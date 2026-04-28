First XV: WK5: 2026
MLR Major League Rugby

Published on April 28, 2026 under Major League Rugby (MLR) News Release


Loosehead Prop, Payton Telea Ilalio (ARC)

One Try Scored

Eight Tackles Made

17 Ruck Arrivals

Hooker, Sione Tupou (NE)

One Try Scored

10 Tackles Made

41 Meters Made

Tighthead Prop, Filipe Vakasiuola (NE)

13 Tackles Made

20 Ruck Arrivals

Six Carries Made

Left Lock, Jason Damm (CAL)

One Try Scored

23 Tackles Made

Three Lineout Takes

Right Lock, Brandon Harvey (CHI)

25 Tackles Made

10 Carries Made

17 Ruck Arrivals

Blindside Flanker, Mason Flesch (CHI)

Two Tries Scored

30 Meters Made

15 Ruck Arrivals

Openside Flanker, Ed Timpson (CAL)

22 Tackles Made

37 Meters Made

27 Ruck Arrival

Number Eight, Matthew Oworu (CHI)

One Try Scored

14 Tackles Made

46 Meters Made

Scrum-Half, Oscar Lennon (NE)

One Try Scored

244 Kick Meters

Five Carries Made

Fly-Half, Joel Hodgson (NE)

18 Points Scored

598 Kick Meters

20 Meters Made

Left Wing, Joe Mano (CAL)

One Try Scored

103 Meters Made

Six Tackles Made

Inside Center, Cassh Maluia (CAL)

One Try Scored

14 Tackles Made

18 Meters Made

Outside Center, Wayne van der Bank (NE)

One Try Scored

29 Meters Made

14 Tackles Made

Right Wing, Malacchi Esdale (ARC)

110 Meters Made

Six Tackles Made

12 Ruck Arrivals

Fullback, Brock Webster (CHI)

Three Tries Scored

67 Meters Made

10 Ruck Arrivals

Share: Facebook | Twitter/X | LinkedIn | Reddit | Email



The opinions expressed in this release are those of the organization issuing it, and do not necessarily reflect the thoughts or opinions of OurSports Central or its staff.


Sports Statistics from the Stats Crew
OurSports Central