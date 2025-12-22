2026 AF1 Season Schedule - Week by Week
Published on December 22, 2025 under Arena Football One (AF1) News Release


The 2026 AF1 season is here, and arena football is back bigger and faster than ever. Every week, teams across the league will bring high-speed action, intense rivalries, and unforgettable moments as they battle for the championship. Check out the full week-by-week schedule and get ready for a season of nonstop excitement.

Week 1 - April 10-12

Albany vs Minnesota

Beaumont @ Oceanside

Kentucky vs Michigan

Michigan @ Kentucky

Minnesota @ Albany

Nashville BYE

Oceanside vs Beaumont

Oregon @ Washington

Washington vs Oregon

Week 2 - April 17-19

Albany @ Beaumont

Beaumont vs Albany

Kentucky vs Oceanside

Michigan @ Nashville

Minnesota BYE

Nashville vs Michigan

Oceanside @ Kentucky

Oregon BYE

Washington BYE

Week 3 - April 24-26

Albany @ Oregon

Beaumont vs Oceanside

Kentucky BYE

Michigan vs Minnesota

Minnesota @ Michigan

Nashville vs Washington

Oceanside @ Beaumont

Oregon vs Albany

Washington @ Nashville

Week 4 - May 1-3

Albany @ Washington

Beaumont BYE

Kentucky vs Nashville

Michigan vs Oregon

Minnesota @ Oceanside

Nashville @ Kentucky

Oceanside vs Minnesota

Oregon @ Michigan

Washington vs Albany

Week 5 - May 8-10

Albany vs Kentucky

Beaumont vs Washington

Kentucky @ Albany

Michigan vs Minnesota

Minnesota @ Michigan

Nashville vs Oregon

Oceanside BYE

Oregon @ Nashville

Washington @ Beaumont

Week 6 - May 15-17

Albany @ Michigan

Beaumont @ Kentucky

Kentucky vs Beaumont

Michigan vs Albany

Minnesota BYE

Nashville vs Oceanside

Oceanside @ Nashville

Oregon vs Washington

Washington @ Oregon

Week 7 - May 22-24

Albany BYE

Beaumont @ Washington

Kentucky @ Oceanside

Michigan @ Oregon

Minnesota vs Nashville

Nashville @ Minnesota

Oceanside vs Kentucky

Oregon vs Michigan

Washington vs Beaumont

Week 8 - May 29-31

Albany vs Oceanside

Beaumont BYE

Kentucky @ Minnesota

Michigan BYE

Minnesota vs Kentucky

Nashville BYE

Oceanside @ Albany

Oregon vs Washington

Washington @ Oregon

Week 9 - June 5-7

Albany vs Beaumont

Beaumont @ Albany

Kentucky @ Oregon

Michigan vs Nashville

Minnesota @ Oceanside

Nashville @ Michigan

Oceanside vs Minnesota

Oregon vs Kentucky

Washington BYE

Week 10 - June 12-14

Albany vs Beaumont

Beaumont BYE

Kentucky vs Oregon

Michigan @ Albany

Minnesota @ Nashville

Nashville vs Minnesota

Oceanside vs Washington

Oregon @ Kentucky

Washington @ Oceanside

Week 11 - June 19-21

Albany vs Michigan

Beaumont vs Oceanside

Kentucky BYE

Michigan @ Minnesota

Minnesota vs Michigan

Nashville vs Albany

Oceanside @ Beaumont

Oregon @ Washington

Washington vs Oregon

Week 12 - June 26-28

Albany @ Nashville

Beaumont @ Nashville

Kentucky vs Albany

Michigan @ Washington

Minnesota BYE

Nashville vs Beaumont

Oceanside BYE

Oregon BYE

Washington vs Michigan

Week 13 - July 3-5

Albany @ Kentucky

Beaumont vs Oregon

Kentucky @ Minnesota

Michigan BYE

Minnesota vs Kentucky

Nashville @ Washington

Oceanside vs Oregon

Oregon @ Beaumont

Washington vs Nashville

Week 14 - July 10-12

Albany BYE

Beaumont vs Kentucky

Kentucky @ Beaumont

Michigan BYE

Minnesota vs Washington

Nashville @ Albany

Oceanside BYE

Oregon @ Oceanside

Washington @ Minnesota

Week 15 - July 17-19

Albany vs Nashville

Beaumont @ Minnesota

Kentucky BYE

Michigan vs Oceanside

Minnesota vs Beaumont

Nashville BYE

Oceanside @ Michigan

Oregon BYE

Washington BYE

