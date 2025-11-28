Open Season: Free Agent Frenzy Set for February
Open Season: Free Agent Frenzy Set for February

Published on November 28, 2025 under Canadian Football League (CFL) News Release


Saskatchewan Roughriders wide receiver Samuel Emilus
(Saskatchewan Roughriders)

TORONTO - The following Canadian Football League (CFL) players will become free agents unless they come to terms with their respective clubs before the opening of free agency.

The Free Agency Communication Window, in which teams can openly speak with pending free agents or CFL Players' Association-registered designates, is scheduled for February 1 at noon until February 8 at noon. Free agency is slated to open on February 10.

The lists below are current to time of publication, and they do not include retired nor suspended players. The most up-to-date player tracker is available here.

2026 PENDING FREE AGENTS

(Name | POS)

* Denotes national player

^ Denotes global player

BC

ALLEN, Dejon | OL

AUCLAIR, Adam* | LB

BRICE, Chase | QB

BROXTON, Jarell | OL

BUTLER, James | RB

CHERRY, Nathan* | DL

EBERHARDT, Ayden | WR

EDWARDS-COOPER, Jalon | DB

FOUCAULT, David* | OL

GUZYLAK-MESSAM, Isaiah* | LB

HAGERTY, Joshua* | DB

HATCHER Sr., Keon | WR

HLADIK, Ben* | LB

KONAR, Adam* | LB

LEE, T.J. | DB

MASOLI, Jeremiah | QB

NELSON, Kyle* | LS

PEIRSON, Andrew* | OL

PETERS, Garry | DB

PICKETT, Riley* | DL

ROUYER, Maxime^ | LB

SCHLEUGER, Chris | OL

TAVAI, Jonah | DL

TEUHEMA, Sione | DL

WHYTE, Sean* | K

WOODS, Josh | LB

EDMONTON

BARLOW, Brandon | DL

BEMIY, Francis* | DL

BRODRIQUE, Michael* | LB

BYNUM, Devodric | DB

CERESNA, Jake | DL

DUNBAR Jr., Steven | WR

FAJARDO, Cody | QB

GITTENS Jr., Kurleigh* | WR

GRACE, Cody^ | P

GREEN, Tanner* | RB

KONGBO, Jonathan* | DL

MACKELLAR, Gregor* | OL

MIDDLEMOST, Tyson* | WR

PLAMONDON, Jacob* | FB

SCHAKEL, Josiah* | LB

SMITH, Arkell | WR

TAYLOR, Noah | DL

WILLIAMS, Kobe | DB

CALGARY

BARNES, Clark* | WR

BELL, Bryce* | OL

BIGHILL, Adam | LB

BONNER, Logan | QB

BROOKS, Erik | WR

COKER, Joshua | OL

DEVINE-SCOTT, Bailey^ | DB

HENRY, Malik | WR

HERDMAN-REED, Justin* | LB

HICKS, Clarence | DL

HUTCHINGS, Jaylon | DL

JACK-KURDYLA, Tomas* | OL

JOHNSON Jr., Gary | LB

JONES, Tevin | WR

JOSEPH, Daniel* | DL

LANGLAIS, William* | RB

LEE, Marquel | LB

MAULDIN IV, Lorenzo | DL

MILLS, Dedrick | RB

MONCRIEF, Derrick | DB

ONYEKA, Godfrey* | DB

RHYMES, Dominique | WR

RICHARDSON, Tyler | DB

ROBERTS, Jacob | LB

SAXELID, Kyle* | OL

TEITZ, Micah* | LB

WILEY, Charles | DL

WILSON, Kyle | LB

SASKATCHEWAN

ALFORD, Mario | WR

ALLEN, A.J.* | LB

AVERY, C.J. | LB

AWACHIE, Albert* | RB

BALDONADO, Habakkuk^ | DL

BANE Jr., Shawn | WR

BERTRAND-HUDON, Thomas* | RB

BRAMMER, Jacob | OL

CAMPBELL, Tevaughn* | DB

CAREY, Ka'Deem | RB

CARNEY, Malik | DL

COAN, Jack | QB

DABIRE, Charbel* | DL

DALKE, Jayden* | DB

EMILUS, Samuel* | WR

EXUMÉ, Kerfalla-Emmanuel* | DB

FIELDS, DaMarcus | DB

FORD, Jaxon* | DB

GAGNON, Philippe* | OL

HARDRICK, Jermarcus | OL

HARRIS, Trevor | QB

HUS, Jorgen* | LS

JOHNSON, KeeSean | WR

JOHNSON, Micah | DL

KORTE-MOORE, Lake* | DL

LOKOMBO, Nelson* | DB

MAIER, Jake | QB

MARION, Benoît* | DL

MCEWEN, Sean* | OL

MEYERS, Dohnte | WR

MILLER Jr., Aubrey | LB

NIELD, Tommy* | WR

NOLL, Braydon* | OL

