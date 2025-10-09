112 First-Year Players Form 2025 Rookie Class
Published on October 9, 2025 under Canadian Football League (CFL) News Release
TORONTO - A rookie class of 112 first-year players is in the running for the Canadian Football League's (CFL) Most Outstanding Rookie award. The recipient will be crowned at the CFL Awards - one of the marquee events during the 2025 Grey Cup Festival - at Club Regent Event Centre on November 13.
The Most Outstanding Rookie is selected by voting members of the Football Reporters of Canada (FRC) and CFL head coaches.
Players must satisfy all the following criteria to be eligible for Most Outstanding Rookie:
Named to the active 45-man roster of a CFL member club for a regular season game during the 2025 season
Never dressed for a CFL member club in the regular season, postseason or championship game in any prior season
Never dressed for a National Football League member club in the regular season, postseason or championship game in any prior season
Previous Most Outstanding Rookies include:
2024 | Nick Anderson (EDM)
2023 | Qwan'tez Stiggers (TOR)
2022 | Dalton Schoen (WPG)
2021 | Jordan Williams (BC)
2025 ROOKIE CLASS
(Name | POS | School/Team)
BC LIONS
Levi Bell | DL | Texas State
Alex Berwick | OL | Western University
Travian Blaylock | DB | Wisconsin
Jacob Bond | FB | Okanagan Sun
Robert Carter Jr. | DB | Robert Morris University
Jackson Findlay | DB | Western University
Tomasi Laulile | DL | Brigham Young
Jeremy Lewis | LB | East Carolina
Ilm Manning | OL | Hawaii
Seven McGee | WR | Albany
Devin Richardson | LB | Washington State
EDMONTON ELKS
Cole Snyder | QB | Eastern Michigan
Jerrell Cummings | DB | UBC
Kenny Logan Jr. | DB | Kansas
Chelen Garnes | DB | Wake Forest
Brock Mogensen | LB | South Dakota
Alex Raich | LB | Kansas
Tyreek Johnson | DL | South Carolina
Jaxon Morkin | OL | Windsor
Elijah Alston | DL | Miami
Mark Evans II | OL | Arkansas Pine Bluff
Greg Eiland | OL | Mississippi State
Odieu Hiliare | WR | Bowling State Green
Tomari Fox | DL | North Carolina
Silas Hubert | DL | Queen's
CALGARY STAMPEDERS
Damien Alford | WR | Utah
Kelechi Anyalebechi | LB | Incarnate Word
Sheldon Arnold II | DB | Central Florida
Morice Blackwell Jr. | LB | Texas
Ludovick Choquette | RB | Long Island-Post
Nicky Farinaccio | LB | Montreal
Chris Fortin | OL | Connecticut
Jaydon Grant | DB | Oregon St.
Kaylon Horton | WR | North Texas
Vyshonne Janusas | WR | Guelph
Anthony Johnson | DB | Virginia
Josh Love | QB | San Jose St
Jason MacGougan | ST | Wilfrid Laurier
Fraser Masin | P | Mississippi
Preston Nichols | OL | Purdue
Shaun Peterson Jr. | LB | Central Florida
Dolani Robinson | DB | Regina
Jackson Sombach | DB | Regina
Mark Vassett | ST | Colorado
Quincy Vaughn | QB | North Dakota
SASKATCHEWAN ROUGHRIDERS
Mario Anderson Jr. | RB | Memphis
Payton Collins | OL | Eastern Kentucky
Joe Couch | P | Ouachita Baptist
D'Sean Mimbs | WR | Regina
Morgen Runge | FB | Alberta
Ali Saad | DT | Bowling Green State
Darius Washington | OL | Florida State
Jesse Mirco | P | Vanderbilt
WINNIPEG BLUE BOMBERS
Cam Allen | DB | Purdue
Chase Artopoeus | QB | Chattanooga
Matthew Peterson | RB | Alberta
Trey Vaval | DB | Minnesota State Mankato
Jaiden Woodbey | DB | Boston College
Ethan Ball | DB | Calgary
Connor Shay | LB | Wyoming
Jay Person | DL | Chattanooga
Jaylen Smith | LB | North Texas
Ian Leroux | LS | Laval
Lane Novak | LB | Saskatchewan
Joey Corcoran | WR | New Hampshire
Collin Kornelson | DL | Manitoba
HAMILTON TIGER-CATS
Philip Ossai | DL | North Alabama
Phillip Brooks | WR | Kansas Sate
Zamari Walton | DB | Mississippi
Braxton Hill | LB | Montana
Ty Anderson | DL | Alberta
Isaiah Bagnah | DL | Brigham Young
Mack Bannatyne | DB | Alberta
Ronan Horrall | DB | UBC
Arvin Hosseini | OL | UBC
Devin Veresuk | LB | Windsor
Kyler Fisher | LB | Iowa
TORONTO ARGONAUTS
Tucker Horn | QB | Trinity
Delonte Hood | DB | Peru State College
Derek Slywka | DB | Ithaca College
Miyan Williams | RB | Ohio State
Stephen Smith | LB | Regina Thunder Jrs
Aaron Casey | LB | Indiana
Sage Doxtater | OL | New Mexico State
Anim Dankwah | OL | Howard
Hampton Ergle | OL | East Carolina
Ricky Correia | DL | California
Dorian Anderson | WR | Southeast Missouri State
Da'Marcus Johnson | DL | Eastern Washington
Greg Reaves | DL | South Florida
Jeremiah Ojo | DL | Montreal
OTTAWA REDBLACKS
Shakur Brown | DB | Michigan State
Eric Cumberbatch | DB | Ottawa
King Ambers | DB | Texas A&M Commerce
Jayden Griffiths | LB | Wilfrid Laurier
Parker Moorer | OL | East Carolina
Sam Carson | OL | Louisiana at Monroe
Muftah Ageli | DL | Northwestern Oklahoma State
Keelan White | WR | Montana
Chase McGowan | DL | Delaware
MONTREAL ALOUETTES
Robert Kennedy III | DB | North Carolina State
Nate Beauchemin | DB | Calgary
Don Callis | DB | Troy
Kori Roberson Jr. | DL | Southern Methodist
M.J. Sherman | DL | Nebraska
Gabriel Lessard | LB | Montreal
Riley MacLeod | LB | Western
Des Holmes | OL | Arizona State
Tiger Shanks | OL | UNLV
Kaseem Ferdinand | WR | Carleton
Hakeem Harris | WR | Davenport University
Travis Theis | RB | South Dakota
Canadian Football League Stories from October 9, 2025
- 112th Grey Cup Playoff Scenarios - Westjet Thanksgiving Weekend - CFL
- 112 First-Year Players Form 2025 Rookie Class - CFL
- RedBlacks Announce Signings - Ottawa RedBlacks
- Alouettes Partner with Purolator for the Return of the Tackle Hunger - Montreal Alouettes
- Westjet Thanksgiving Weekend in the CFL - CFL
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.