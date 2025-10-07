Greatness Stars Here: 187 OHL Graduates Included on NHL Opening Night Rosters
Published on October 7, 2025 under Ontario Hockey League (OHL) News Release
The puck drops on the 2025-26 NHL season tonight, with 187 OHL Alumni included on opening night rosters, part of a larger group of 402 graduates from across the Canadian Hockey League.
The list includes seven players who spent the 2024-25 season in the OHL including forwards Jett Luchanko (Philadelphia Flyers/Guelph Storm), Brady Martin (Nashville Predators/Soo Greyhounds), Michael Misa (San Jose Sharks/Saginaw Spirit), Beckett Sennecke (Anaheim Ducks/Oshawa Generals) and defencemen Matthew Schaefer (New York Islanders/Erie Otters), Sam Dickinson (San Jose Sharks/London Knights) and Zayne Parekh (Calgary Flames/Saginaw Spirit).
The San Jose Sharks lead the way with 11 OHL graduates on their opening night roster followed by the New York Islanders and Seattle Kraken with nine.
The NHL features a total of 10 head coaches with ties to the OHL entering the 2025-26 season, as well as seven different team captains who are OHL graduates.
With the start of a new campaign, the OHL begins one of its own! Greatness Starts Here highlights seven different OHL graduates who've made the journey to NHL stardom including Connor McDavid (Edmonton Oilers/Erie Otters), Quinton Byfield (Los Angeles Kings/Sudbury Wolves), Wyatt Johnston (Dallas Stars/ Windsor Spitfires), Mitch Marner (Vegas Golden Knights/London Knights), Jason Robertson (Dallas Stars/Kingston Frontenacs, Niagara IceDogs), Nick Suzuki (Montreal Canadiens/Owen Sound Attack, Guelph Storm) and John Tavares (Toronto Maple Leafs/Oshawa Generals, London Knights).
*- denotes player who spent 2024-25 in OHL
^- denotes player who is injured and/or non-roster
Anaheim Ducks (6)
Mason McTavish (Peterborough, Hamilton), Pavel Mintyukov (Saginaw, Ottawa), Petr Mrazek (Ottawa), Coulson Pitre (Flint)^, Beckett Sennecke (Oshawa)*, Ryan Strome (Barrie, Niagara)
Boston Bruins (2)
Pavel Zacha (Sarnia), Nikita Zadorov (London)
Buffalo Sabres (4)
Ryan McLeod (Mississauga, Saginaw), Ukko-Pekka Luukkonen (Sudbury)^, Jack Quinn (Ottawa), Conor Timmins (Soo)
Calgary Flames (5)
Rasmus Andersson (Barrie), Kevin Bahl (Ottawa), Nazem Kadri (Kitchener, London), Morgan Frost (Soo), Zayne Parekh (Saginaw)*,
Carolina Hurricanes (4)
Jalen Chatfield (Windsor), Taylor Hall (Windsor), Jordan Staal (Peterborough), Andrei Svechnikov (Barrie)
Chicago Blackhawks (6)
Tyler Bertuzzi (Guelph), Andre Burakovsky (Erie), Ethan Del Mastro (Mississauga, Sarnia), Jason Dickinson (Guelph), Nick Foligno (Sudbury), Connor Murphy (Sarnia)
Colorado Avalanche (5)
Mackenzie Blackwood (Barrie), Brent Burns (Brampton), Gabriel Landeskog (Kitchener), Ilya Solovyov (Saginaw)^, Scott Wedgewood (Plymouth)
Columbus Blue Jackets (5)
Jet Greaves (Barrie), Erik Gudbranson (Kingston), Luca Marrelli (Oshawa)*^, Boone Jenner (Oshawa), Sean Monahan (Ottawa)
Dallas Stars (8)
Nathan Bastian (Mississauga), Matt Duchene (Brampton), Radek Faksa (Kitchener, Sudbury), Thomas Harley (Mississauga), Wyatt Johnston (Windsor), Kyle McDonald (Windsor, North Bay)^, Jason Robertson (Kingston, Niagara), Tyler Seguin (Plymouth)
Detroit Red Wings (4)
Ben Chiarot (Guelph, Sudbury, Saginaw), Alex DeBrincat (Erie), John Gibson (Kitchener), Patrick Kane (London)
Edmonton Oilers (6)
Evan Bouchard (London), Adam Henrique (Windsor), Andrew Mangiapane (Barrie), Connor McDavid (Erie), Darnell Nurse (Soo), Alec Regula (London),
Florida Panthers (6)
Sam Bennett (Kingston), Aaron Ekblad (Barrie), Jonah Gadjovich (Owen Sound), Cole Schwindt (Mississauga), Matthew Tkachuk (London)^, Carter Verhaeghe (Niagara)
Los Angeles Kings (7)
