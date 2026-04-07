First XV: WK2: 2026
MLR Major League Rugby

Published on April 7, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release


Loosehead Prop, Ezekiel Lindenmuth (SEA)

One Try Scored

14 Ruck Arrivals

Two Offloads

Hooker, Joe Taufete'e (CAL)

Two Tries Scored

17 Ruck Arrivals

Seven Tackles Made

Tighthead Prop, Charlie Abel (CHI)

18 Ruck Arrivals

Six Tackles Made

Six Meters Made

Left Lock, Jason Damm (CAL)

15 Lineout Takes

10 Tackles Made

21 Ruck Arrivals

Right Lock, Rick Rose (DC):

21 Tackles Made

Eight Lineout Takes

19 Ruck Arrivals

Blindside Flanker, Mason Flesch (CHI):

Two Tries Scored

33 Meters Made

15 Ruck Arrivals

Openside Flanker, Christian Poidevin (CAL):

19 Tackles Made

34 Ruck Arrivals

18 Meters Made

Number Eight, Lucas Rumball (CHI):

13 Tackles Made

30 Meters Made

25 Ruck Arrivals

Scrum-Half, Gonzalou Bertranou (CAL):

99 Meters Made

152 Kick Meters

Eight Ruck Arrivals

Fly-Half, Coby Miln (CAL)

18 Points Scored

1056 Kick Meters

98 Meters Made

Left Wing, Ryan James (CAL)

128 Meters Made

12 Ruck Arrivals

Three Tackles Made

Inside Center, Ollie Devoto (CHI)

176 Kick Meters

19 Meters Made

Six Tackles Made

Outside Center, Kienan Higgins (NE)

One Try Scored

45 Meters Made

15 Tackles Made

Right Wing, Conner Mooneyham (ARC):

84 Meters Made

Seven Tackles Made

Seven Ruck Arrivals

Fullback, Divan Rossouw (SEA):

139 Meters Made

209 Kick Meters

One Offload

