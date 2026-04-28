First XV: WK5: 2026
Published on April 28, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release
Loosehead Prop, Payton Telea Ilalio (ARC)
One Try Scored
Eight Tackles Made
17 Ruck Arrivals
Hooker, Sione Tupou (NE)
One Try Scored
10 Tackles Made
41 Meters Made
Tighthead Prop, Filipe Vakasiuola (NE)
13 Tackles Made
20 Ruck Arrivals
Six Carries Made
Left Lock, Jason Damm (CAL)
One Try Scored
23 Tackles Made
Three Lineout Takes
Right Lock, Brandon Harvey (CHI)
25 Tackles Made
10 Carries Made
17 Ruck Arrivals
Blindside Flanker, Mason Flesch (CHI)
Two Tries Scored
30 Meters Made
15 Ruck Arrivals
Openside Flanker, Ed Timpson (CAL)
22 Tackles Made
37 Meters Made
27 Ruck Arrival
Number Eight, Matthew Oworu (CHI)
One Try Scored
14 Tackles Made
46 Meters Made
Scrum-Half, Oscar Lennon (NE)
One Try Scored
244 Kick Meters
Five Carries Made
Fly-Half, Joel Hodgson (NE)
18 Points Scored
598 Kick Meters
20 Meters Made
Left Wing, Joe Mano (CAL)
One Try Scored
103 Meters Made
Six Tackles Made
Inside Center, Cassh Maluia (CAL)
One Try Scored
14 Tackles Made
18 Meters Made
Outside Center, Wayne van der Bank (NE)
One Try Scored
29 Meters Made
14 Tackles Made
Right Wing, Malacchi Esdale (ARC)
110 Meters Made
Six Tackles Made
12 Ruck Arrivals
Fullback, Brock Webster (CHI)
Three Tries Scored
67 Meters Made
10 Ruck Arrivals
