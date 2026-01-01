ECHL Transactions - January 1
Published on January 1, 2026 under ECHL (ECHL) News Release
Following are the ECHL transactions for Thursday, January 1, 2026:
CONTRACTED PLAYERS RELEASED (eligible for waiver claims):
Florida:
Andrei Bakanov, F
OTHER TRANSACTIONS:
Adirondack:
Add Odeen Tufto, F Acquired from Fort Wayne
Delete Odeen Tufto, F Placed on Team Suspension
Delete Kaleb Ergang, F Rights Traded to South Carolina
Add Tanner Edwards, F Acquired from South Carolina
Delete Luke Reid, D Recalled by Utica
Fort Wayne:
Add Odeen Tufto, F Activated from Team Suspension
Delete Odeen Tufto, F Traded to Adirondack
Delete Jayden Grubbe, F Transferred to IR 14 Day
Idaho:
Add Jordan Steinmetz, F Activated from Reserve
Delete Brendan Hoffmann, F Placed on Reserve
Add Jason Horvath, D Activated from IR 3 Day
Kansas City:
Delete Luke LaMaster, D Placed on Reserve
Add Charlie Wright, D Assigned by Coachella Valley
Delete Will Gavin, F Placed on Reserve
Add Justin Janicke, F Assigned by Coachella Valley
Delete Kyle Pow, D Placed on Team Suspension
Orlando:
Delete Tyler Drevitch, F Placed on IR 3 Day
South Carolina:
Delete Justin Nachbaur, F Placed on Reserve
Delete Aaron Chiarot, D Placed on IR 3 Day
Delete Jordan Klimek, D Placed on IR 14 Day
Add Justin Nachbaur, F Assigned by Hershey
Add Kaleb Ergang, F Rights acquired from Adirondack
Add Tanner Edwards, F Activated from IR 14 Day
Delete Tanner Edwards, F Traded to Adirondack
Wheeling:
Add Taylor Gauthier, G Returned from Loan by Team Canada (Spengler Cup)
Delete Zach Urdahl, F Recalled by Wilkes-Barre/Scranton
Delete Brayden Edwards, F Recalled by Wilkes-Barre/Scranton
ECHL Stories from January 1, 2026
- ECHL Transactions - January 1 - ECHL
- Thunder Bring Back Defenseman Ryan Orgel - Adirondack Thunder
- Thunder Acquire Forward Tanner Edwards from South Carolina - Adirondack Thunder
- Stingrays Acquire the Rights of Forward Kaleb Ergang in Trade with Adirondack - South Carolina Stingrays
- Idaho Steelheads Weekly - Week 11 - Idaho Steelheads
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.