Nearly 300 Alumni in NCAA Tournament

The USHL has 295 alumni participating in the 2025 Division I Men's Hockey Championship which starts Thursday, March 27 and culminates with the Frozen Four April 10 and 12 at the Enterprise Center in St. Louis, Mo.

With spots on every participating roster and an average of more than 18 players per team in the 16-seed bracket, USHL alumni have demonstrated the league's development path puts prospective student-athletes in a position to develop and succeed. Boston College, Michigan State and Western Michigan, three of the top four seeds, each have 22 or more players from the USHL.

Seven of the top ten finalists for the Hobey Baker Memorial Award, awarded to college's hockey's most outstanding player, and three of the top four finalists for the Mike Richter Award, awarded to the NCAA's top goalie, played in the USHL, giving the league more finalists than any junior league in the world. More than 70 players across Division I college hockey were tabbed with all-conference honors.

Eight of the last 10 Hobey Baker winners played in the USHL, including each of the last five. USHL goalies have received more than half of the Mike Richter Awards since its inception in 2014. Hobey Baker Award finalists participating in the tournament include Ryan Leonard (Boston College), Jimmy Snuggerud (Minnesota), Issac Howard (Michigan State), Jack Devine (Denver), Zeev Buium (Denver) and Alex Tracy (Minnesota State).

Notes: The only player in the NCAA tournament with a Clark Cup and NCAA title is Garrett Brown, who won a Clark Cup with Sioux City in 2022 and national championship with Denver in 2024...There are more than 25 players across 11 schools with a Clark Cup championship... Hampton Slukynsky (Western Michigan), Iiro Hakkarainen (Western Michigan) and Leo Gruba (Minnesota) won a Clark Cup with the Fargo Force in 2023-24. They'll return to Scheels Arena for the Fargo Regional Thursday, March 27 and Saturday, March 29...More than half of Division I players in 2024-25 played in the USHL...80% of players on current USHL rosters are committed to DI programs...

Boston College (Hockey East)

Ryan Leonard, NTDP*

Gabe Perreault, NTDP

Jacob Fowler, NTDP

James Hagens, NTDP

Andre Gasseau, NTDP/Fargo Force

Teddy Stiga, NTDP

Eamon Powell, NTDP

Lukas Gustafsson, Chicago Steel

Aram Minnetian, NTDP

Will Vote, NTDP

Drew Fortescue, NTDP

Mike Posma, NTDP/Cedar Rapids RoughRiders/Tri-City Storm

Aidan Hreschuk, NTDP

Michael Hagens, Chicago Steel

Will Skahan, NTDP

Jake Sondreal, Dubuque Fighting Saints

Brady Berard, NTDP

Dean Letourneau, Sioux Falls Stampede

Tim Delay, Green Bay Gamblers/Sioux Falls Stampede

Nolan Joyce, Chicago Steel

Paul Davey, Des Moines Buccaneers

Jan Korec, Des Moines Buccaneers

Bentley (Atlantic)

Connor Hasley, Cedar Rapids RoughRiders

Peter Kramer, Dubuque Fighting Saints/Green Bay Gamblers

Tucker Hodgson, Green Bay Gamblers

Arlo Merrit, Lincoln Stars/Sioux Falls Stampede

A.J. Hogdges, Muskegon Lumberjacks/Sioux City Musketeers

Seth Bernard-Docker, Sioux Falls Stampede

Samuel Duerr, Sioux Falls Stampede

Providence (Hockey East)

Logan Will, Omaha Lancers

Tanner Adams, Tri-City Storm

Graham Gamache, Tri-City Storm

John Mustard, Waterloo Black Hawks

Will Elger, NTDP/Omaha Lancers

Andrew Centrella, Omaha Lancers/Youngstown Phantoms

Guillaume Richard, Tri-City Storm

Trevor Connelly, Tri-City Storm

Austen May, Chicago Steel/Youngstown Phantoms/Sioux Falls Stampede

Chase Yoder, NTDP

Ryan O'Reilly, Fargo Force/Green Bay Gamblers/Madison Capitols

Aleksi Kivioja, Omaha Lancers

Clint Levens, Sioux Falls Stampede

Tomas Machu, Youngstown Phantoms

Alexander Bales, Tri-City Storm

Connor Kelley, NTDP

Braiden Clark, Omaha Lancers/Youngstown Phantoms

Samo Meritähti, Omaha Lancers/Tri-City Storm

Philip Svedeback, Dubuque Fighting Saints

Zachary Borgiel, Muskegon Lumberjacks

Denver (NCHC)

