5, 7.36 ERA, 23 K/17 BB, 25.2 IP
Struck out a career-high 10 in five innings against Seattle on September 23rd
