SPO in the SHOW: 57 Indians Appear in MLB in '25
NWL Spokane Indians

SPO in the SHOW: 57 Indians Appear in MLB in '25

Published on December 3, 2025 under Northwest League (NWL)
Spokane Indians News Release


If you turned on a Major League Baseball game in 2025, there's a pretty good chance you saw a former Spokane Indians player in action. A total of 57 alums spread across 22 teams made at last one appearance in the big leagues this season, including a whopping 26 with the team's parent club-the Colorado Rockies.

Some, like Chase Dollander and Kyle Karros, were playing at Avista Stadium less than a year before while others, like Atlanta Braves reliever Jesse Chavez, last suited up for the Indians over two decades ago!

A complete list of Indians alums that appeared in a MLB game in 2025-sorted by the year they played in Spokane along with their big league stats and superlatives from this season-can be found below:

2003

RHP Jesse Chavez | Atlanta Braves

0-1, 9.00 ERA, 8 K/5 BB, 8.0 IP

2008

LHP Martín Pérez | Chicago White Sox

1-6, 3.54 ERA, 1.107 WHIP, 1.2 bWAR, 56 IP

2010

OF Jurickson Profar | Atlanta Braves

.245/.353/.434, 14 HR, 43 RBI, 9 SB, 1.1 bWAR

2011

C Jorge Alfaro | Washington Nationals

.256 AVG, 2 2B, 3 RBI, 14 G

RHP Kyle Hendricks | Los Angeles Angels

8-10, 4.76 ERA, 1.275 WHIP, 1.7 bWAR, 164.2 IP

Picked up 100th career win on June 6th

RHP Nick Martinez | Cincinnati Reds

11-14, 4.45 ERA, 1.207 WHIP, 2.3 bWAR

Took a no-hitter into the ninth inning against the San Diego Padres on June 27

2012

RHP Carl Edwards Jr. | Los Angeles Angels/Texas Rangers

0-0, 4.50 ERA, 1.167 WHIP, 6 K/3 BB, 6K

2014

RHP Reed Garrett | New York Mets

3-6, 3.90 ERA, 3 SV, 64 K, 55.1 IP

INF Isiah Kiner-Falefa | Pittsburgh Pirates/Toronto Blue Jays

.262 AVG, 21 2B, 2 HR, 40 RBI, 15 SB

Picked up 100th career stolen base on August 13th

RHP Erik Swanson | Toronto Blue Jays

1-0, 15.19 ERA, 3 K/5 BB, 5.1 IP

C Jose Trevino | Cincinnati Reds

.238 AVG, 20 2B, 4 HR, 22 RBI, 282 AB

2015

RHP Peter Fairbanks | Tampa Bay Rays

4-5, 2.83 ERA, 1.044 WHIP, 27 SV, 1.2 bWAR

UTL Dylan Moore | Seattle Mariners/Texas Rangers

.201 AVG, 11 HR, 25 RBI, 14 SB, 0.4 bWAR

LHP Jeffrey Springs | Athletics

11-11, 4.11 ERA, 1.211 WHIP, 138 K, 171 IP, 2.0 bWAR

RHP Dillon Tate | Toronto Blue Jays

0-0, 4.26 ERA, 8 K/6 BB, 6.1 IP

2016

RHP Tyler Ferguson | Athletics

4-2, 4.66 ERA, 2 SV, 54 K, 58 IP

RHP Tyler Phillips | Miami Marlins

2-1, 2.78 ERA, 4 SV, 1.146 WHIP, 77.2 IP

OF Leody Taveras | Texas Rangers/Seattle Mariners

.205 AVG, 3 HR, 17 RBI, 9 SB, 171 AB

2017

C Yohel Pozo | St. Louis Cardinals

.231 AVG, 8 2B, 5 HR, 19 RBI, 160 AB

LHP Cole Ragans | Kansas City Royals

3-3, 4.67 ERA, 1.184 WHIP, 98 K/20 BB, 61.2 IP

LHP Reiver Sanmartin | Cincinnati Reds

0-0, 0.00 ERA, 2 K/2 BB, 1.2 IP

2018

RHP Emmanuel Clase | Cleveland Guardians

5-3, 3.23 ERA, 1.225 WHIP, 24 SV

LHP John King | St. Louis Cardinals

2-1, 4.66 ERA, 28 K/14 BB, 48.1 IP

LHP Jacob Latz | Texas Rangers

2-0, 2.84 ERA, 1.237 WHIP, 1.4 bWAR, 85.2 IP

2019

1B Blaine Crim | Texas Rangers/Colorado Rockies

.200 AVG, 5 HR, 12 RBI, 54 AB

Hit 5 home runs in 15 games with Colorado

OF Heriberto Hernández | Miami Marlins

.266/.347/.438, 12 2B, 10 HR, 45 RBI, 256 AB

RHP Zak Kent | Cleveland Guardians

1-0, 4.58 ERA, 16 K/8 BB, 17.2 IP

Picked up first career win in Cleveland's division-clinching victory over Texas on September 28th