Jack Devine, NTDP*

Aidan Thompson, Lincoln Stars

Zeev Buium, NTDP*

Matt Davis, Green Bay Gamblers

Sam Harris, Sioux Falls Stampede

Eric Pohlkamp, Cedar Rapids RoughRiders

Boston Buckberger, Lincoln Stars

James Reeder, Dubuque Fighting Saints

Jared Wright, Omaha Lancers

Jake Fisher, Fargo Force

Kieran Cebrian, Tri-City Storm

Cale Ashcroft, Tri-City Storm

Hagen Burrows, Sioux City Musketeers

Connor Caponi, NTDP/Waterloo Black Hawks

Kent Anderson, Green Bay Gamblers

Garrett Brown, Sioux City Musketeers/Waterloo Black Hawks

Tory Pitner, Youngstown Phantoms

Paxton Geisel, Dubuque Fighting Saints/Muskegon Lumberjacks

Western Michigan (NCHC)

Alex Bump, Omaha Lancers/Tri-City Storm

Hampton Slukynsky, NTDP/Fargo Force

Grant Slukynsky, Fargo Force/Sioux City Musketeers

Owen Michaels, Dubuque Fighting Saints/Lincoln Stars/NTDP

Zachary Nehring, Sioux Falls Stampede

Samuel Sjölund, Dubuque Fighting Saints

Iiro Hakkarainen, Fargo Force

Joona Väisänen, Dubuque Fighting Saints

Matteo Costantini, Sioux City Musketeers

Brian Kramer, Fargo Force

Tristan Lemyre, Dubuque Fighting Saints

Cam Knuble, Des Moines Buccaneers/Muskegon Lumberjacks

Ty Henricks, Fargo Force/Muskegon Lumberjacks

Cole Crusberg-Roseen, Lincoln Stars

Zack Sharp, Cedar Rapids RoughRiders/Sioux Falls Stampede

Wyatt Schingoethe, Waterloo Black Hawks

Ethan Wolthers, Cedar Rapids RoughRiders

Ean Somoza, Sioux Falls Stampede

Zach Bade, Tri-City Storm

Jack Mesic, Lincoln Stars/Youngstown Phantoms

Ryan Kusler, Omaha Lancers

Connor Brown, Waterloo Black Hawks

Cameron Rowe, NTDP/Des Moines Buccaneers

Minnesota State (CCHA)

Alex Tracy, Sioux City Musketeers*

Rhett Pitlick, Muskegon Lumberjacks/Omaha Lancers/Tri-City Storm

Josh Groll, Chicago Steel/Lincoln Stars/Omaha Lancers

Adam Eisele, Youngstown Phantoms

Evan Murr, Sioux Falls Stampede

Brian Carrabes, Sioux City Musketeers/Sioux Falls Stampede

Kaden Bohlsen, Des Moines Buccaneers/Fargo Force

Ralfs Bergmanis, Sioux City Musketeers

Will Hillman, Youngstown Phantoms

Jordan Power, Lincoln Stars

Steven Bellini, Tri-City Storm

Mason Wheeler, Tri-City Storm

Jakob Stender, Fargo Force/Lincoln Stars

Brenden Olson, Sioux City Musketeers/Sioux Falls Stampede

Finlay Williams, Chicago Steel/Waterloo Black Hawks

Kade Nielsen, Cedar Rapids RoughRiders

Tyler Haskins, Madison Capitols/Sioux Falls Stampede

Sam Rice, Madison Capitols

Minnesota (Big Ten)

Jimmy Snuggerud, NTDP*

Connor Kurth, Dubuque Fighting Saints

Oliver Moore, NTDP

Sam Rinzel, Waterloo Black Hawks

Brody Lamb, Green Bay Gamblers

Brodie Ziemer, NTDP

Jimmy Clark, Green Bay Gamblers/NTDP/Sioux City Musketeers

Ryan Chesley, NTDP

Aaron Huglen, Fargo Force

Mike Koster, Tri-City Storm

Erik Påhlsson, Dubuque Fighting Saints

Luke Mittelstadt, Lincoln Stars/Madison Capitols

Beckett Hendrickson, NTDP/Dubuque Fighting Saints/Sioux Falls Stampede

Mason Nevers, Des Moines Buccaneers

Cal Thomas, Chicago Steel/Sioux Falls Stampede

John Mittelstadt, Green Bay Gamblers

August Falloon, Tri-City Storm

Leo Gruba, Fargo Force

John Whipple, NTDP

Max Rud, Sioux Falls Stampede

Massachusetts (Hockey East)

