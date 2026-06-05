Résumé De Match 2026 De La LCF : Montréal C. Hamilton

Published on June 5, 2026 under Canadian Football League (CFL)

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Pour lancer les hostilités du calendrier régulier 2026 dans la Ligue canadienne de football (LCF), les Alouettes de Montréal rendaient visite aux Tiger-Cats de Hamilton.







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