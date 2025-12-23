NextGen, Presented by Jones DesLauriers: Navacord: Hoce Massunda
Published on December 22, 2025 under Canadian Premier League (CPL)
Forge FC YouTube Video
Introducing the first member of the CPL NextGen class of 2025, presented by Jones DesLauriers | Navacord: Forge FC's Hoce Massunda
#CanPL
Check out the Forge FC Statistics
Canadian Premier League Stories from December 22, 2025
- Forge FC Re-Sign Forward Nana Ampomah to Multi-Year Agreement - Forge FC
- Wanderers Sign Two-Time CPL Golden Glove Winner Marco Carducci - HFX Wanderers FC
The opinions expressed in this article are those of the writer(s), and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.
Other Recent Forge FC Stories
- Forge FC Re-Sign Forward Nana Ampomah to Multi-Year Agreement
- Forge FC Executes Option on Midfielder Noah Jensen
- Forge FC Executes Option on Defender Marko Jevremović
- Forge FC Executes Options on Goalkeeper Dino Bontis and Midfielder Khadim Kane
- Forge FC Set for February 3 Kickoff in 2026 Concacaf Champions Cup