First XV: WK3: 2026
Published on April 14, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release


Loosehead Prop, Ezekiel Lindenmuth (SEA)

One Try Scored

19 Meters Made

Eight Ruck Arrivals

Hooker, Campbell Robb (ARC)

One Try Scored

10 Ruck Arrivals

Five Tackles Made

Tighthead Prop, Charlie Abel (CHI)

24 Ruck Arrivals

11 Tackles Made

12 Meters Made

Left Lock, Tomas Casares (CHI)

One Try Scored

16 Tackles Made

20 Ruck Arrivals

Right Lock, Rick Rose (DC):

20 Tackles Made

Seven Lineout Takes

26 Ruck Arrivals

Blindside Flanker, Cory Daniel (DC):

Two Tries Scored

36 Meters Made

20 Tackles Made

Openside Flanker, Paddy Ryan (SEA):

One Try Scored

10 Tackles Made

32 Meters Made

Number Eight, Lucas Rumball (CHI):

Two Tries Scored

15 Tackles Made

41 Meters Made

Scrum-Half, Oscar Lennon (NE):

99 Meters Made

152 Kick Meters

Eight Ruck Arrivals

Fly-Half, Jason Robertson (DC)

Six Points Scored

428 Kick Meters

52 Meters Made

Left Wing, Conner Mooneyham (ARC)

44 Meters Made

Six Ruck Arrivals

Eight Tackles Made

Inside Center, Ollie Devoto (CHI)

125 Kick Meters

63 Meters Made

11 Ruck Arrivals

Outside Center, Julian Roberts (ARC)

One Try Scored

39 Meters Made

10 Ruck Arrivals

Right Wing, Mark O'Keeffe (CHI):

58 Meters Made

12 Tackles Made

Seven Ruck Arrivals

Fullback, Divan Rossouw (SEA):

One Try Scored

82 Meters Made

266 Kick Meters

