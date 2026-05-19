First XV: WK8: 2026
Published on May 19, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release
Loosehead Prop, Oti Pifeleti (CHI)
One Try Scored
Five Tackles Made
Six Carries Made
Hooker, Ben Sugars (CAL)
One Try Scored
19 Meters Made
14 Ruck Arrivals
Tighthead Prop, Paul Mullen (DC)
12 Ruck Arrivals
Seven Tackles Made
Two Carries Made
Left Lock, Callum Botchar (SEA)
One Try Scored
12 Tackles Made
27 Ruck Arrivals
Right Lock, Rick Rose (DC)
11 Tackles Made
14 Ruck Arrivals
One Lineout Steal
Blindside Flanker, Cory Daniel (DC)
17 Tackles Made
24 Meters Made
19 Ruck Arrivals
Openside Flanker, Paddy Ryan (SEA)
One Try Scored
11 Tackles Made
34 Meters Made
Number Eight, Benjamin Bonasso (DC)
15 Tackles Made
11 Ruck Arrivals
Seven Lineout Takes
Scrum-Half, Andre Warner (SEA)
Two Tries Scored
36 Meters Made
62 Kick Meters
Fly-Half, Jason Robertson (DC)
Seven Points Scored
663 Kick Meters
Seven Tackles Made
Left Wing, Peyton Wall (CHI)
96 Meters Made
Five Tackles Made
Eight Defenders Beaten
Inside Center, Benjamin LeSage (NE)
One Try Scored
53 Meters Made
14 Ruck Arrivals
Outside Center, Divan Rossouw (SEA)
One Try Scored
106 Meters Made
330 Kick Meters
Right Wing, Nolan Tuamoheloa (SEA)
One Try Scored
90 Meters Made
13 Ruck Arrivals
Fullback, Brock Webster (CHI)
One Try Scored
42 Meters Made
141 Kick Meters