OUELLETTE, A.J. | RB

PICTON, Mitchell* | WR

RAY, Shane | DL

REAVIS, C.J. | DB

ROBUSTELLI, Joe | WR

ROSE, Mike | DL

SANDERS, Caleb | DL

SCHAFFER-BAKER, Kian* | WR

STEVENS, Tommy | QB

TATE, Trevon | OL

ZERR, Noah* | OL

WINNIPEG

BONDS, Terrell | DB

BRYANT, Stanley | OL

CADWALLADER, Tanner* | LB

CASE, Kody | WR

CASTILLO, Sergio | K

COBB, Gavin* | WR

DEMSKI, Nic* | WR

ELI, Asotui* | OL

GAUTHIER, Shayne* | LB

GRIFFIN II, Michael | DB

HALLETT, Nick* | DB

HOLM, Evan | DB

HOUSTON, Demerio | DB

JEFFERSON, Willie | DL

KOLANKOWSKI, Chris* | OL

KRAMDI, Redha* | LB

LAWSON, Cameron* | DL

LAWSON, Dexter | DB

LOFTON, Eric | OL

MAKONZO, Enock* | LB

MITCHELL, Dillon | WR

NEUFELD, Patrick* | OL

NICHOLS, Deatrick | DB

OLIVEIRA, Brady* | RB

PARKER, Jamal | DB

SCHMEKEL, Tanner* | DL

SCHOEN, Dalton | WR

SHEAHAN, Jamieson^ | P

STERNS, Jerreth | WR

STREVELER, Chris | QB

THOMAS, Jake* | DL

VAUGHTERS, James | DL

WHEATFALL, Keric | WR

WILSON, Kyrie | LB

WOODS, Jamal | DL

HAMILTON

AMOS, DaShaun | DB

BAGAYOGO, Siriman* | DB

BARROW, Quinton | OL

BELL, Greg | RB

BORDNER, Brendan | OL

BRIDGES, Shemar | WR

BRUGGELING, Keaton* | WR

BURKE Jr., Patrick* | DB

COLE II, Brian | LB

DOLEGALA, Jake | QB

FROST, Harrison | QB

HOWSARE, Julian | DL

HOYTE, Trevor* | LB

KATSANTONIS, Stavros* | DB

MITCHELL, Bo Levi | QB

MOXEY, Jonathan | DB

MURRAY, Jordan | OL

O'LEARY-ORANGE, Brendan* | WR

PETERS, Jamal | DB

POWELL, Taylor | QB

REVENBERG, Brandon* | OL

SZOTT, Jakub* | OL

TALBERT, Destin | DB

WHITE, Tim | WR

WOODEN, Isaiah | WR

WOODMANSEY, Coulter* | OL

WOODS III, Lawrence | DB

TORONTO

BRISSETT, Dejon* | WR

CASSAR, Jack* | LB

COX, Bryan | DL

DANIELS, DaVaris | WR

DARKANGELO, Isaac | LB

DOZIER, Branden | DB

FRANKLIN, Benjie | DB

GARAND-GAUTHIER, Félix* | RB

GEORGE Jr., Kenneth | DB

GIFFEN, Dylan* | OL

GRANT, Janarion | WR

GUILLEMETTE, Adam* | LS

HANSEN, Thiadric^ | DL

HARELIMANA, Brian* | LB

LANIER II, Anthony | DL

MCMANIS, Wynton | LB

PELLEY, J-Min* | DL

RICHARDS, Shane* | OL

SCEVIOUR, Ryan* | OL

UNGERER III, David* | WR

OTTAWA

ADAMS, Tyrie | QB

ADDISON, Bralon | WR

ADEBOBOYE, Daniel* | RB

BLADEK, Dariusz* | OL

BOYD, Dino | OL

CORMIER, Lucas* | DB

CRUM, Dustin | QB

DEDMON, DeVonte | WR

FRYE, Adrian | DB

GRIFFIN, Frankie | LB

HAKUNAVANHU, Luther* | WR

HARDY, Justin | WR

HENDERSON, Amari | DB

HOWELL, Justin* | DB

JOHN, Aidan* | DL

JONES, Jonathan | LB

KNEVEL, David* | OL

LAMONT, Deandre | DB

LEONE, Richie | P

MARUO, Les^ | LB

ONYEKA, Kene* | DL

PETER, James* | LB

PICKETT, Adarius | LB

PRIESTER, Robert | LB

ROMICK, Nigel* | DL

RUBY, Jacob* | OL

SANTOS-KNOX, Jovan | LB

SHILTZ, Matt | QB

STANBACK, William | RB

STARCZALA, Eric* | OL

TA'ALA, Blessman^ | DL

TAYLOR, Davion | LB

VREDE, Tyron^ | LB

WAKEFIELD, Michael | DL

WILLIAMS, Bennett | DB

MONTREAL

BETHEL-THOMPSON, McLeod | QB

CIBASU, Régis* | WR

DEQUOY, Marc-Antoine* | DB

EVANS, Caleb | QB

EVANS, Ciante | DB

GAGNÉ, Alexandre* | LB

HOGAN-SAINDON, Cyrille* | OL

HOLLINS, Alexander | WR

HUTTER, Scott* | DB

LEMON, Shawn | DL

LESTAGE, Pier-Olivier* | OL

LETCHER Jr., James | WR

MCGLOSTER, Jamar | OL

MURRAY, Najee | DB

PATTERSON, Shea | QB

PHILPOT, Tyson* | WR

RAMBO, Charleston | WR

RICE, Landon* | OL

RICHARDS, Tyrell* | LB

RUFFIN, Dionté | DB

SANKEY, Darnell | LB

THOMAS ERLINGTON, Sean* | RB

WYNN, Dylan | DL

