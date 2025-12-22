2026 AF1 Season Schedule - Week by Week
The 2026 AF1 season is here, and arena football is back bigger and faster than ever. Every week, teams across the league will bring high-speed action, intense rivalries, and unforgettable moments as they battle for the championship. Check out the full week-by-week schedule and get ready for a season of nonstop excitement.
Week 1 - April 10-12
Albany vs Minnesota
Beaumont @ Oceanside
Kentucky vs Michigan
Michigan @ Kentucky
Minnesota @ Albany
Nashville BYE
Oceanside vs Beaumont
Oregon @ Washington
Washington vs Oregon
Week 2 - April 17-19
Albany @ Beaumont
Beaumont vs Albany
Kentucky vs Oceanside
Michigan @ Nashville
Minnesota BYE
Nashville vs Michigan
Oceanside @ Kentucky
Oregon BYE
Washington BYE
Week 3 - April 24-26
Albany @ Oregon
Beaumont vs Oceanside
Kentucky BYE
Michigan vs Minnesota
Minnesota @ Michigan
Nashville vs Washington
Oceanside @ Beaumont
Oregon vs Albany
Washington @ Nashville
Week 4 - May 1-3
Albany @ Washington
Beaumont BYE
Kentucky vs Nashville
Michigan vs Oregon
Minnesota @ Oceanside
Nashville @ Kentucky
Oceanside vs Minnesota
Oregon @ Michigan
Washington vs Albany
Week 5 - May 8-10
Albany vs Kentucky
Beaumont vs Washington
Kentucky @ Albany
Michigan vs Minnesota
Minnesota @ Michigan
Nashville vs Oregon
Oceanside BYE
Oregon @ Nashville
Washington @ Beaumont
Week 6 - May 15-17
Albany @ Michigan
Beaumont @ Kentucky
Kentucky vs Beaumont
Michigan vs Albany
Minnesota BYE
Nashville vs Oceanside
Oceanside @ Nashville
Oregon vs Washington
Washington @ Oregon
Week 7 - May 22-24
Albany BYE
Beaumont @ Washington
Kentucky @ Oceanside
Michigan @ Oregon
Minnesota vs Nashville
Nashville @ Minnesota
Oceanside vs Kentucky
Oregon vs Michigan
Washington vs Beaumont
Week 8 - May 29-31
Albany vs Oceanside
Beaumont BYE
Kentucky @ Minnesota
Michigan BYE
Minnesota vs Kentucky
Nashville BYE
Oceanside @ Albany
Oregon vs Washington
Washington @ Oregon
Week 9 - June 5-7
Albany vs Beaumont
Beaumont @ Albany
Kentucky @ Oregon
Michigan vs Nashville
Minnesota @ Oceanside
Nashville @ Michigan
Oceanside vs Minnesota
Oregon vs Kentucky
Washington BYE
Week 10 - June 12-14
Albany vs Beaumont
Beaumont BYE
Kentucky vs Oregon
Michigan @ Albany
Minnesota @ Nashville
Nashville vs Minnesota
Oceanside vs Washington
Oregon @ Kentucky
Washington @ Oceanside
Week 11 - June 19-21
Albany vs Michigan
Beaumont vs Oceanside
Kentucky BYE
Michigan @ Minnesota
Minnesota vs Michigan
Nashville vs Albany
Oceanside @ Beaumont
Oregon @ Washington
Washington vs Oregon
Week 12 - June 26-28
Albany @ Nashville
Beaumont @ Nashville
Kentucky vs Albany
Michigan @ Washington
Minnesota BYE
Nashville vs Beaumont
Oceanside BYE
Oregon BYE
Washington vs Michigan
Week 13 - July 3-5
Albany @ Kentucky
Beaumont vs Oregon
Kentucky @ Minnesota
Michigan BYE
Minnesota vs Kentucky
Nashville @ Washington
Oceanside vs Oregon
Oregon @ Beaumont
Washington vs Nashville
Week 14 - July 10-12
Albany BYE
Beaumont vs Kentucky
Kentucky @ Beaumont
Michigan BYE
Minnesota vs Washington
Nashville @ Albany
Oceanside BYE
Oregon @ Oceanside
Washington @ Minnesota
Week 15 - July 17-19
Albany vs Nashville
Beaumont @ Minnesota
Kentucky BYE
Michigan vs Oceanside
Minnesota vs Beaumont
Nashville BYE
Oceanside @ Michigan
Oregon BYE
Washington BYE
