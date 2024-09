81 Force Alumni on D1 Rosters for the 2024-25 College Hockey Season

September 8, 2024 - United States Hockey League (USHL)

There are 81 Force Aumni on D1 College Hockey rosters this year including 11 in the Big Ten, 22 in the NCHC, 14 in Hockey East, 11 in the CCHA, 13 in the ECAC, 8 in the AHA and 2 at D1 Independent Colleges. Check out the full list of Force Alumni playing D1 College Hocket below!

BIG TEN (11)

Michigan State

Daniel Russell

Minnesota

Aaron Huglen

Leo Gruba

Notre Dame

Cole Knuble

Ohio State

Jake Dunlap

Joe Dunlap

Thomas Weis

Wisconsin

Joe Palodichuk

Owen Mehlenbacher

Gavin Morrissey

Anton Castro

NCHC (22)

Arizona State

Brasen Boser

Kyle Smolen

Ryan Alexander

Noah Beck

Colorado College

Bret Link

Denver

Jake Fisher

Miami Ohio

Michael Quinn

Minnesota - Duluth

Owen Gallatin

Anthony Menghini

Harper Bentz

Zam Plante

North Dakota

Mac Swanson

Nebraska-Omaha

Tyler Rollwagen

Charlie Lurie

St. Could State

Mason Salquist

Tyson Gross

Verner Miettinen

Western Michigan

Brian Kramer

Grant Slukynsky

Ty Henricks

Iiro Hakkarainen

Hampton Slukynsky

HOCKEY EAST (14)

Boston College

Andre Gasseau

Boston University

Brandon Svoboda

Maine

Charlie Russell

Ross Mitton

Lynden Breen

Merrimack

Trevor Griebel

UMass Lowell

Matthew Crasa

Girts Silkalns

Lee Parks

Jack Robilotti

University of New Hampshire

Colton Huard

JP Turner

Vermont

Thomas Sinclair

Michael LaStarza

CCHA (11)

Bemidji State

Carter Randklev

Ferris State

Zach Faremouth

Lake Superior State

Brian Huggins

Mankato

Kaden Bohlsen

Andrew Miller

Jakob Stender

Michigan Tech

Alex Nordstrom

Tom Leppa

Northern Michigan

Luke Gramer

St. Thomas

Jake Braccini

Cooper Gay

ECAC (13)

Clarkson

Erik Bargholtz

Ryan Richardson

Tate Taylor

Colgate

Thomas Bergsland

Michael Neumeier

Jacob Napier

Cornell

Michael Suda

Marian Mosko

Harvard

Mason Langenbrunner

Quinnipiac

Matej Marinov

Rensselaer

Nick Strom

Max Smolinski

St. Lawrence

Felikss Gavars

AHA (8)

AIC

Casey McDonald

Bentley

Tucker Hodgson (A)

Holy Cross

Louden Hogg

Mercyhurst

Boris Skalos

Niagara

Jonathan Ziskie

RIT

Kevin Scott

RMU

Cody Monds

Sacred Heart University

Aiden VanRooyan

Division I Independents (2)

Long Island University

Xan Gurney

Aaron Grounds

