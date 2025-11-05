2026 Spring Training Schedule at Roger Dean Chevrolet Stadium Released
Palm Beach Cardinals News Release
JUPITER, FL - This morning, Roger Dean Chevrolet Stadium in collaboration with the Miami Marlins and the St. Louis Cardinals released the 2026 Spring Training schedule. This schedule features 30 days of Major League baseball in our backyard! The St. Louis Cardinals opens the festivities when they host the Washington Nationals on Saturday, February 21st. The Miami Marlins make their home debut the next day, also against the Washington Nationals.
The World Baseball Classic is also making its return to Roger Dean Chevrolet Stadium, with Team Israel competing against the Miami Marlins and Team Nicaragua competing against the St.
Louis Cardinals. These exciting games will showcase the upcoming competition hosted in Miami later next year.
Spring Breakout is also back this year, showing the best and brightest prospects in the Cardinals organization. Expect to see Roger Dean alum JJ Wetherholt, Rainiel Rodriguez and more! This game will occur on March 21st.
The Philadelphia Phillies, Pittsburgh Pirates, Baltimore Orioles, and Toronto Blue Jays will be making the highly anticipated trip to Roger Dean Chevrolet Stadium as the premium games on the schedules. The Phillies and Blue Jays will compete against the Miami Marlins and the Pirates and Orioles with square off against the Cardinals.
Groups, mini plans, and new season ticket packages go on sale on Wednesday, November 12th! Individual game tickets go on sale on Saturday, January 10th, 2026.
Feb. 21st - Washington Nationals vs. St. Louis Cardinals -¢
Feb. 22nd - Washington Nationals vs. Miami Marlins -¢
Feb. 23rd - Miami Marlins vs. St. Louis Cardinals -¢
Feb. 24th - Philadelphia Phillies vs. Miami Marlins -¢
Feb. 25th - Houston Astros vs. Miami Marlins -¢
Feb. 26th - Houston Astros vs. St. Louis Cardinals -¢
Feb. 27th. New York Mets vs. St. Louis Cardinals -¢
Feb. 28th - St. Louis Cardinals vs. Miami Marlins -¢
March 1st - Pittsburgh Pirates vs. St. Louis Cardinals -¢
March 2nd - Miami Marlins vs. St. Louis Cardinals -¢
March 3rd - Team Israel vs. Miami Marlins -¢
March 4th - Team Nicaragua vs. St. Louis Cardinals -¢
March 5th - Houston Astros vs. Miami Marlins -¢
March 6th - New York Mets vs. Miami Marlins -¢
March 7th - New York Mets vs. St. Louis Cardinals -¢
March 8th - St. Louis Cardinals vs. Miami Marlins -¢
March 9th - Baltimore Orioles vs. St. Louis Cardinals -¢
March 10th - Washington Nationals vs. Miami Marlins -¢
March 11th - Houston Astros vs. Miami Marlins -¢
March 12th - New York Mets vs. St. Louis Cardinals -¢
March 13th - Houston Astros vs. St. Louis Cardinals -¢
March 14th - St. Louis Cardinals vs. Miami Marlins -¢
March 15th - Washington Nationals vs. St. Louis Cardinals -¢
March 16th - Toronto Blue Jays vs. Miami Marlins -¢
March 17th - New York Mets vs. Miami Marlins -¢
March 18th - Houston Astros vs. St. Louis Cardinals -¢
March 19th - Washington Nationals vs. St. Louis Cardinals -¢
March 20th - Washington Nationals vs. Miami Marlins -¢
March 21st - Miami Marlins vs. St. Louis Cardinals -¢
March 22nd- New York Mets vs. Miami Marlins
