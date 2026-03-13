Chihuahuas Unveil New Copa Identity: ¡El Paso Matachines/Chihuahuas Presentan Una Nueva Identidad Para Copa: ¡Los Matachines de El Paso

EL PASO, Texas - The Chihuahuas unveiled a new Copa de la Diversión™ identity Thursday evening, introducing the El Paso Matachines, a tribute to one of the most recognizable and meaningful cultural traditions of the Paso del Norte region.

The Matachines identity celebrates the centuries-old ceremonial dance tradition found throughout the Southwest United States and Northern Mexico. Accompanied by drums and the rhythmic sounds of ankle rattles known as ayoyotes, the dances tell stories of faith, cultural resilience, and identity that have been passed down through generations of families in the region.

"Our marketing and promotions team challenged themselves to reinvent what Copa de la Diversión can look like in El Paso," said Chihuahuas President and General Manager Brad Taylor. "From that challenge, we sought to pay tribute to our culture, traditions, and community. Matachines perfectly capture the elements that bring our community together: faith, celebration, music, and dance. We are honored to represent this as our new Copa brand."

The newly unveiled logos and uniforms draw inspiration directly from traditional Matachines attire and symbolism. The primary logo features a character wearing a skull mask and dressed as a Matachines dancer, complete with a colorful feathered headdress and ceremonial garments while holding a baseball. The headdress incorporates bright turquoise blue, vibrant pink, and purple feathers, symbolizing the elaborate ribboned headdresses commonly worn by dancers. Gold accents in the headpiece reflect the decorative elements found in ceremonial costumes.

The Matachines identity represents the latest chapter in the Chihuahuas' participation in Minor League Baseball's (MiLB) Copa de la Diversión™, a season-long initiative that celebrates Hispanic culture and its connection to baseball, family, and community. The program focuses on increasing awareness, authentic engagement, and attendance among Hispanic fans while enhancing the ballpark experience to reflect those values.

The Chihuahuas entered the Copa program at the start of the 2018 season as Los Chihuahuas and later became the El Paso Margaritas (2019-2022) and the El Paso Strawberry Margaritas (2023-2025).

The Chihuahuas will play as the Matachines during the following games:

MATACHINES DATES:

Saturday, April 11 6:35 p.m. Albuquerque Isotopes (Colorado Rockies)

Tuesday, May 5 6:05 p.m. Tacoma Rainiers (Seattle Mariners)

Thursday, May 21 6:35 p.m. Round Rock Express (Texas Rangers)

Thursday, July 2 6:35 p.m. Sacramento River Cats (San Francisco Giants)

Friday, August 14 6:35 p.m. Salt Lake Bees (Los Angeles Angels)

Matachines Bobblehead Giveaway*

Thursday, September 3 6:35 p.m. Las Vegas Aviators (Athletics)

Matachines Cap Giveaway*

Chihuahuas Presentan Una Nueva Identidad Para Copa: ¡Los Matachines de El Paso!

EL PASO, Texas - 12 de marzo de 2026 - Los Chihuahuas presentaron el jueves por la noche una nueva identidad para la Copa de la Diversión™: los Matachines de El Paso, un homenaje a una de las tradiciones culturales más reconocidas y significativas de la región del Paso del Norte.

La identidad de los Matachines rinde homenaje a la centenaria tradición de la danza ceremonial presente en todo el suroeste de los Estados Unidos y en el norte de México. Acompañadas por tambores y por los sonidos rítmicos de los cascabeles de tobillo, conocidos como ayoyotes, las danzas narran historias de fe, resiliencia cultural e identidad que se han transmitido a través de generaciones de familias de la región.

"Nuestro equipo de marketing y promociones se propuso reinventar lo que puede ser la Copa de la Diversión en El Paso", afirmó Brad Taylor, presidente y gerente general de los Chihuahuas. "A partir de este reto, buscamos rendir homenaje a nuestra cultura, tradiciones y nuestra comunidad. Los Matachines captan a la perfección los elementos que unen a nuestra comunidad: la fe, la celebración, la música y la danza. Nos sentimos honrados de representar esto como nuestra marca de la Copa".

Los logotipos y uniformes recién presentados se inspiran directamente en el vestuario y el simbolismo tradicionales de los matachines. El logotipo principal muestra a un personaje con una máscara de calavera y vestido como un danzante matachín, con un tocado de plumas de colores y prendas ceremoniales, mientras sostiene una pelota de béisbol. El tocado incorpora plumas de color azul turquesa brillante, rosa vibrante y morado, que simbolizan los elaborados tocados con cintas que los bailarines llevan tradicionalmente. Los detalles dorados del tocado reflejan los elementos decorativos de los trajes ceremoniales.

La identidad de los Matachines representa el capítulo más reciente de la participación de los Chihuahuas en la Copa de la Diversión™ de las Ligas Menores de Béisbol (MiLB), una iniciativa que se lleva a cabo a lo largo de la temporada y celebra la cultura hispana y su vínculo con el béisbol, la familia y la comunidad. El programa se centra en aumentar el conocimiento, la participación auténtica y la asistencia de los aficionados hispanos, al tiempo que mejora la experiencia en el estadio para reflejar esos valores.

Los Chihuahuas ingresaron al programa de la Copa al inicio de la temporada 2018 como Los Chihuahuas y, posteriormente, se convirtieron en El Paso Margaritas (2019-2022) y en El Paso Strawberry Margaritas (2023-2025).

Los Chihuahuas jugarán como los Matachines en los siguientes partidos:

FECHAS DE LOS MATACHINES:

Sábado, 11 de abril 6:35 p. m. Albuquerque Isotopes (Colorado Rockies)

Martes, 5 de mayo 6:05 p. m. Tacoma Rainiers (Seattle Mariners)

Jueves, 21 de mayo 6:35 p. m. Round Rock Express (Texas Rangers)

Jueves, 2 de julio 6:35 p. m. Sacramento River Cats (San Francisco Giants)

Viernes, 14 de agosto 6:35 p. m. Salt Lake Bees (Los Angeles Angels)

Sorteo de figura bobblehead de los Matachines*

Jueves, 3 de septiembre 6:35 p. m. Las Vegas Aviators (Athletics)

Sorteo de gorras de los Matachines*

