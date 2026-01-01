ECHL Transactions - January 1
ECHL Transactions - January 1

Published on January 1, 2026


Following are the ECHL transactions for Thursday, January 1, 2026:

CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):

Florida:

Andrei Bakanov, F

OTHER TRANSACTIONS:

Adirondack:

Add Odeen Tufto, F Acquired from Fort Wayne

Delete Odeen Tufto, F Placed on Team Suspension

Delete Kaleb Ergang, F Rights Traded to South Carolina

Add Tanner Edwards, F Acquired from South Carolina

Delete Luke Reid, D Recalled by Utica

Fort Wayne:

Add Odeen Tufto, F Activated from Team Suspension

Delete Odeen Tufto, F Traded to Adirondack

Delete Jayden Grubbe, F Transferred to IR 14 Day

Idaho:

Add Jordan Steinmetz, F Activated from Reserve

Delete Brendan Hoffmann, F Placed on Reserve

Add Jason Horvath, D Activated from IR 3 Day

Kansas City:

Delete Luke LaMaster, D Placed on Reserve

Add Charlie Wright, D Assigned by Coachella Valley

Delete Will Gavin, F Placed on Reserve

Add Justin Janicke, F Assigned by Coachella Valley

Delete Kyle Pow, D Placed on Team Suspension

Orlando:

Delete Tyler Drevitch, F Placed on IR 3 Day

South Carolina:

Delete Justin Nachbaur, F Placed on Reserve

Delete Aaron Chiarot, D Placed on IR 3 Day

Delete Jordan Klimek, D Placed on IR 14 Day

Add Justin Nachbaur, F Assigned by Hershey

Add Kaleb Ergang, F Rights acquired from Adirondack

Add Tanner Edwards, F Activated from IR 14 Day

Delete Tanner Edwards, F Traded to Adirondack

Wheeling:

Add Taylor Gauthier, G Returned from Loan by Team Canada (Spengler Cup)

Delete Zach Urdahl, F Recalled by Wilkes-Barre/Scranton

Delete Brayden Edwards, F Recalled by Wilkes-Barre/Scranton

