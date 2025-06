Black Bears Announce 2025 Jr. Black Bears Rosters

June 20, 2025 - National Lacrosse League (NLL)

Ottawa Black Bears News Release







With the Jr. NLL Tournament just two months away in Toronto from August 22-24, your 2025 Jr. Black Bear teams are here! Meet your U13, U15, and U17 Jr. Black Bears below.U13RunnersBennet Miles - Nepean KnightsCohen Vivrais - Cornwall CelticsColton Neville - Nepean KnightsEli Thompson - Akwesasne StormEmery Toste - Gloucester GriffinsEthan Tehonwakanere McComber - Kahnawake MohawksIsaac Da Silva - Gloucester GriffinsJayden Tessier - Akwesasne StormKorey Rice - Kahnawake MohawksLiam Pulfer - Nepean KnightsOwen Thorimbert - OtherPorter Aldrich - Akwesasne StormRiley Houle - Cornwall CelticsRyan Harper - Akwesasne StormRyan Maloney - Akwesasne StormThomas Bent - Nepean KnightsTroy Berry - Kingston KrossfireWeston Yakabuski - Nepean KnightsGoaliesCamden Conners - Akwesasne StormXavier Gauthier - Cornwall CelticsCoachesBarry PowellZak RaymondU15RunnersBryson Cree - Akwesasne StormColton Lamoureux - Gloucester GriffinsConnor Martin - Gloucester GriffinsDaxton Schiffer - Nepean KnightsHohnegayehwahs Mitchell - Akwesasne StormKane Nielsen - Nepean KnightsKarson White - Akwesasne StormKevin Parmar - Nepean KnightsLance White Jr. - Akwesasne StormLiam McDonald - Nepean KnightsMaddox Depratto - Cornwall CelticsMaddox MacEwen - Nepean KnightsOlivier Savage - Gloucester GriffinsRahontsa:waks Albany - Kahnawake MohawksRaniehtanawenhtha Clute - Akwesasne StormSawyer MacDonell - Cornwall CelticsWill Thurston - Nepean KnightsXavier Chisholm - Cornwall CelticsGoaliesAsher Jacobs - Akwesasne StormJames Morrison - Gloucester GriffinsCoachesKyle McDonaldNavin MacDonellU17RunnersDeclan Swift - Nepean KnightsEvan Kay - Nepean KnightsFélix Beaudoin - Akwesasne StormGeorge Gallaway - Nepean KnightsJoey Brown - Nepean KnightsJonah de Koning - Gloucester GriffinsJoshua Bell - Nepean KnightsLandon Clark - Nepean KnightsNathan Petrunewich-Letts - Nepean KnightsNoah Whyte - Nepean KnightsPeter Borrello - Nepean KnightsPreston Bougie - Nepean KnightsRian Chicoine - Nepean KnightsSamuel McLean - Gloucester GriffinsSheldon Casey - Nepean KnightsTehoweren'ha Thunderblanket - Kahnawake MohawksTreven Seymour - Akwesasne StormZack De Toni - Gloucester GriffinsGoaliesCalder Herfst - Nepean KnightsLogan Crane - Nepean KnightsCoachesJordan HendrycksMarty LegaultThe Jr. Black Bears will be returning to the Jr. NLL Tournament for the second time following their successful debut last summer. The 2024 U13 team placed second in the tournament, finishing second by just one goal in a tight 8-7 overtime championship game. The U15 team left a mark of their own, when they were named the Team of the Tournament for the U15 Division. The U17 team saw their leading goal scorer tie for first in scoring across the U17 age group. Across the three teams, 11 Jr. Black Bears were named to the Canadian Jr. NLL All-Star team, the Beavers, which defeated their American counterparts by a score of 14-9.If last year's tournament was any indicator, the Jr. Black Bears can expect an exciting weekend to come in August!







