First XV: WK4: 2026

Published on April 21, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release


Loosehead Prop, Bart Vermeulen (DC)

15 Tackles Made

14 Ruck Arrivals

Five Carries Made

Hooker, Theo Fourie (CHI)

One Try Scored

21 Ruck Arrivals

36 Meters Made

Tighthead Prop, Charlie Abel (CHI)

Two Tries Scored

18 Ruck Arrivals

Seven Tackles Made

Left Lock, Nathan den Hoedt (CHI)

One Try Scored

13 Tackles Made

33 Ruck Arrivals

Right Lock, Jason Damm (CAL)

13 Tackles Made

14 Carries Made

22 Ruck Arrivals

Blindside Flanker, Aidan King (DC)

13 Tackles Made

32 Ruck Arrivals

Two Jackals Won

Openside Flanker, Ed Timpson (CAL)

51 Meters Made

28 Ruck Arrivals

One Jackal Won

Number Eight, Lucas Rumball (CHI)

20 Tackles Made

29 Ruck Arrivals

Two Jackals Won

Scrum-Half, Gonzalo Bertranou (CAL)

One Try Scored

58 Meters Made

64 Kick Meters

Fly-Half, Davy Coetzer (SEA)

19 Points Scored

336 Kick Meters

77 Meters Made

Left Wing, John Rizzo (DC)

One Try Scored

59 Meters Made

Six Tackles Made

Inside Center, Billy Meakes (CAL)

12 Tackles Made

41 Meters Made

Three Offloads

Outside Center, Wayne van der Bank (NE)

One Try Scored

40 Meters Made

12 Tackles Made

Right Wing, Perry Humphreys (DC)

One Try Scored

36 Meters Made

Five Tackles Made

Fullback, Corbin Smith (CAL)

One Try Scored

111 Meters Made

73 Kick Meters

