First XV: WK3: 2026
Published on April 14, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release
Loosehead Prop, Ezekiel Lindenmuth (SEA)
One Try Scored
19 Meters Made
Eight Ruck Arrivals
Hooker, Campbell Robb (ARC)
One Try Scored
10 Ruck Arrivals
Five Tackles Made
Tighthead Prop, Charlie Abel (CHI)
24 Ruck Arrivals
11 Tackles Made
12 Meters Made
Left Lock, Tomas Casares (CHI)
One Try Scored
16 Tackles Made
20 Ruck Arrivals
Right Lock, Rick Rose (DC):
20 Tackles Made
Seven Lineout Takes
26 Ruck Arrivals
Blindside Flanker, Cory Daniel (DC):
Two Tries Scored
36 Meters Made
20 Tackles Made
Openside Flanker, Paddy Ryan (SEA):
One Try Scored
10 Tackles Made
32 Meters Made
Number Eight, Lucas Rumball (CHI):
Two Tries Scored
15 Tackles Made
41 Meters Made
Scrum-Half, Oscar Lennon (NE):
99 Meters Made
152 Kick Meters
Eight Ruck Arrivals
Fly-Half, Jason Robertson (DC)
Six Points Scored
428 Kick Meters
52 Meters Made
Left Wing, Conner Mooneyham (ARC)
44 Meters Made
Six Ruck Arrivals
Eight Tackles Made
Inside Center, Ollie Devoto (CHI)
125 Kick Meters
63 Meters Made
11 Ruck Arrivals
Outside Center, Julian Roberts (ARC)
One Try Scored
39 Meters Made
10 Ruck Arrivals
Right Wing, Mark O'Keeffe (CHI):
58 Meters Made
12 Tackles Made
Seven Ruck Arrivals
Fullback, Divan Rossouw (SEA):
One Try Scored
82 Meters Made
266 Kick Meters
The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.