First XV: WK8: 2026
Published on May 19, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release


Loosehead Prop, Oti Pifeleti (CHI)

One Try Scored

Five Tackles Made

Six Carries Made

Hooker, Ben Sugars (CAL)

One Try Scored

19 Meters Made

14 Ruck Arrivals

Tighthead Prop, Paul Mullen (DC)

12 Ruck Arrivals

Seven Tackles Made

Two Carries Made

Left Lock, Callum Botchar (SEA)

One Try Scored

12 Tackles Made

27 Ruck Arrivals

Right Lock, Rick Rose (DC)

11 Tackles Made

14 Ruck Arrivals

One Lineout Steal

Blindside Flanker, Cory Daniel (DC)

17 Tackles Made

24 Meters Made

19 Ruck Arrivals

Openside Flanker, Paddy Ryan (SEA)

One Try Scored

11 Tackles Made

34 Meters Made

Number Eight, Benjamin Bonasso (DC)

15 Tackles Made

11 Ruck Arrivals

Seven Lineout Takes

Scrum-Half, Andre Warner (SEA)

Two Tries Scored

36 Meters Made

62 Kick Meters

Fly-Half, Jason Robertson (DC)

Seven Points Scored

663 Kick Meters

Seven Tackles Made

Left Wing, Peyton Wall (CHI)

96 Meters Made

Five Tackles Made

Eight Defenders Beaten

Inside Center, Benjamin LeSage (NE)

One Try Scored

53 Meters Made

14 Ruck Arrivals

Outside Center, Divan Rossouw (SEA)

One Try Scored

106 Meters Made

330 Kick Meters

Right Wing, Nolan Tuamoheloa (SEA)

One Try Scored

90 Meters Made

13 Ruck Arrivals

Fullback, Brock Webster (CHI)

One Try Scored

42 Meters Made

141 Kick Meters

