First XV: WK7: 2026
Published on May 12, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release


Loosehead Prop, Nathan Sylvia (NE)

13 Tackles Made

22 Ruck Arrivals

Eight Carries Made

Hooker, Theo Fourie (CHI)

One Try Scored

13 Tackles Made

14 Ruck Arrivals

Tighthead Prop, Mason Pedersen (SEA)

24 Ruck Arrivals

Seven Tackles Made

Two Carries Made

Left Lock, Johan Momsen (ARC)

Two Tries Scored

12 Tackles Made

19 Ruck Arrivals

Right Lock, Piers von Dadelszen (NE)

21 Tackles Made

Three Lineout Takes

23 Ruck Arrivals

Blindside Flanker, Maclean Jones (CHI)

Two Tries Scored

14 Tackles Made

37 Meters Made

Openside Flanker, Joe Johnston (NE)

26 Tackles Made

27 Ruck Arrivals

Four Carries Made

Number Eight, Riekert Hattingh (SEA)

80 Meters Made

10 Tackles Made

10 Ruck Arrivals

Scrum-Half, Gonzalo Bertranou (CAL)

One Try Scored

71 Meters Made

127 Kick Meters

Fly-Half, Joel Hodgson (NE)

11 Points Scored

996 Kick Meters

68 Meters Made

Left Wing, John Rizzo (DC)

Two Tries Scored

81 Meters Made

12 Tackles Made

Inside Center, Santiago Videla (CHI)

16 Points Scored

12 Tackles Made

60 Meters Made

Outside Center, Divan Rossouw (SEA)

10 Points Scored

31 Meters Made

11 Tackles Made

Right Wing, Peyton Wall (CHI)

One Try Scored

191 Meters Made

Eight Defenders Beaten

Fullback, Brock Webster (CHI)

One Try Scored

129 Meters Made

95 Kick Meters