Cole O'Hara, Tri-City Storm

Jack Musa, Cedar Rapids RoughRiders/Madison Capitols

Lucas Mercuri, Des Moines Buccaneers

Kenny Connors, Dubuque Fighting Saints/NTDP

Ryan Lautenbach, Omaha Lancers

Lucas Ölvestad, Dubuque Fighting Saints

Daniel Alexander Jencko, Youngstown Phantoms

Owen Murray, Green Bay Gamblers

Linden Alger, Youngstown Phantoms

Michael Cameron, NTP/Omaha Lancers

Kennedy O'Connor, Omaha Lancers

James Duerr, Green Bay Gamblers

Nicholas Van Tassell, Green Bay Gamblers

Cameron O'Neill, Tri-City Storm

Joey Musa, Omaha Lancers

Finn Loftus, Sioux City Musketeers

Charlie Lieberman, Omaha Lancers/Youngstown Phantoms

Michael Hrabel, Omaha Lancers

Jackson Irving, Sioux Falls Stampede

James Norton, Cedar Rapids RoughRiders/Dubuque Fighting Saints

Maine (Hockey East)

Charlie Russell, Fargo Force/Green Bay Gamblers

Nolan Renwick, Omaha Lancers

Owen Fowler, Des Moines Buccaneers/Omaha Lancers/Sioux City Musketeers

Sully Scholle, Des Moines Buccaneers

Lynden Breen, Fargo Force

Ross Mitton, Lincoln Stars/Omaha Lancers/Fargo Force

Brandon Chabrier, Sioux Falls Stampede/Madison Capitols

Luke Antonacci, Sioux City Musketeers

Bodie Nobes, Green Bay Gamblers

Anthony Calafiore, Cedar Rapids RoughRiders

Liam Lesakowski, Cedar Rapids RoughRiders

Patriks Berzins, Madison Capitols/Tri-City Storm

Penn State (Big Ten)

Charlie Cerrato, NTDP/Youngstown Phantoms

Reese Laubach, Omaha Lancers/Youngstown Phantoms

Danny Dzhaniyev, Dubuque Fighting Saints/NTDP

J.J. Wiebusch, Cedar Rapids RoughRiders/Sioux Falls Stampede

Matthew DiMarsico, Green Bay Gamblers

Simon Mack, Des Moines Buccaneers

Ben Schoen, Tri-City Storm/Youngstown Phantoms

Dane Dowiak, Tri-City Storm

Jimmy Dowd, Chicago Steel

Carter Schade, Lincoln Stars

Nicholas Degraves, Waterloo Black Hawks

Jarod Crespo, Green Bay Gamblers

Tyler Paquette, Des Moines Buccaneers/Green Bay Gamblers

Keaton Peters, Lincoln Stars

Nicholas Fascia, Waterloo Black Hawks/Madison Capitols

Braedon Ford, Des Moines Buccaneers

Alexander Servagno, Green Bay Gamblers

Jason Gallucci, Green Bay Gamblers

Andrew Kuzma, Des Moines Buccaneers/Madison Capitols

Areseni Sergeyev, Sioux Falls Stampede/Tri-City Storm

Noah Grannan, NTDP/Sioux Falls Stampede

UConn (Hockey East)

Joey Muldowney, NTDP/Des Moines Buccaneers

Jake Richard, Tri-City Storm/Muskegon Lumberjacks

Tabor Heaslip, Sioux City Musketeers

Jake Percival, Cedar Rapids RoughRiders

Ethan Gardula, Sioux City Musketeers

Trey Scott, Omaha Lancers/Youngstown Phantoms

Kaden Shahan, Sioux City Musketeers

Kai Janviriya, NTDP/Lincoln Stars

Ethan Whitcomb, Muskegon Lumberjacks

John Spetz, Chicago Steel

Jack Pasucci, Des Moines Buccaneers

Hudson Karpman, Fargo Force

Kevin Fitzgerald, Sioux City Musketeers

Tyler Muszelik, NTDP

Thomas Heaney, Omaha Lancers

Quinnipiac (ECAC)

Jeremy Wilmer, NTDP/Tri-City Storm

Mason Marcellus, Lincoln Stars

Travis Treloar, Chicago Steel/Lincoln Stars

Andon Cerbone, Chicago Steel/Omaha Lancers/Youngstown Phantoms

Tyler Borgula, Sioux Falls Stampede

Christopher Pelosi, Sioux Falls Stampede

Davis Pennington, Muskegon Lumberjacks

Victor Czerneckianair, Tri-City Storm

Aaron Bohlinger, Waterloo Black Hawks

Elliott Groenewold, Cedar Rapids RoughRiders

Charlie Leddy, NTDP

Ryan Smith, Tri-City Storm

Matthew McGroarty, Madison Capitols/NTDP

Nate Benoit, Omaha Lancers/Tri-City Storm/Waterloo Black Hawks

Chase Ramsay, Des Moines Buccaneers

Noah Eyre, Fargo Force/Sioux Falls Stampede

Matej Marinov, Fargo Force

Dylan Silverstein, NTDP/Sioux City Musketeers

Michigan State (Big Ten)

