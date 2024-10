Arena Football One Letter of Intent Signings Update

October 22, 2024 - Arena Football One (AF1) News Release







The teams of Arena Football One continue to prepare for the 2025 Premiere season! As part of this preparation, teams have been signing players to Letters of Intent for the 2025 AF1 season.

All accepted expansion teams and founding members are eligible to sign players to LOIs for the 2025 season. With returning players and new players in the fold for 2025, fans should continue to get excited for Arena Football to return this season.

Here is a complete list of LOI signings to date for the 2025 Arena Football One season.

Jamall Hickbottom Albany DL

Jonathon MacCallister Albany DL/LB

Savion Willilams Albany DL

Trevon Shorts Albany LB

Dejon Walden Albany FB/LB

Jadarius Byrd Albany DB

Derrick Jones Albany CB

Isiah Scott Albany WR

Vincent DeLeo II Albany LB

De'ron Maxwell Albany ATH

Rose Ezekiel Albany ATH

Jawain Granger Billings DB

Shawn McFarland Billings TE

Fabian McNichols Billings DB

Jahmal Taylor Billings OL/DL

Ta'Mire Burton Billings WR

Daniel Southwick Billings QB

Jameez Kimbrough Billings OL

Desmond Thomas Billings OL

Cedric Thomas Billings DB

Kenny Brewer III Billings WR

Daizion Carroll Billings OL

Keon Clary Billings DB

Kory Curtis Monterrey QB

Toree Boyd Orlando OL/DL

Shaki Holines Orlando DE

Caleb Walls Orlando WR

Nick Evans Orlando DE

Sha'huan Williams Orlando DE

Jerry Cantave Orlando DB

Kobe Rios Orlando OL

Tracy Brooks Jr. Salina RB

Ed Smith Jr Salina WR

Jamario Benson Salina ATH

Javin Kilgo Salina QB

Roderick Jarrett Salina WR/DB

Tyler Cargill Salina WR/DB

Justice Henson Salina LB

George Lira Salina LB

Kerry Starks Salina LB/DE

Thomas Millard Salina WR

Quantaye Battle Salina DB/LB

Torrance Carr Salina WR

Josh Stewart Salina WR

Jalen Wilson Salina

Freddie McGee III Salina DB

Dishon McNary Salina DB

Jacorey Sullivan Salina WR

Jaylen Becton Salina

Robert Majors Salina WR

Kyle Chandler Salina DB

Denaz Ross Salina DL

Dwayne Thompson Salina DB/ATH

C.J. Wright Salina DL

Jarvis Green Salina OL

Somadina Okeke Salina OL

Logan Wilson SW Kansas RB

Da'Quan Bailey Brown SW Kansas WR

Michael Lawson SW Kansas DB

Shiloh Flanagan SW Kansas WR

Damien Crumitie SW Kansas WR

Dom Moore Washington OL/DL

Jiovanni Franklin-Santa Crose Washington FB/LB

Caleb Brown Washington WR

Machiah Lee Washington DB

Jonathan Navarro Washington FB/LB

Vonte Bates Washington DB/LB

Arrington Doughty Washington OL/DL

Ijazz Rashid Washington DB

Marcus Pressley Jr. Washington DL

Tank Brewster Washington DL/LB

Shicorreus Jones Washington DL

Jospeh Hess Washington QB

Prince Shanola Washington WR

Joshua Meier Washington WR/DB

NNamdi Banke-Eke Washington OL

Kolt Maccracken Washington OL/DL

Lance Evans Washington WR

Trevonte Carter Wichita DL

Quandarius Coles Wichita DL

Juju Juwan Offrey Wichita DB

Apny Omol Wichita OL

Rodney Timmons Jr. Wichita OL/DL

Daniel McKinney Wichita WR

Anthony Love Wichita WR

Drevon Macon Wichita WR

DeWayne Autrey Wichita LB

Torrence Williams Wichita DL

Aakiel Greer Wichita WR

Ed Crouch Wichita QB

Jeffrey Lavarin Wichita DB

Kaleb Lowe Wichita QB

Dontra Matthews Wichita WR/DB

Dee Washington Wichita WR/DB

Lavell Spruce Wichita FB/LB

Walter Thomas Wichita DL

• Discuss this story on the Arena Football One message board...





Arena Football One Stories from October 22, 2024

Arena Football One Letter of Intent Signings Update - AF1

The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.