RHP Daniel Roberts | Philadelphia Phillies

0-0, 4.15 ERA, 15 K/10 BB, 13 IP

RHP Justin Slaten | Boston Red Sox

2-4, 4.24 ERA, 3 SV, 1.088 WHIP, 25 K/10 BB, 34 IP

2021

OF Isaac Collins | Milwaukee Brewers

.263/.368/.411, 22 2B, 9 HR, 54 RBI, 16 SB, 2.1 bWAR, 372 AB

National League Rookie of the Month (July)

National League Player of the Week (August 4th - 10th)

Finished 4th in National League Rookie of the Year balloting

RHP Dugan Darnell | Colorado Rockies

1-0, 3.86 ERA, 5 K/7 BB, 11.2 IP

Picked up win in MLB debut vs. Pittsburgh on August 1st

RHP Noah Davis | Los Angeles Dodgers/Minnesota Twins

0-2, 18.00 ERA, 15 K/6 BB, 11 IP

OF Brenton Doyle | Colorado Rockies

.233 AVG, 23 2B, 15 HR, 57 RBI, 18 SB, 502 AB

RHP Ryan Feltner | Colorado Rockies

0-2, 4.75 ERA, 25 K/12 BB, 30.1 IP

C Willie MacIver | Athletics

.186 AVG, 5 2B, 3 HR, 9 RBI, 3 SB, 102 AB

LHP PJ Poulin | Washington Nationals

2-1, 3.65 ERA, 1 SV, 27 K/13 BB, 24.2 IP

LHP Ryan Rolison | Colorado Rockies

1-0, 7.02 ERA, 25 K/20 BB, 42.1 IP

INF Aaron Schunk | Colorado Rockies

.188 AVG, 1 2B, 32 AB

SS Ezequiel Tovar | Colorado Rockies

.253 AVG, 18 2B, 4 3B, 9 HR, 33 RBI, 360 AB

2022

1B Warming Bernabel | Colorado Rockies

.252 AVG, 8 2B, 4 HR, 14 RBI, 139 AB

National League Player of the Week (July 28th - August 3rd)

C Hunter Goodman | Colorado Rockies

.278/.323/.520, 28 2B, 5 3B, 31 HR, 91 RBI, 120 OPS+, 3.7 bWAR

National League All-Star

National League Silver Slugger

National League Player of the Week (September 1st - 7th)

RHP Juan Mejia | Colorado Rockies

2-2, 3.96 ERA, 1.255 WHIP, 1 SV, 68 K/25 BB, 61.1 IP

LHP Joe Rock | Tampa Bay Rays

0-0, 2.35 ERA, 1.174 WHIP, 11 K/2 BB, 7.2 IP

C Drew Romo | Colorado Rockies

.000, 3 AB

OF Zac Veen | Colorado Rockies

.118 AVG, 1 2B, 1 HR, 2 RBI, 1 SB, 34 AB

2023

2B Adael Amador | Colorado Rockies

.177 AVG, 7 2B, 1 HR, 10 RBI, 113 AB

OF Jordan Beck | Colorado Rockies

.258 AVG, 27 2B, 5 3B, 16 HR, 53 RBI, 19 SB, 539 AB

Led all National League outfielders in assists (12)

RHP Angel Chivilli | Colorado Rockies

1-5, 7.06 ERA, 43 K/23 BB, 58.2 IP

OF Yanquiel Fernandez | Colorado Rockies

.225 AVG, 5 2B, 4 HR, 11 RBI, 138 AB

C Braxton Fulford | Colorado Rockies

.213 AVG, 5 2B, 2 3B, 1 HR, 16 RBI, 108 AB

RHP Seth Halvorsen | Colorado Rockies

1-2, 4.99 ERA, 11 SV, 36 K/21 BB, 39.2 IP

RHP Jaden Hill | Colorado Rockies

1-1, 3.38 ERA, 1.33 WHIP, 31 K/12 BB, 29.1 IP

LHP Carson Palmquist | Colorado Rockies

0-4, 8.91 ERA, 27 K/25 BB, 34.1 IP

INF Ryan Ritter | Colorado Rockies

.241 AVG, 9 2B, 3 3B, 1 HR, 18 RBI, 3 SB, 187 AB

2024

RHP Zach Agnos | Colorado Rockies

1-3, 6.61 ERA, 4 SV, 19 K/17 BB, 31.1 IP

RHP Chase Dollander | Colorado Rockies

2-12, 6.52 ERA, 82 K/49 BB, 98 IP

3B Kyle Karros | Colorado Rockies

.226 AVG, 4 2B, 1 HR, 9 RBI, 137 AB

2025

RHP McCade Brown | Colorado Rockies

0-5, 7.36 ERA, 23 K/17 BB, 25.2 IP

Struck out a career-high 10 in five innings against Seattle on September 23rd

Check out the Spokane Indians Statistics

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



Northwest League Stories from December 3, 2025


The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.

OurSports Central