Isaac Howard, NTDP*

Karsen Dorwart, Sioux Falls Stampede

Charlie Stramel, NTDP

Matt Basgall, Omaha Lancers/Tri-City Storm

Daniel Russell, Fargo Force/Sioux Falls Stampede

Joey Larson, Lincoln Stars, Muskegon Lumberjacks

Maxim Strbak, Sioux Falls Stampede

Nicklas Andrews, Des Moines Buccaneers

Tanner Kelly, Muskegon Lumberjacks

Tiernan Shoudy, Des Moines Buccaneers/Youngstown Phantoms

Shane Vansaghi, NTDP

David Gucciardi, Muskegon Lumberjacks/Sioux City Musketeers/Waterloo Black Hawks/Youngstown Phantoms

Red Savage, NTDP

Gavin O'Connell, Waterloo Black Hawks

Michael DeAngelo, Dubuque Fighting Saints/Green Bay Gamblers/NTDP

Vladislav Lukashevich, Tri-City Storm

Patrick Geary, Waterloo Black Hawks

Austin Oravetz, Dubuque Fighting Saints/Green Bay Gamblers

Owen West, Des Moines Buccaneers/NTDP/Omaha Lancers

Griffin Jurecki, Lincoln Stars/Omaha Lancers

Trey Augustine, NTDP

Luca Di Pasquo, Green Bay Gamblers

Cornell (ECAC)

Ryan Walsh, Cedar Rapids RoughRiders

Ondrej Psenicka, Waterloo Black Hawks

Jack O'Leary, Cedar Rapids RoughRiders, Lincoln Stars

Charlie Major, Chicago Steel

Nick DeSantis, Madison Capitols/Sioux Falls Stampede

Jacob Kraft, Cedar Rapids RoughRiders

Kyler Kovich, Tri-City Storm

Ben Robertson, NTDP/Omaha Lancers/Waterloo Black Hawks

George Fegaras, Muskegon Lumberjacks

Michael Suda, Cedar Rapids RoughRiders/Fargo Force

Hank Kempf, Muskegon Lumberjacks

Tyler Catalano, Youngstown Phantoms

Marian Mosko, Fargo Force/Lincoln Stars

Sean Donaldson, Sioux Falls Stampede

Luke Devlin, Des Moines Buccaneers/Muskegon Lumberjacks/NTDP

Winter Wallace, Lincoln Stars/Youngstown Phantoms

Ian Shane, Chicago Steel

Remington Keopple, Des Moines Buccaneers

Boston University (Hockey East)

Quinn Hutson, Muskegon Lumberjacks

Cole Hutson, NTDP

Ryan Greene, Green Bay Gamblers

Cole Eiserman, NTDP

Shane Lachance, Youngstown Phantoms

Jack Harvey, NTDP/Chicago Steel

Jack Hughes, NTDP

Kamil Bednarik, NTDP

Devin Kaplan, NTDP

Gavin McCarthy, Muskegon Lumberjacks

Sascha Boumedienne, Youngstown Phantoms

Brandon Svoboda, Youngstown Phantoms/Fargo Force

Tristan Amonte, Youngstown Phantoms

Nick Roukounakis, NTDP/Tri-City Storm

Brehdan Engum, Waterloo Black Hawks

Doug Grimes, Cedar Rapids RoughRiders/Lincoln Stars/Sioux City Musketeers

Mikhail Yegorov, Omaha Lancers

Ohio State (Big Ten)

Gunnarwolfe Fontaine, Chicago Steel

Davis Burnside, Des Moines Buccaneers/Dubuque Fighting Saints/Tri-City Storm

Damien Carfagna, Green Bay Gamblers/Sioux City Musketeers

Max Montes, Dubuque Fighting Saints

Joseph Dunlap, Fargo Force

Patrick Guzzo, Waterloo Black Hawks

Samuel Deckhut, Sioux City Musketeers

Brent Johnson, Sioux Falls Stampede

Ryan Gordon, Sioux Falls Stampede

James Hong, Madison Capitols/Waterloo Black Hawks

Jake Rozzi, Madison Capitols/Tri-City Storm/Waterloo Black Hawks/Youngstown Phantoms

Nathan McBrayer, Muskegon Lumberjacks/NTDP

Theo Wallberg, Dubuque Fighting Saints

Chris Able, Chicago Steel

William Smith, Omaha Lancers/Sioux City Musketeers

Nathan Lewis, Madison Capitols/Youngstown Phantoms

Thomas Weis, Fargo Force/Madison Capitols

Jake Dunlap, Fargo Force/Madison Capitols

Caden Brown, NTDP/Waterloo Black Hawks

Dylan Godbout, Sioux City Musketeers

John Larkin, Muskegon Lumberjacks/Youngstown Phantoms

Chris Romaine, Green Bay Gamblers/Omaha Lancers

Kristoffer Eberly, Green Bay Gamblers/Sioux City Musketeers

Reilly Herbst, Chicago Steel/Dubuque Fighting Saints/Omaha Lancers

*Hobey Baker Top Ten Finalist

