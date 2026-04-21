First XV: WK4: 2026
Published on April 21, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release
Loosehead Prop, Bart Vermeulen (DC)
15 Tackles Made
14 Ruck Arrivals
Five Carries Made
Hooker, Theo Fourie (CHI)
One Try Scored
21 Ruck Arrivals
36 Meters Made
Tighthead Prop, Charlie Abel (CHI)
Two Tries Scored
18 Ruck Arrivals
Seven Tackles Made
Left Lock, Nathan den Hoedt (CHI)
One Try Scored
13 Tackles Made
33 Ruck Arrivals
Right Lock, Jason Damm (CAL)
13 Tackles Made
14 Carries Made
22 Ruck Arrivals
Blindside Flanker, Aidan King (DC)
13 Tackles Made
32 Ruck Arrivals
Two Jackals Won
Openside Flanker, Ed Timpson (CAL)
51 Meters Made
28 Ruck Arrivals
One Jackal Won
Number Eight, Lucas Rumball (CHI)
20 Tackles Made
29 Ruck Arrivals
Two Jackals Won
Scrum-Half, Gonzalo Bertranou (CAL)
One Try Scored
58 Meters Made
64 Kick Meters
Fly-Half, Davy Coetzer (SEA)
19 Points Scored
336 Kick Meters
77 Meters Made
Left Wing, John Rizzo (DC)
One Try Scored
59 Meters Made
Six Tackles Made
Inside Center, Billy Meakes (CAL)
12 Tackles Made
41 Meters Made
Three Offloads
Outside Center, Wayne van der Bank (NE)
One Try Scored
40 Meters Made
12 Tackles Made
Right Wing, Perry Humphreys (DC)
One Try Scored
36 Meters Made
Five Tackles Made
Fullback, Corbin Smith (CAL)
One Try Scored
111 Meters Made
73 Kick Meters
Major League Rugby Stories from April 21, 2026
- First XV: WK4: 2026 - MLR
