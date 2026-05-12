First XV: WK7: 2026
Published on May 12, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release
Loosehead Prop, Nathan Sylvia (NE)
13 Tackles Made
22 Ruck Arrivals
Eight Carries Made
Hooker, Theo Fourie (CHI)
One Try Scored
13 Tackles Made
14 Ruck Arrivals
Tighthead Prop, Mason Pedersen (SEA)
24 Ruck Arrivals
Seven Tackles Made
Two Carries Made
Left Lock, Johan Momsen (ARC)
Two Tries Scored
12 Tackles Made
19 Ruck Arrivals
Right Lock, Piers von Dadelszen (NE)
21 Tackles Made
Three Lineout Takes
23 Ruck Arrivals
Blindside Flanker, Maclean Jones (CHI)
Two Tries Scored
14 Tackles Made
37 Meters Made
Openside Flanker, Joe Johnston (NE)
26 Tackles Made
27 Ruck Arrivals
Four Carries Made
Number Eight, Riekert Hattingh (SEA)
80 Meters Made
10 Tackles Made
10 Ruck Arrivals
Scrum-Half, Gonzalo Bertranou (CAL)
One Try Scored
71 Meters Made
127 Kick Meters
Fly-Half, Joel Hodgson (NE)
11 Points Scored
996 Kick Meters
68 Meters Made
Left Wing, John Rizzo (DC)
Two Tries Scored
81 Meters Made
12 Tackles Made
Inside Center, Santiago Videla (CHI)
16 Points Scored
12 Tackles Made
60 Meters Made
Outside Center, Divan Rossouw (SEA)
10 Points Scored
31 Meters Made
11 Tackles Made
Right Wing, Peyton Wall (CHI)
One Try Scored
191 Meters Made
Eight Defenders Beaten
Fullback, Brock Webster (CHI)
One Try Scored
129 Meters Made
95 Kick Meters