Quinton Byfield (Sudbury), Cody Ceci (Ottawa, Owen Sound), Brandt Clarke (Barrie), Drew Doughty (Guelph), Warren Foegele (Kingston, Erie), Jacob Moverare (Mississauga), Corey Perry (London)^
Minnesota Wild (8)
Zach Bogosian (Peterborough), Cameron Butler (Peterborough, Niagara, Oshawa)^, Marcus Foligno (Sudbury), Hunter Haight (Barrie, Saginaw), Ryan Hartman (Plymouth), Stevie Leskovar (Peterborough, Brampton)*^, Jacob Middleton (Owen Sound, Ottawa), Marco Rossi (Ottawa)
Montreal Canadiens (3)
Josh Anderson (London), Nick Suzuki (Owen Sound, Guelph), Arber Xhekaj (Kitchener, Hamilton)
Nashville Predators (7)
Michael Bunting (Soo), Luke Evangelista (London)^, Brady Martin (Soo)*, Nicolas Hague (Mississauga)^, Michael McCarron (London, Oshawa), Ryan O'Reilly (Erie), Steven Stamkos (Sarnia)
New Jersey Devils (5)
Connor Brown (Erie), Paul Cotter (London), Dougie Hamilton (Niagara), Juho Lammikko (Kingston), Stefan Noesen (Plymouth)^
New York Islanders (9)
Adam Boqvist (London), Casey Cizikas (Mississauga), Tony DeAngelo (Sarnia, Soo), Bo Horvat (London), Kyle MacLean (Oshawa), Jesse Nurmi (London)*^, Adam Pelech (Erie), Calum Ritchie (Oshawa)*^, Matthew Schaefer (Erie)*
New York Rangers (5)
Sam Carrick (Brampton), Will Cuylle (Windsor), J.T. Miller (Plymouth), Taylor Raddysh (Erie, Soo), Vincent Trocheck (Saginaw, Plymouth)
Ottawa Senators (5)
Mike Amadio (North Bay), Nick Cousins (Soo), Kurtis MacDermid (Owen Sound, Erie), Leevi Merilainen (Kingston), Donovan Sebrango (Kitchener)
Philadelphia Flyers (7)
Oliver Bonk (London)*^, Christian Dvorak (London), Jamie Drysdale (Erie), Tyson Foerster (Barrie), Travis Konecny (Ottawa, Sarnia), Jett Luchanko (Guelph)*, Owen Tippett (Mississauga, Saginaw)
Pittsburgh Penguins (4)
Justin Brazeau (North Bay), Rickard Rakell (Plymouth), Arturs Silovs (Barrie), Philip Tomasino (Niagara, Oshawa)
San Jose Sharks (11)
Egor Afanasyev (Windsor)^, Logan Couture (Ottawa)^, Ty Dellandrea (Flint), Sam Dickinson (London)*, Ryan Ellis (Windsor)^, Barclay Goodrow (North Bay), Michael Misa (Saginaw)*, Alex Nedeljkovic (Plymouth, Flint, Niagara), Jeff Skinner (Kitchener), Jack Thompson (Sudbury, Soo)^, Tyler Toffoli (Ottawa)
Seattle Kraken (9)
Vince Dunn (Niagara), Philipp Grubauer (Belleville, Windsor, Kingston), Tye Kartye (Soo), Mason Marchment (Erie, Hamilton, Mississauga), Jared McCann (Soo), Matt Murray (Soo), Jamie Oleksiak (Saginaw, Niagara), Ryan Winterton (Hamilton, London), Shane Wright (Kingston, Windsor)
St. Louis Blues (8)
Jordan Binnington (Owen Sound), Cam Fowler (Windsor), Jordan Kyrou (Sarnia), Logan Mailloux (London), Pius Suter (Guelph), Robert Thomas (London, Hamilton), Alexey Toropchenko (Guelph), Tyler Tucker (Barrie, Flint)
Tampa Bay Lightning (5)
Erik Cernak (Erie), Anthony Cirelli (Oshawa, Erie), Curtis Douglas (Barrie, Windsor), Nick Paul (North Bay)^, Darren Raddysh (Erie)
Toronto Maple Leafs (6)
Max Domi (London), Scott Laughton (Oshawa)^, Steve Lorentz (Peterborough), Nick Robertson (Peterborough), Anthony Stolarz (London), John Tavares (Oshawa, London)
Utah Mammoth (7)
Andrew Agozzino (Niagara), Lawson Crouse (Kingston), Sean Durzi (Owen Sound, Guelph), Barrett Hayton (Soo), Olli Maatta (London), Mikhail Sergachev (Windsor), Anson Thornton (Sarnia, Barrie)^
Vancouver Canucks (1)
Filip Hronek (Saginaw)
Vegas Golden Knights (3)
Mitch Marner (London), Alex Pietrangelo (Mississauga, Niagara, Barrie)^, Brandon Saad (Saginaw)
Washington Capitals (8)
John Carlson (London), Declan Chisholm (Peterborough), Jakob Chychrun (Sarnia), Connor McMichael (Hamilton, London), Sonny Milano (Plymouth), Rasmus Sandin (Soo), Dylan Strome (Erie), Tom Wilson (Plymouth)
Winnipeg Jets (8)
Dylan DeMelo (Mississauga), Colin Miller (Soo), Vladislav Namestnikov (London), Tanner Pearson (Barrie), Cole Perfetti (Saginaw)^, Mark Scheifele (Barrie), Logan Stanley (Windsor, Kitchener), Gabriel Vilardi (Windsor, Kingston)
