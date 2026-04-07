First XV: WK2: 2026
Published on April 7, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release
Loosehead Prop, Ezekiel Lindenmuth (SEA)
One Try Scored
14 Ruck Arrivals
Two Offloads
Hooker, Joe Taufete'e (CAL)
Two Tries Scored
17 Ruck Arrivals
Seven Tackles Made
Tighthead Prop, Charlie Abel (CHI)
18 Ruck Arrivals
Six Tackles Made
Six Meters Made
Left Lock, Jason Damm (CAL)
15 Lineout Takes
10 Tackles Made
21 Ruck Arrivals
Right Lock, Rick Rose (DC):
21 Tackles Made
Eight Lineout Takes
19 Ruck Arrivals
Blindside Flanker, Mason Flesch (CHI):
Two Tries Scored
33 Meters Made
15 Ruck Arrivals
Openside Flanker, Christian Poidevin (CAL):
19 Tackles Made
34 Ruck Arrivals
18 Meters Made
Number Eight, Lucas Rumball (CHI):
13 Tackles Made
30 Meters Made
25 Ruck Arrivals
Scrum-Half, Gonzalou Bertranou (CAL):
99 Meters Made
152 Kick Meters
Eight Ruck Arrivals
Fly-Half, Coby Miln (CAL)
18 Points Scored
1056 Kick Meters
98 Meters Made
Left Wing, Ryan James (CAL)
128 Meters Made
12 Ruck Arrivals
Three Tackles Made
Inside Center, Ollie Devoto (CHI)
176 Kick Meters
19 Meters Made
Six Tackles Made
Outside Center, Kienan Higgins (NE)
One Try Scored
45 Meters Made
15 Tackles Made
Right Wing, Conner Mooneyham (ARC):
84 Meters Made
Seven Tackles Made
Seven Ruck Arrivals
Fullback, Divan Rossouw (SEA):
139 Meters Made
209 Kick Meters
One Offload
